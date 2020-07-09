Якутск, 9 июля, 2020, 10:34 — ИА Регнум. Акционеры компании «Алроса-Нюрба», которая ликвидируется с 2019 года, отозвали один из своих исков к данному юрлицу. Истцы требовали признать недействительным решение, принятое на внеочередном собрании акционеров 5 ноября 2019 года в той части, что касалась «передачи прав пользования участками недр и осуществления действий по переоформлению лицензий» на алмазное месторождение. Производство по иску арбитраж Якутии прекратил 8 июля 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Алмазы

Дмитрий Самсонов — последний из соистцов, чьи претензии суд ещё не рассматривал, отказался от иска.

«Отказы Самсонова Дмитрия Алексеевича, Жиляева Юрия Александровича, Янковского Александра Владимировича от иска принять. Производство по делу № А58−11 935/2019 прекратить», — отмечается в определении суда.

Права на пользование недрами перешли к материнской компании — ПАО «Алроса» — после принятия решения о ликвидации якутской «дочки».

Напомним, 23 июля 2020 года арбитраж Якутии начнёт рассмотрение другого иска акционеров-миноритариев ПАО «Алроса-Нюрба». В этом споре истцы пытаются взыскать с головной компании группы — ПАО «Алроса» — убытки в размере 34,766 млрд рублей. Акционеры считают, что утрата имущественных прав на алмазные месторождения причинила им реальный ущерб в оговоренном в исковом заявлении размере. В качестве третьих лиц истцы просили привлечь в дело членов ликвидационной комиссии ПАО «Алроса-Нюрба». К судебному заседанию истцы должны предоставить документы, подтверждающие, что они являются акционерами компании, фигурирующей в деле.