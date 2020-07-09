Киев, 9 июля, 2020, 11:26 — ИА Регнум. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе — мае 2020 года сократился на 5,9%, говорится в обзоре министерства экономики страны, опубликованном сегодня, 9 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

При этом министерство констатирует, что непосредственно в мае результаты деятельности большинства видов экономической деятельности показали замедление темпов падения на фоне смягчения карантинных ограничений.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле госбюджет Украины был пересчитан исходя из прогноза правительства, что реальный ВВП упадет в 2020 г. на 4,8%. После этого чиновники не раз заявляли, что не видят причин пересматривать данный показатель. Между тем ключевой кредитор Украины — МВФ — ожидает падания экономики страны в этом году как минимум на 8,2%.

Согласно официальным данным, в первом квартале 2020 г. падение ВВП Украины составило 1,3%.