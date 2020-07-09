Екатеринбург, 9 июля, 2020, 17:52 — ИА Регнум. В период с 2017 года по 1 полугодие 2020 года с целью минимизации негативного воздействия на экосистему, возникающего в результате хозяйственной деятельности АО «Святогор», Уральской горно-металлургической компанией направлено 1,5 млрд рублей. В дальнейшем объем финансирования природоохранных проектов запланирован в объеме более 2 млрд рублей.

Пресс-служба УГМК

Пресс-служба УГМК

Плановые работы, выполняющиеся в настоящее время на Шемурском месторождении:

•Реконструкция временных очистных сооружений в соответствии с проектом «Локализация и нейтрализация фильтрационных вод от отработанных объектов открытой разработки (карьер и отвалы) Шемурского месторождения», разработанным ОАО «Институт «Уралгипроруда». В 2020 году на реализацию данного проекта планируется направить порядка 260 млн руб. В 2019 году финансирование строительства составило около 60 млн руб. Сейчас на объекте в полном объеме завершены все строительно-монтажные работы: смонтировано помещение для размещения двух декантеров Z53−4/455 (декантеры смонтированы), здание приготовления известкового молока, установка скреперного типа для нейтрализации подотвальной воды, здание для приготовления флокулянта и усредненного шлама. С 01.07.2020 на объекте начаты пуско-наладочные работы.

Пресс-служба УГМК

•Экранирование уступа и автосъезда южной чаши Шемурского карьера методом торкретирования и набрызг-бетонирования на площади 31 250 м2. В июне 2020 года работы выполнены на площади 3897 м2. Общая стоимость работ превысит 200 млн. руб.

•Выполаживание отвалов №1 и №2 с целью последующего исключения попадания осадков в тело отвалов. С 2018 года на реализацию плана по рекультивации Шемурского месторождения АО «Святогор» направлено более 110 млн. рублей.

Пресс-служба УГМК

Ход работ по увеличению производительности очистных сооружений Шемурского месторождения и карьера Ново-Шемурского месторождения до 450 м3/час:

•В 2020 году объем финансирования проекта запланирован на уровне 306 млн. руб. В 2019 на строительство направлено более 93 млн руб. Общие затраты на выполнение работ от начала строительства на 1 этапе составили 780 млн руб.

Пресс-служба УГМК

•Выполняется разработка проектной документации с учетом принятых вариантов состава и размещения очистных сооружений.

•В настоящее время проходит выбор поставщиков основного технологического оборудования. Уже заключены договоры на поставку следующего оборудования: ленточный весовой питатель 4488ДН-У, насосное оборудование, виброактиватор ВА-1000, дробилка роторная для дробления извести.

•Подрядная организация завершила разработку грунта под фундаменты склада извести. Выполнено устройство бетонного основания в объеме 450 м3, что составило 32% всего объема железо-бетонных работ. Начато изготовление арматурного каркаса подпорной стенки. Ведется строительство аккумулирующих емкостей № 1, № 2.

Пресс-служба УГМК

Водоснабжение Ивделя

•В 2018 проведена модернизация оборудования и капитальный ремонт здания водозабора № 2 в Ивдельском городском округе. Очистные сооружения водозабора № 2 на реке Ивдель (г.Ивдель) работают в круглосуточном режиме, обеспечивая эффективную очистку воды. Стоимость затрат на реконструкцию составила 48 млн руб.

•Мониторинг качества воды в реке Ивдель в районе водозабора выполняется по графикам, которые ежегодно согласовываются с администрацией г. Ивдель и территориальным отделом Роспотребнадзора. Ежемесячно результаты мониторинга направляются в Прокуратуру Свердловской области, Главе администрации г. Ивдель и руководителю территориального отдела Роспотребнадзора.

Пресс-служба УГМК

•Данные ежегодных наблюдений за качеством поверхностных вод показывают положительную динамику. Результаты контроля качества воды в реке Ивдель по химическим показателям не превышают предельно-допустимых концентраций химических веществ.

Отметим, что в период с 2017 по 2018 гг. в связи с аномально большим количеством осадков и особенностями геологического строения и многочисленного оруденения (выходов на поверхность рудных тел) было отмечено ухудшение качественных параметров поверхностных вод бассейнов рек севера Свердловской области.

С целью минимизации и дальнейшего исключения негативного воздействия на окружающую среду в районе размещения производственных объектов АО «Святогор» в 2017 году совместно с Уральским межрегиональным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования был разработан «Перечень природоохранных мероприятий, планируемых к проведению в рамках выполнения условий соглашения АО «Святогор».

С целью разработки технических решений по снижению негативных явлений УГМК заключен договор с ФГБУ РосНИИВХ. Его специалистами проведена оценка состояния водных объектов, обследованы экосистемы в створах водных объектов в районе размещения Шемурского, Ново-Шемурского и Тарньерского месторождений. По итогам оценки отмечено, что состояние водотоков в створах имеет динамику в сторону улучшения.

Пресс-служба УГМК

С января 2018 года и по настоящее время проводится ежемесячный мониторинг качества воды в реках Тальтия, Мундыр, Чёрная, ручье Южный, ручье Безымянный, болотах Южном и Тарньерском и на выпусках сточных вод после очистных сооружений.

Дополнительно к предпринятым мерам для снижения и последующего исключения негативного воздействия УГМК планирует привлечь научное сообщество для окончательного решения данных проблем. В результате встреч с представителями Министерства природных ресурсов и экологии достигнута договоренность с МГУ на выполнение научно-исследовательской работы по «Оценке современного экологического состояния компонентов окружающей среды и разработка рекомендаций по минимизации негативного воздействия в районах расположения промышленных объектов на севере Свердловской области.