Кострома, 9 июля, 2020, 16:29 — ИА Регнум. Шквалистый ветер оборвал провода, повалил деревья, повредил крышу и газопровод здания в Костроме. Об этом сообщает городская администрация. Сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду и ливень наблюдались в Костромском регионе и областном центре вечером 8 июля.

Фото группы «Кострома какая она есть» в Facebook Поваленное ветром дерево в Костроме

В Костроме из-за непогоды упали 18 деревьев. Три из них помяли припаркованные автомобили, ещё три дерева упали на дома и перекрыли движение на нескольких дорогах.

Кроме этого, ветер повредил крышу частного нежилого здания на улице Индустриальной в Костроме и фасадный газопровод низкого давления. Постройку отключили от газоснабжения, ведутся восстановительные работы. Фотографии последствий непогоды костромичи выкладывают в социальных сетях.

Справиться с последствиями непогоды в Костроме планируют к концу дня 9 июля.