Ярославль, 9 июля, 2020, 16:54 — ИА Регнум. По данным Информационного центра по коронавирусу в России, за последние сутки в Ярославской области SARS-CoV-2 заразился еще 41 человек, 99 жителей региона выздоровели. Новых летальных случаев нет.

Инфографика ИЦК

Всего за время пандемии количество выявленных случаев заражения достигло 5147. Количество выздоровевших — 4140. Причиной смерти 22 ярославцев официально назван коронавирус.