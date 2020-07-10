Президент России Владимир Путин проводит 9 июля заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. На заседании обсуждаются результаты деятельности в 2019 году и проекты текущего года. Отдельно обсуждается состояние инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Главные новости с совещания в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

15:10 09.07.2020 Число партнеров агентства национальных инициатив постоянно растет, отметил Владимир Путин, открывая заседание наблюдательного совета. «На разных уровнях власти работает все больше профессионалов, которые участвовали в деятельности агентства», — сказал президент и попросил участников совещания рассказать о перспективных планах АСИ.

15:15 09.07.2020 Президент России отметил, что по инициативе АСИ ежегодно составляется национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах Федерации, «он действительно позволяет на основе мнения самих предпринимателей оценить усилия регионов по улучшению условий ведения бизнеса». «Просил бы рассказать, какие регионы, по вашему мнению, продемонстрировали высокие результаты, хорошую динамику. И отдельно просил бы обозначить, какие системные барьеры сдерживают до сих пор работу предпринимателей», — заявил Владимир Путин.

15:17 09.07.2020 Работа по проведению голосования по поправкам к Конституции России была организована на высоком уровне, заявил 9 июля президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой. Подробности в материале: Путин высоко оценил подготовку и проведение голосования по Конституции

15:32 09.07.2020 Президент России Владимир Путин попросил Агентство стратегических инициатив (АСИ) рассказать о регионах, которые демонстрируют хорошую динамику бизнес-климата. Подробности в материале: Путин попросил АСИ рассказать об улучшающих бизнес-климат регионах РФ

15:39 09.07.2020 На заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». kremlin.ru

15:44 09.07.2020 Москва занимает уже несколько лет первое место в рейтингах бизнес-климата, сообщил президент России Владимир Путин и передал слово мэру Москвы Сергею Собянину. «Несмотря на значительную турбулентность, которую наблюдали последние годы, за 9 последних лет объем ежегодных инвестиций в основной капитал увеличился в 2,3 раза», — отметил Собянин.

15:51 09.07.2020 Москва может восстановить городскую экономику во всех отраслях. Об этом заявил 9 июля мэр Москвы Сергей Собянин. Читайте подробнее: Собянин дал оценку экономической ситуации в Москве

15:52 09.07.2020 Владимир Путин выделил Поволжье в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. И обратил внимание на соперничество Татарии и Башкирии, которые вошли в десятку лидеров, поинтересовавшись, когда Башкирия «выйдет на первую позицию». Читайте подробнее: Путин выделил соперничество двух регионов Поволжья в рейтинге инвестклимата

15:58 09.07.2020 Президент России Владимир Путин заявил, что планирует в ближайшее время обсудить с правительство выполнение национальных проектов. Подробности в материале: Владимир Путин обсудит с правительством выполнение нацпроектов

16:20 09.07.2020 Использование инновационных онлайн-форматов обучения имеет определённые ограничения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля глава Сбербанка Герман Греф на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с президентом России Владимиром Путиным. Подробности в материале: Онлайн не сможет заменить в школах традиционную форму обучения — Греф

16:30 09.07.2020 Владимир Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». kremlin.ru

16:31 09.07.2020 Нижегородская область вошла в топ-20 регионов национального инвестиционного рейтинга-2020. По сравнению с прошлым годом область поднялась на 39 позиций и заняла 18-е место. Нижегородский губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что такому результату предшествовала большая работа по улучшению инвестиционного климата в регионе. Подробности в материале: Нижегородская область вошла в топ-20 рейтинга инвестклимата

16:38 09.07.2020 В 2020 году лидером инвестиционного рейтинга стала Москва. В топ-3 также вошли Татария и Тульская область (2-е и 3-е место соответственно). Татария удержала свою позицию на уровне 2019 года Подробности в материале: Татария вновь заняла второе место в инвестиционном рейтинге регионов

16:38 09.07.2020 Ульяновский губернатор Сергей Морозов попросил Владимира Путина поддержать возможность использования искусственного интеллекта. Речь идёт об анализе «больших данных при оценке уровня качества жизни в муниципальных образованиях». Подробности в материале: Путин поддержал использование искусственного интеллекта при рейтинговании

16:41 09.07.2020 Положения обновлённого Основного закона России должны найти полное и последовательное воплощение в каждом субъекте России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Подробности в материале: Мы закрепили в Конституции то, что жизнь и так подняла наверх — Путин

16:46 09.07.2020 Агентство стратегических инициатив должно помочь внедрять региональным властям инновационные управленческие практики, в том числе по части совершнствования деловой среды. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Подробности в материале: АСИ должно стимулировать изменения на уровне регионов России — Путин

16:50 09.07.2020 Ленинградская область сохранила позиции в топ-20 национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, составляемого Агентством стратегических инициатив (АСИ). Регион занял 12 место среди остальных субъектов страны, уступив четыре позиции к показателям предыдущего года. Читайте подробнее: Ленинградская область сохранила позиции в ТОП-20 нацрейтинга АСИ

16:53 09.07.2020 Региональные власти должны сосредоточиться на улучшении деловой среды. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Об этом: «Ситуация непростая, но нас ждёт успех» — Путин о развитии деловой среды

16:56 09.07.2020 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата должен быть модернизирован. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Читайте подробнее: Путин поддержал обновление методологии инвестиционного рейтинга регионов

16:57 09.07.2020 Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 9 июля прокомментировал улучшение позиции региона среди субъектов РФ в новом рейтинге «Агентства стратегических инициатив» (АСИ). Подмосковье поднялось на две строчки и вышло на пятое место. Воробьёв напомнил, что когда-то регион находился на 22-м месте.

