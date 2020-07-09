Москва, 9 июля, 2020, 12:48 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении приняла законопроект, регулирующий вопросы инициативного бюджетирования, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. Инициатива была доработана ко второму чтению.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Вводится возможность внесения в местную администрацию инициативных проектов, предлагать проекты может инициативная группа граждан численностью не менее десяти человек, достигших 16-летнего возраста. Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. Право выступить инициатором проекта может быть предоставлено не только жителям муниципалитета, но и «иным лицам, осуществляющим деятельность на территории соответствующего муниципального образования».

Устанавливается порядок внесения инициативного проекта в местную администрацию: до его внесения проект подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления. Нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Определяются способы информирования граждан о внесении инициативного проекта в местную администрацию.

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения, а также проведения конкурсного отбора инициативных проектов определяется представительным органом (сходом граждан, осуществляющим полномочия представительного органа) муниципального образования.

В отношении проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ, требования к составу сведений, включаемых в инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов, устанавливаются в соответствии с законом или иным нормативным правовым актом субъекта РФ.

Определяется порядок финансового обеспечения реализации инициативных проектов. Источником финансового обеспечения реализации проектов являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию проектов инициативного бюджетирования, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей (денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и российских юрлиц, уплачиваемые на добровольной основе) или межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ, а также иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.

В случае, если проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам, осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Реализация проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.