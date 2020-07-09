Санкт-Петербург, 9 июля, 2020, 15:32 — ИА Регнум. По итогам года 197,5 млн человек в мире могут лишиться работы из-за пандемии коронавируса. Такой оценкой поделилась исполнительный директор Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) Вирджиния Мессина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка с картой Петербурга

Мессина подчеркнула, что такие потери возможны при самом негативном сценарии развития событий. Такое число рабочих мест составляет примерно 60% от их общего количества в индустрии. Кроме того, по оценкам совета, в денежном выражении сфера может потерять более 5,5 млрд долларов оборота, количество международных поездок снизится на 72%, а внутренних — на 64%.

Мессина указала, что в 2019 году сфера международного туризма была ответственна за 10,3% мирового ВВП. В то время как мировая экономика выросла на 2,5%, сфера туризма показала рост в 3,5%, и в целом все последние девять лет индустрия росла быстрее, чем мировая экономика, поддерживая 330 млн рабочих мест: каждый десятый на планете трудится в сфере гостеприимства и туризма.

Директор Партнерства туристско-информационных центров НП НАИТО Михаил Ушаков также сообщил, что в Европе, по текущим прогнозным оценкам, в целом число поездок сократится на 52% по сравнению с 2019 годом, число международных поездок — на 44%.

В России же, по словам Вирджинии Мессины, в 2019 году сфера туризма обеспечила 5% ВВП, поддержала 4,1 млн рабочих мест, или 4,6%.

«В России сектор растет немного медленнее (0,6%), чем экономика страны (1,1%), что означает, что у сектора существует большой нераскрытый потенциал», — считает Мессина.

Она подчеркнула, что внедрение международных стандартов безопасности в сфере путешествий поможет быстрее вернуть туристов в аэропорты и восстановить индустрию. Ее организация разработала девять различных протоколов: для авиалинии и аэровокзалов, отелей и средств размещения, туроператоров, достопримечательностей, мероприятий и аренда автомобилей.

«Мы очень рады, что Петербург стал частью этой программы», — сказала Мессина.

Ранее о разработке собственных стандартов безопасности и первым в России получении знака Safe Travels Saint Petersburg сообщил глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Он также отметил, что в 2019 году туристы привнесли в экономику Петербурга 379 млрд рублей. «Это 4,4% всего ВРП нашего города. Это сопоставимо со сферой строительства», — сказал Корнеев. Кроме того, с индустрией гостеприимства в Петербурге заняты 100 тыс. человек напрямую, доходы с этой сферой связаны у 300 тыс. человек, а в высокий сезон показатель доходит до 500 тыс. человек.

«Это 16,5% работающих, почти 10% всего населения Петербурга так или иначе связано с туризмом», — добавил Корнеев. В структуре несырьевого экспорта валютные поступления от туризма занимали 44,5% в 2019 году.