17:08 09.07.2020 В России необходимо разработать передовые решения, которые повысят эффективность отечественных компаний. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Об этом: Путин ждёт предложения по включению регионов РФ в технологическую повестку

17:11 09.07.2020 Развитие технологий в России должно развиваться таким образом, чтобы способствовать дальнейшему карьерному развитию для старшего поколения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Читайте подробнее: Прогресс не должен оттеснять старшие поколения на обочину жизни — Путин

17:12 09.07.2020 За последние девять лет объем ежегодных инвестиций в Москве увеличился в несколько раз. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив» (АСИ). «Можно сказать, что, несмотря на значительную турбулентность, которую мы наблюдали в последние годы, в Москве за последние девять лет объем ежегодных инвестиций в основной капитал увеличился в сопоставимых цифрах в 2,3 раза. И приблизился к 3 трлн рублей в год. Это огромная сумма и очень высокая динамика», — отметил Собянин. Подробности в материале: Собянин: в Москве вырос объём инвестиций в основной капитал

17:29 09.07.2020 России нужен интегральный рейтинг качества жизни в регионах страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Читайте подробнее: Действия властей в социальной сфере должны оценивать сами граждане — Путин

17:38 09.07.2020 Первые итоги внедрения новых подходов в оценках деятельности региональных властей должны быть получены уже в конце 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Читайте также: Новые критерии для рейтингов и оценок опробуют в пилотных регионах — Путин

18:09 09.07.2020 Санкт-Петербург поднялся на 4-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, улучшив результат 2019 года на одну позицию. Регион участвует в Национальном рейтинге с 2015 года. Тогда город занимал 26-ю строчку. «В прошлом году мы провели большую работу по оптимизации процедур и государственных услуг, в том числе по их цифровизации. Сократили сроки предоставления услуг. Подключение к электрическим сетям в Петербурге до сих пор остается лучшей практикой среди всех российских регионов, — заявил губернатор Александр Беглов, комментируя результаты Национального рейтинга. — Мы продолжим восстанавливать экономическую активность и поддерживать предпринимателей нашего города».

18:20 09.07.2020 Поддержка населения в любой форме: кредитные каникулы, льготные условия по ипотеке — это однозначно положительное решение, уверен заместитель председателя «Партии Роста» Сергей Демин. Об этом: В РФ не привыкли получать помощь от государства — о поддержке населения

18:21 09.07.2020 В Кемеровской области, по прогнозам синоптиков, 10 июля местами ожидаются сильные ливни, грозы, град. В региональном управлении МЧС кузбассоцам ремендовали при ухудшении погоды соблюдать необходимые меры предосторожности. Читайте подробнее: Грозы и град надвигаются на Кузбасс

18:32 09.07.2020 Третий пакет мер поддержки бизнеса в РФ и его пролонгация — самые целенаправленные и, пусть и с опозданием, но всё же возымели свое действие, считает заместитель председателя «Партии Роста» Виктор Звагельский. Читайте также: В РФ бизнес хотят защитить от уголовного преследования. Условие — пандемия

19:55 09.07.2020 Мэр Москвы Сергей Собянин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

21:23 09.07.2020 Лидерство Москвы в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата не вызывает сомнений в силу концентрации крупных финансовых потоков и высокого уровня постиндустриальности экономики. Позиции Тульской области при Алексее Дюмине последовательно улучшаются, причем не только в рейтинге, но и на практике. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко. Читайте также: Москва стимулирует активность Уфы: о реплике президента

03:21 Якутия стала единственным регионом Дальнего Востока, который вошёл в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, улучшив прошлогодние позиции на два пункта Читайте подробнее: Якутия одна из регионов ДФО попала в топ-20 рейтинга инвестклимата

04:30 Камчатский край удержался в ТОП-30 рейтинга инвестиционной привлекательности и улучшил свои позиции в нём — регион поднялся с 28-го места на 27-е. Читайте также: Камчатка заняла 27-е место в рейтинге инвестклимата

08:02 Ульяновская область вошла в двадцатку лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата, но при этом за год значительно ухудшила позиции. Читайте также: Ульяновская область ухудшила позиции в рейтинге инвестклимата

08:05 Приволжский федеральный округ ухудшил позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата: если в 2018 году в топ-20 входили пять регионов ПФО, то по итогам 2019 года осталось четыре — Татария, Башкирия, Ульяновская и Нижегородская области. В группе лидеров не оказалось Чувашии. Об этом: Четыре региона Поволжья вошли в топ-20 рейтинга инвестклимата

10:29 Башкирия впервые вошла в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба правительства республики. По сообщению пресс-службы ведомства, 9 июля состоялось заседание наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), которое провел Президент РФ Владимир Путин. В заседании принял участие глава Башкирии Радий Хабиров. Глава региона отметил, что Башкирия неплохо начала текущий год: прирост инвестиций в первом квартале составил 18 процентов. И хотя минувшие месяцы были не простыми, руководству региона удалось стабилизировать ситуацию в экономике. Об этом: Башкирия вошла в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестклимата

11:52 На заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 9 июля 2020 г. kremlin.ru.

13:07 Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов доложил президенту Владимиру Путину о реализации совместного проекта с АСИ по измерению уровня качества жизни населения в муниципальных образованиях. В настоящее время проект проходит конкурсный отбор, в случае победы регион получит разработанное программное обеспечение для рейтингования, которое можно будет использовать и в других региона страны. Читайте также: Ульяновский губернатор рассказал Путину о реализации проекта с АСИ