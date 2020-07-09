Курган, 9 июля, 2020, 15:17 — ИА Регнум. В аэропорту Кургана продолжается реконструкция. Губернатор Курганской области Вадим Шумков побывал на объекте и обсудил с директором аэровокзала Дмитрием Коваленко ход работ, сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области План реконструкции второго этажа аэровокзала

Обновление аэропорта Кургана началось в 2020 году. Отмечается, что цветовые решения фасадов и внутренней отделки помещений аэровокзала выбраны с учётом цветов геральдических символов Курганской области.

До конца 2020 года будет сделан второй этаж, заменены витражи со стороны лётного поля. Также идёт модернизация видеосистемы аэропорта.

Напомним, в аэропорту Кургана с июня возобновлено авиасообщение.