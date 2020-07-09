Курган, 9 июля, 2020, 15:39 — ИА Регнум. В Кургане открыли пляж «Бабьи пески» с 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Кургана Пляж «Бабьи пески»

Межведомственная комиссия признала, что здесь созданы все необходимые условия для безопасного и комфортного отдыха и купания людей. Дно водоёма обследовано и очищено водолазами, определены места для купания детей и лиц, не умеющих плавать. Есть график дежурства спасателей. На пляже размещены кабинки для переодевания, урны, туалеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 8 июля в Кургане открыт пляж на Голубых озёрах.