Деревня Моглино, Псковская область, 9 июля, 2020, 15:40 — ИА Регнум. Следователи смогли установить личность солдата, чьи останки были найдены во время раскопок вблизи бывшего концлагеря в деревне Моглино. Им оказался уроженец Ульяновской области Виктор Храмов, 1912 года рождения. Об этом 9 июля сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Instagram.com/m.v_007 Идентифицировано тело одного из найденных солдат в Моглино.

Читайте также: СКР и поисковики разыскивают близких солдата из концлагеря Моглино

Определить личность погибшего помог именной̆ медальон, на котором были указаны фамилия имя и отчество и место рождения владельца. Ульяновское региональное отделение «Поискового движения России» оперативно помогло найти родных погибшего, а внуки бойца передали фотографии из семейных архивов.

«Как только следственный комитет закончит свою работу, родные заберут останки Виктора Храмова, чтобы похоронить в Ульяновске на семейном кладбище — рядом с женой̆ Зинаидой̆, которая ждала его всю свою жизнь», — уточнил Ведерников.

Читайте также: На месте концлагеря в Моглино может появиться музей оккупации Псковщины

Напомним, поисковики общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» во время проверки сведений из рассекреченных архивных документов УФСБ России по Псковской области, обнаружили возле деревни Моглино массовое захоронение мирных жителей.

В настоящий момент поисковикам удалось обнаружить в яме останки 10 человек, а также медальон и старинную монету.