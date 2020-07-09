Москва, 9 июля, 2020, 15:44 — ИА Регнум. За последние три месяца более половины жителей России (52%) начали тратить свои сбережения. Таковы данные опроса «Левада-центра».

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Сбережения

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Стараются тратить поменьше (экономить) 71% опрошенных. В последнее время занимали деньги у родственников или друзей 26%, брали кредиты 18%.

Около половины респондентов (49%) заявили, что материальное положение их семьи за последние три месяца не изменилось. Считают, что ухудшилось 42%, улучшилось у 8% опрошенных.

Опрос проведен 27−28 июня 2020 года. Опрошены 1622 жителя РФ старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, Доля жителей России, чей доход не превышает 15 тыс. рублей в месяц, выросла в июне почти до 45%.

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