Ярославль, 9 июля, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Сброс неочищенных вод в Волгу через Суринский коллектор происходит не по вине Ярославского моторного завода. Об этом официально заявило ПАО «Автодизель». По мнению представителей предприятия, загрязнение Волги происходит стоками других предприятий и водами ливневой канализации города Ярославля.

Ликвидация загрязнения Волки нефтепродуктами

«Уже после очистных сооружений ЯМЗ в Суринский коллектор попадают стоки других предприятий и организаций Ярославля, которые несут полную ответственность за качество своих сбросов, что подтверждено решениями суда, принятыми по искам природоохранной прокуратуры. Кроме того, в коллектор ведутся городские ливневые стоки, которые в принципе не проходят соответствующую очистку. ЯМЗ неоднократно обращал внимание властей на то, что уровень загрязнения сточных вод из-за врезок других предприятий и ливневых стоков значительно превышает допустимые значения», — говорят на предприятии.

В ПАО «Автодизель» надеются, что действительный источник постоянного загрязнения вод наконец-то будет установлен.

8 июля Ярославская природоохранная прокуратура завершила проверку по недавнему факту загрязнения нефтепродуктами реки Волги в районе Октябрьского моста. Было установлено, что в Суринский коллектор поступают промливневые стоки 10 предприятий, а также стоки городской ливневой канализации. Однако прокурорское представление было направлено в адрес ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод), как собственнику сети водоотведения и лица, которому предоставлено право пользования водным объектов для целей сброса сточных.