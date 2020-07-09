Кострома, 9 июля, 2020, 16:34 — ИА Регнум. Костромская оппозиция объявила о сборе денег на листовки с фигой. Сбор средств в формате краудфандинга организует костромская общественная организация «Народовластие», выступающая против политики «партии власти».

Листовка

На листовке изображён символ «Единой России» — медведь и имеется надпись: «Если будущим дорожишь — покажи медведю шиш!» Агитационные материалы оппозиционная организация намерена распространять с помощью добровольцев и на одиночных пикетах.

«Коллеги, на собрании принято решение напечатать от 20 000 экземпляров листовки формата А5 и распространить по Костроме и области. Для этого нам потребуется собрать 20 000 рублей для цветного варианта, а для чёрно-белого 4000 рублей. Распространять планируем на одиночных пикетах и с добровольными разносчиками. Пока собираем средства. Любая помощь приветствуется», — написал на личной странице в Facebook председатель организации Андрей Старун.

Общественная организация «Народовластие» была создана в Костроме в 2019 году с целью объединения сил местной оппозиции «для выживания». Представители объединения стали известны благодаря митингам и протестам у офисов государственных телекомпаний и СМИ. «Народовластию» принадлежит ряд неоднозначных инициатив. Одна из них — сайт, где рассказывается, за каких кандидатов стоит голосовать на выборах 13 сентября «для победы над ЕР».

Выборы губернатора Костромской области, депутатов областной Думы и Думы города Костромы пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.