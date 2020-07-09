Москва, 9 июля, 2020, 10:29 — ИА Регнум. Ничего не знает о деятельности профсоюзных организаций в России практически каждый второй гражданин (48%), приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Василий Иванов ИА REGNUM Забастовка курьеров

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Из тех, кто в курсе работы профсоюзов, положительно оценивают их деятельность 7% респондентов, скорее положительно — 21%, полностью отрицательно — 9%, скорее негативно — 15%.

За год количество жителей России, считающих, что профессиональные организации необходимы обществу, снизилось — с 66% в 2019 году до 58% в 2020 году. Против существования профсоюзов 13% респондентов.

Опрос проведен 22—29 июня 2020 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 340 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России считают, что профсоюзы не играют значительной роли (82%) и не помогают защищать трудовые права (53%).

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