Кострома, 9 июля, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Глава Делового клуба Костромского землячества, судебный юрист Антон Палюлин предложил поддержать пострадавший бизнес с помощью «симметричных мер», предусматривающих введение в России режима рабочих дней без сохранения заработной платы. Предложение по разработке соответствующего законопроекта опубликовано на сайте Агентства стратегических инициатив, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Я подготовил проект для АСИ по введению в России режима рабочих дней без сохранения заработной платы с выплатой пособий работникам за счет бюджетов субъектов. Таким образом, я предлагаю освободить работодателя от выплаты заработной платы на 27 дней, при этом компенсировать работникам эти выплаты через Фонд социального страхования. Компании, работающие в белую и платящие все налоги, и их сотрудники только выиграют. На тех, кто работал в период самоизоляции, моё предложение не распространяется», — пояснил смысл предлагаемых мер ИА REGNUM Антон Палюлин.

Инициатива создана в ответ на введение в России режима нерабочих дней с сохранением заработной платы за счёт работодателя. По мнению эксперта, месяцы простоя поставили множество компаний в сложное положение, а государственные меры поддержки, направленные на стабилизацию ситуации, были недостаточны и труднодоступны:

«Считаю, что моя инициатива поможет бизнесу больше, чем опосредованные и недостаточные меры социальной поддержки в виде субсидий, дотаций или субвенций, потому что получить эту поддержку бизнесу из-за бюрократической загруженности очень трудно. Полагаю, что предложенные мной меры спровоцируют всплеск деловой активности», — сказал Палюлин.

Напомним, нерабочие дни в стране были объявлены 25 марта, а завершился период 12 мая.