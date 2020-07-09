Калуга, 9 июля, 2020, 13:37 — ИА Регнум. В Калужской области до 2025 года на территории 17 муниципальных образований планируется ликвидировать 222 многоквартирных аварийных дома общей площадью свыше 69 тысяч квадратных метров. Жилищные условия улучшат порядка 4500 человек, сообщает 9 июля корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства строительства и ЖКХ.

Onf. ru Аварийное жильё

В 2019 году в области началась реализация первого этапа программы, переселения из аварийного жилья, рассчитанная на 2019−2020 годы. На данном этом этапе будут переселены 500 человек. Стоимость реализации программы — 296 млн рублей. Средства на её осуществление доведены до муниципалитетов Калуги, Обнинска и Балабаново.

Одновременно в регионе приступили к реализации и второго этапа программы. Планируется расселить до конца 2021 года 34 многоквартирных дома. Финансирование составит 645,91 млн рублей. Всего улучшат жилищные условия 666 человек из 313 жилых помещений, ликвидируются более 11 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Будут расселены дома в Боровском, Дзержинском и Тарусском районах и в Калуге.