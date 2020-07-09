В Красноярском крае продлили безопасный режим для предприятий
Красноярск, 9 июля, 2020, 08:42 — ИА Регнум. Режим безопасного поведения, касающийся работы ряда предприятий и организаций, продлён в Красноярском крае до 9 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 июля в региональном правительстве.
Уточняется, что до 9 августа в регионе приостановлена деятельность организаций отдыха и оздоровления детей, работа торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов, саун, бань и других подобных объектов.
При этом вводится ряд послаблений. С 10 июля разрешается работать летним открытым площадкам при стационарных предприятиях общественного питания. Условие — соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора.
Продлена работа дежурных групп детских садов. Гражданам рекомендуют не покидать место проживания без средств защиты. Обязательно соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м.
В структурных подразделениях краевого МФЦ возобновили приём посетителей с учётом соблюдения мер безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 8 июля коронавирус выявлен у 9978 человек.