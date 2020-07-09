Новосибирск, 9 июля, 2020, 13:49 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 9 июля, состоялась последняя сессия Законодательного собрания шестого созыва. Депутаты рассмотрели около 50 вопросов. Губернатор региона Андрей Травников поблагодарил парламентариев за конструктивную совместную работу в течение всего срока их полномочий. По его словам, слаженность взаимодействия депутатов и правительства области особенно проявилась в этом непростом году.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области отметил конструктивное взаимодействие депутатов и правительства

«Я хочу поблагодарить председателя Законодательного собрания Андрея Ивановича Шимкива, всех депутатов Заксобрания Новосибирской области за ту совместную работу, которая проделывалась все эти пять лет, — подчеркнул Травников. — Что касается сегодняшней сессии, самое важное — это поправки в бюджет текущего года и трёхлетки. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, выпадающие доходы, дополнительные расходы, которые мы несём, мы постарались обеспечить финансированием все мероприятия национальных проектов, все стройки, малые и большие, от ФАПов до крупных, знаковых объектов, продолжение строительства этих объектов, и обеспечить финансированием программу наказов, в том виде, в котором она была утверждена на этот год. Поправки, которые сегодня рассмотрены в первом чтении, подтверждают, что все наши действия направлены на выдерживание этой позиции, как бы нам тяжело ни было».

Напомним, 13 сентября 2020 года новосибирцев предстоит выбирать депутатов Законодательного собрания Новосибирской области.