Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей» Александр Сердюков

Полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Александр Сердюков назначен на должность заместителя главы Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

Александр Сердюков родился в 1983 году в Омске. В 2005 году окончил Высшую школу экономики по специальности «Юриспруденция». Там же с 2006 по 2016 годы осуществлял научно-преподавательскую деятельность: доцент кафедры теории и истории права, старший научный сотрудник Института проблем государственного и муниципального управления. В 2010 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

В 2011—2012 гг. Александр работал заместителем руководителя аппарата Комиссии Совета Федерации по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения. В 2012—2013 гг. был заместителем Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. С 2013 по 2016 г.г. работал в должности заместителя генерального директора ООО «Гос-Эксперт», осуществлявшего экспертную поддержку ряда проектов в области государственного управления (реинжениринг государственных услуг по регистрации автотранспортных средств, создание федеральной государственной информационной системы общественного экологического контроля «Наша природа», информационно-поискового портала «Автокод» и др.). Одновременно в 2014—2015 гг. работал директором по правовой работе Ассоциации лыжных видов спорта России. С 2017 по 2019 г.г. — руководитель Московского филиала Уральского государственного научно-исследовательского института региональных экологических проблем: организовывал научно-методическое обеспечение деятельности Минприроды России, разработку актов отраслевого законодательства.

Александр Сердюков является государственным советником Российской Федерации 3 класса, действительным государственным советником Омской области 3 класса, членом экспертных советов комитетов Государственной Думы по энергетике и по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

«Работая в системе федерального Минприроды, я несколько лет держал руку на пульсе всего спектра проблем в сфере экологической безопасности и промышленной экологии в масштабах страны. В Омской области фактически с нуля создается система обращения с твердыми коммунальными отходами, и эта сейчас задача номер один и для областного министерства, и для меня лично. Ситуация очень непростая, находится на особом контроле у губернатора области, принимавшего решение о моем приглашении после личной беседы. Предстоит много тяжелой работы, но я прихожу с четким пониманием, в каком направлении эта работа будет строиться», — поделился своими планами заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Сердюков, — Также мне в свое время довелось курировать в регионе сферу туризма, и эта тема меня искренне заразила. Да и сам я, не скрою, заядлый путешественник и фанат родной сибирской природы. В ведении моего нового министерства находится система областных особо охраняемых природных территорий: природные парки, памятники природы, заказники. Государственной задачей является интегрирование ООПТ в сферу социально-экономического развития региона, в том числе создание условий для развития экологического туризма. И здесь у меня есть соответствующие идеи и наработки».

Александр Сердюков принимал участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России 2020», прошел в полуфинал от Сибирского федерального округа. По словам Александра, участвуя в конкурсе этого года, он предусматривал перспективный вариант трудоустройства в Омской области, который в итоге и реализовался.

«Я хотел не только, конечно же, проявить себя, но и посмотреть на коллег — успешных управленцев из Сибири. Хотя большая часть моей карьеры прошла в Москве в федеральных структурах, заявка для участия в «Лидерах России» от Сибирского округа была осознанным шагом. В моей биографии был ряд успешных проектов, результаты которых реализованы в масштабах страны, и которыми я горжусь. На конкурсе же я смог окунуться в немного непривычную для себя региональную среду, что, безусловно, помогло мне в подготовке к работе «на земле», — рассказал Александр Сердюков.

Участие в очном туре конкурса «Лидеры России», отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Сердюков, позволило ему наладить целый ряд «горизонтальных связей», обогатиться новыми знакомствами, которые пригодятся в том числе на новом месте работы.

«Очевидно, что мне предстоит решение задач в условиях дефицита материальных и кадровых ресурсов. Конечно, каждому хочется иметь надежную команду, на которую можно положиться. На полуфинале конкурса «Лидеры России» я познакомился с десятком-другим грамотных людей, способных усилить любой проект и любую структуру. Но, будем откровенны, возможности региональных органов исполнительной власти по рекрутированию готовых «звезд» и формированию «Dream Team» ограничены. Поэтому я настроен работать, опираясь в первую очередь на внутренние резервы. Тем более, кадровый состав специалистов Минприроды Омской области — весьма приличный. А развивать его мне поможет десятилетний опыт преподавательской деятельности в одном из ведущих университетов страны», — заключил Александр Сердюков.