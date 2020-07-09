Киев, 9 июля, 2020, 11:42 — ИА Регнум. Профильный комитет Рады 8 июля провел слушания по новому законопроекту «О медиа» и получил «изрядную долю порки» от европейских экспертов, заявил в своем комментарии 9 июля украинский политический эксперт Денис Иванеско.

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В частности, по информации Иванеско, в ходе слушаний эксперт Совета Европы из Бельгии Жан-Франсуа Фурнемон буквально «разнес основные идеи закона в хлам».

«Вот основные месседжи: не передавать Нацсовету регулирование интернет-СМИ; запреты должны быть ограничены до минимума; закон должен защищать свободу выражений, а не концентрироваться на санкциях; не должно быть обязательств по контенту, которые бы навязывались онлайн-медиа, поскольку это не является европейской практикой», — информирует политолог.

«Надеюсь, «слуги» Зеленского и адвокаты беспредельного законопроекта услышали, какие они диктаторы-неудачники. А будут настаивать — не видать им больше европейских грантов… Посмотрим, сколько найдется в зале желающих пополнить ряды душителей свободы слова», — добавил также Иванеско.

ИА REGNUM напоминает, что дискуссия относительно закона о СМИ продолжается на Украине с осени предыдущего года. Первые редакции документа были крайне негативно встречены представителями СМИ, с тех пор продолжается дискуссия с участием международных экспертов. В мае Рада официально решила «доработать» проект закона о медиа. В настоящий момент документ о новых регуляторных принципах в сфере медиа одобрен на уровне парламентского комитета при большинстве голосов от фракции «Слуга народа», ожидается его вынесение в сессионный зал.