Красноярск, 9 июля, 2020, 08:42 — ИА Регнум. Режим безопасного поведения, касающийся работы ряда предприятий и организаций, продлён в Красноярском крае до 9 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 июля в региональном правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа в условиях коронавируса

Уточняется, что до 9 августа в регионе приостановлена деятельность организаций отдыха и оздоровления детей, работа торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов, саун, бань и других подобных объектов.

При этом вводится ряд послаблений. С 10 июля разрешается работать летним открытым площадкам при стационарных предприятиях общественного питания. Условие — соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Продлена работа дежурных групп детских садов. Гражданам рекомендуют не покидать место проживания без средств защиты. Обязательно соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м.

В структурных подразделениях краевого МФЦ возобновили приём посетителей с учётом соблюдения мер безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 8 июля коронавирус выявлен у 9978 человек.