Санкт-Петербург, 9 июля, 2020, 14:33 — ИА Регнум. Спустя четыре месяца простоя для посетителей откроются некоторые музейные пространства государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе музея.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

Напомним, по решению Смольного с 6 июля в Санкт-Петербурге разрешено возобновить доступ посетителей в государственные музеи и учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность.

Читайте также: Названы даты открытия Петропавловской крепости и Исаакиевского собора

Самой первой для посетителей откроется Часовня-музей рядом со «Спасом на крови» — это произойдет 12 июля. Колоннада Исаакиевского собора будет доступна для посетителей с 16 июля.

«Об открытии музейных пространств Исаакиевского собора и храма-памятника «Спас на Крови» будет сообщено дополнительно в ближайшие дни», — уточнили в пресс-службе музея.