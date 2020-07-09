Киев, 9 июля, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за слишком «крепкого» курса гривны многие предприятия страны в прошлом году «недополучили миллионы и закрылись».

President.gov.ua Владимир Зеленский

Об этом он заявил на встрече с бизнесом Черновицкой области, которая состоялась 8 июля, сообщает издание «Лига».

Согласно источнику, один из местных бизнесменов заявил Зеленскому, что укрепление гривны в последние девять месяцев негативно сказалось на экспортерах и налоговых поступлениях в бюджет.

«Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия из-за этого курса и закрылись, — это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции… Мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что, как мы можем жить, если у нас даже госбюджет посчитан по курсу 30 грн за доллар (большую часть 2019 года курс держался на уровне 23−24 грн за доллар — ред.)», — ответил на это президент.

«То есть независимости Нацбанка больше нет. Она уничтожена, и тут не надо глубокой аналитики. Достаточно просто прочитать то, что сказал президент. Который всем нашим западным партнёрам «на голубом глазу» рассказывает, что уважает независимость НБУ и Смолий сам ушел, без давления», — комментирует ситуацию экономист Сергей Фурса.

По его словам, президент все говорит прямым текстом — за что и почему уволили главу НБУ.

«По хорошему, за то, что Нацбанк хорошо делал свою работу. И да, новый глава НБУ будет знать, что надо делать. Не что нужно делать с точки зрения экономики, а что надо делать, чтобы сохранить свою должность и чтобы президент был доволен», — подчеркивает Фурса, добавляя, что главный валютный аналитик в стране — это президент Зеленский, который считает, что при сильной гривне жить никак нельзя.

Резюмируя, он называет заявление президента о курсе гривны «явкой с повинной».

ИА REGNUM напоминает, что 1 июля на тот момент глава Нацбанка Украины Яков Смолий подал в отставку, заявив о «систематическом политическом давлении». 3 июля Верховная рада Украины утвердила его отставку.