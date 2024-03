Москва, 9 июля, 2020, 13:48 — ИА Регнум. В 2019 году Полина Синтюрихина стала бронзовым призёром второго сезона Кубка по менеджменту «Управляй!», который является одним из проектов платформы «Россия — страна возможностей». Девушка в этом году закончила бакалавриат по направлению"Менеджмент», специализация «Управление проектами», Факультета экономических и социальных наук, РАНХиГС.

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей» Полина Синтюрихина

В рамках обучения на программе MOOVE Programme бизнес-школы «Сколково» и МТС, Полина вместе с командой запустилаdigital стартап — «LICA» (сервис по подбору партнеров в швейной отрасли, который помогает изготовителям одежды, брендам, корпоративным заказчикам найти производство и поставщиков).

Сейчас Полина также участвует в программе «Наставничество», её наставник — Константин Слободяник, победитель конкурса «Лидеры России». О своей работе и планах Полина рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Полина, расскажите немного об обучении в университете. Почему Вы выбрали именно это направление обучения? Что из студенческой жизни запомнилось вам больше всего?

При выборе вуза я ориентировались на два ключевых критерия: живой интерес к выбранной сфере, чтобы работа в итоге оказалась хобби, и люди, окружающие меня должны быть самостоятельными и интересными личностями. По первому критерию было выбрано направление «Менеджмент». Вовлечение людей в работу над единой идеей для меня всегда было очень естественным, еще в школе я была избрана в качестве президента школы, а также состояла в молодёжном парламенте. Критерий про людей сработал при личном общении с деканом и зам. декана моего факультета, которые буквально сразу начали рассказывать про культуру людей, достижение целей, я поняла, что это очень про меня. В итоге договор на поступление я подписала в тот же день.

Каждый год обучения запомнился по-своему. На первом курсе писали первый бизнес план по производству столов (это традиция факультета), хотя кто бы знал, что в будущем я буду развивать стартап в сфере производства. Уже ко второму курсу у меня появились дополнительные активности, и я вступила в международную студенческую организацию AIESEC. За 1,5 года я получила колоссальный опыт общения с культурами разных стран, успела поучаствовать в социальном проекте для людей с ограниченными возможностями здоровья, что в итоге вылилось в программу по развитию социального бизнеса от компании Danone. Мне очень повезло, что на третьем курсе факультет стал активно работать с компаниями и мне удалось поучаствовать в 3 из них и сформировать план действий по развитию для лидеров рынка на международных и российском рынках. Поэтому больше всего мне запомнилось то, как проходил процесс прививания навыка общения с разными культурами на одном языке, а также отношение к бизнесу не только как коммерческому инструменту, но и социальному, способному оказывать влияние на общество. Кроме того, стоит отдельно отметить развитие способности принимать решения и находить правильные пути в ситуациях высокой неопределенности.

А насколько сложно студенту запускать собственное дело? Или все зависит только от желания и усилий?

Есть сложности разного характера: мотивация, способности, ресурсы, отсутствие команды или единомышленников, личная готовность. Я бы сказала, что на старте очень помогает правильная экосистема людей и ресурсов, которую в моем случае как раз дало участие в программе MOOVE. По итогу в такой максимально безопасной среде для проб и ошибок для меня самые большие сложности произошли в переходе от «0 к 1», а также в сплочении и синхронизации 5 членов команды.

Под переходом от «0 к 1» я подразумеваю способность заработать с нуля, без готового продукта. Огромную поддержку оказывал наш трекер команды Станислав Триерс, который продолжал верить в проект и команду, когда случился карантин и подавляющее число производств просто перестали работать. Сейчас, когда все почти вернулось к жизни, наша работа оживилась и мне лично удалось провести несколько сделок, считаю, что этот результат дорого стоит.

