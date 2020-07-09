Костромской юрист предложил ввести в России рабочие дни без зарплаты
Кострома, 9 июля, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Глава Делового клуба Костромского землячества, судебный юрист Антон Палюлин предложил поддержать пострадавший бизнес с помощью «симметричных мер», предусматривающих введение в России режима рабочих дней без сохранения заработной платы. Предложение по разработке соответствующего законопроекта опубликовано на сайте Агентства стратегических инициатив, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Инициатива создана в ответ на введение в России режима нерабочих дней с сохранением заработной платы за счёт работодателя. По мнению эксперта, месяцы простоя поставили множество компаний в сложное положение, а государственные меры поддержки, направленные на стабилизацию ситуации, были недостаточны и труднодоступны:
Напомним, нерабочие дни в стране были объявлены 25 марта, а завершился период 12 мая.