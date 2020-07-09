Москва, 9 июля, 2020, 16:21 — ИА Регнум. Мир в Донбассе возможен только в случае признания самостоятельности ДНР и ЛНР как Киевом, так и Москвой, вариант присоединенияреспубликк России представляется вполне логичным, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 9 июля, комментируя высказывания Дмитрия Козака.

ИА Красная Весна В Донбассе

Ранее в интервью ТАСС заместитель руководителя администрации президента России заявил, что переговоры по реализации Минских соглашений по-прежнему не имеют никаких результатов (по вине Киева) и что это продолжает расширять и без того весьма широкую пропасть между Донбассом и Украиной.

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«В одном из своих недавних комментариев я сказал, что распад Советского Союза продолжается и сегодня. Происходящее в последние десять лет на Украине и, в частности, конфликт между Киевом, с одной стороны, и Донецком и Луганском, с другой, — тому наглядное подтверждение. Дмитрий Козак абсолютно прав, когда говорит о том, что пропасть между Донбассом и Украиной только увеличивается. «Сократить» её просто невозможно — слишком много преступлений с украинской стороны уже совершено и продолжает совершаться; слишком враждебные планы Киев вынашивает против жителей этого региона .

Конечно, было бы хорошо, если бы Киев в отношении Минских соглашений и всей проблемы урегулирования «занял открытую позицию» и «перестал морочить голову всему миру», но этого, скорее всего, не произойдёт. Поэтому странно, что при такой пропасти, при явном нежелании Киева вести дело к урегулированию этого конфликта, Дмитрий Козак продолжает заявлять, что «в России не теряют надежду на мирное урегулирование конфликта», но при этом вопрос о возможном вхождении ДНР и ЛНР в состав России даже в первом приближении не рассматривают. Что же тогда рассматривается? Вариант кардинальной смены власти в Киеве?