С точки зрения команды, мы очень долго шли к сплочению. Я впервые участвовала в командном коучинге, это как поход к психологу только с теми, с кем работаешь. Сейчас наша философия — из «команды звезд» стать «звездной командой». Это значит, что каждый из ребят много добился в своей сфере, а вместе нам нужно научиться создавать синергию в работе и приумножать отдельные компетенции каждого.

У меня есть личное правило успеха, которое помогает мне начинать любое новое дело. Нужно ответить на вопрос «Do I have what it takes?», а дальше, когда заканчивается запас того, что умеешь, быть готовым работать «в прямом эфире» и растить внутри себя исследователя. Если человек отвечает однозначно положительно на первый вопрос и показывает готовность учиться в процессе, то не важно является он или она студентом, все точно получится.

Как участие в проекте «Управляй!» помогло в профессиональном развитии?

Готовясь ко всем этапами кубка «Управляй» я даже не думала, что опыт симулятора по распределению ресурсов внутри производства сможет мне как-то пригодиться в будущем, что моя профессиональная сфера будет с этим связана. В итоге мы с командой выбрали лëгкую промышленность, как основу для нашего проекта, и теперь напрямую работаем с производствами и помогаем им подбирать заказы.

Наша работа на таком сложном для России отрасли связана с постоянной необходимостью реагировать на запросы рынка, в каких-то моментах это похоже на финал Кубка, когда также вместе с командой все решения принимались в высокой неопределенности и при этом в жестком тайминге принятия решений. В реальном проекте все также. Критически полезным оказался опыт сбора команды на финал конкурса. Как известно, в неё должны входить ребята из разных регионов страны. Свою команду на «Управляй» я собирала находясь на защите проекта в Бельгии, а в Москве я оказалась буквально за пару часов до старта 1 дня финала. С командой на программе MOOVE мы собирались в формате speed — dating, поэтому способность к быстрой адаптации к новым членам команды была очень кстати.

Если говорить про программу «Наставничество». Каково это — учиться у лучших управленцев России?

Я очень благодарна своему наставнику Константину Слободянику за то, что он направлял меня за все время обучения на 4 курсе. Ему было достаточно задать мне «неудобный» вопрос, который запускал во мне процесс поиска решения. В последний год профессиональное определение, да и все принимаемые решения имеют значительный вес и влияние на будущие 5 лет точно. Поэтому такой опыт наставничества позволил мне отслеживать весь процесс моего личного развития, изменения мыслей и траектории движения. Что очень ценно, ты перестаешь галлюционировать насколько ты классная или перестаешь недооценивать принятые тобой решения, так как рядом есть человек, который со стороны может дать конструктивную обратную связь. В моем случае интересным было еще то, что у нас с наставником разные области работы. Это был полезный опыт иметь возможность заглянуть за ширму методов управления в его области и следить за развитием конкурса «Лидеры России». В команде организаторов работают настоящие профессионалы, у которых я научилась многим вещам.

Поделитесь вашими профессиональными планами на ближайшие несколько лет. Хотелось бы заниматься собственными проектами или работать на корпоративной службе? Если ли в планах магистратура и запуск новых проектов?

Окончание бакалавриата позволило мне наконец выдохнуть и посмотреть на результат моих достижений за эти 4 года. Я рефлексирую весь опыт и намечаю план действий на ближайшие 5−10 лет. Еще до конца июля у меня идет обучение в бизнес-школе «Сколково» и финальный питчинг нашего проекта. Я рассматриваю вариант с магистратурой и ожидаю результаты поступления от иностранного вуза. Что касается работы в корпорации или над своим проектом, здесь для меня важное значение приобрел скорее не сам продукт работы, а люди, с которыми я буду его развивать. У меня есть варианты развития как в России, так и за рубежом, так что сейчас я отдыхаю, накапливаю энергию, чтобы с новыми силами начать следующий этап в своей жизни, у меня даже запланирован полет на параплане. Мне самой очень интересно, чем в итоге я буду заниматься дальше, и эта неопределенность позволяет посмотреть намного шире на возможности, которые лежат передо мной.