Бишкек, 9 июля, 2020, 16:29 — ИА Регнум. Из-за пандемии коронавируса в Киргизии возникла острая нехватка врачей-реаниматологов. Об этом сегодня, 9 июля, на брифинге заявила начальник управления минздрава Айнура Акматова.

Med.kg Врачи. Киргизия

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По ее словам, в настоящее время болеют около 200 из почти 600 специалистов-реаниматологов.

Представитель министерства здравоохранения отметила, что ситуацию попытаются частично компенсировать за счет мобилизации медиков, которые не работают в системе государственного здравоохранения.