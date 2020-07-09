Власти Чувашии обратятся к Путину о присвоении трудового звания Чебоксарам
Чебоксары, 9 июля, 2020, 07:41 — ИА Регнум. Чувашское правительство обратится с ходатайством к президенту Владимиру Путину о присвоении городу Чебоксары почётного звания «Город трудовой доблести». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение было принято на заседании регионального Кабинета министров по итогам рассмотрения обращения депутатского корпуса Чебоксар.
С инициативой о присвоении столице республики почётного звания обратилось собрание депутатов Чебоксар. Глава минтруда Чувашии Алёна Елизарова, которая являлась докладчиком по данному вопросу, отметил, что в годы войны Чебоксары стали центром эвакуационной промышленности предприятий военно-промышленного комплекса.
Она предложила поддержать инициативу депутатов Чебоксар и обратиться с соответствующим ходатайством к президенту России Владимиру Путину. Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, который вёл заседание, подчеркнул, что «мы приложим все усилия, чтобы это утверждение состоялось».
Ранее также отмечалось, что все танки, которые выпускались в Советском Союзе, были оснащены продукцией Чебоксарского электроаппаратного завода, образованного в декабре 1941 года на базе эвакуированных цехов Ленинградского завода «Электрик» и Харьковского электромеханического завода им. Сталина. За успешное выполнение задания по обеспечению аппаратурой авиационной и танковой промышленности завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Чебоксарский ликеро-водочный завод в годы войны выпускал «коктейли Молотова». На Чапаевский завод (в годы войны завод по производству боеприпасов № 320) было возложено оснащение дзотов и других оборонительных сооружений Сурского рубежа. Напомним, трудовой подвиг строителей оборонительных рубежей в Чувашии будет увековечен на государственном уровне.
Подробнее:В Чувашии увековечат память о Сурском оборонительном рубеже
Читайте также: «Вместе гордимся»: в Чувашии призывают собирать материалы о Сурском рубеже
Как сообщало ИА REGNUM, рубежи обороны строились в Чувашии с 28 октября 1941 года по 25 января 1942 года и в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. Это была масштабная по объёму (протяжённость 380 км) и ударная по срокам (три месяца с момента мобилизации) всенародная стройка (задействована треть оставшегося в тылу трудоспособного населения). Всего было призвано на строительство 170 тыс. человек.
Напомним, в список первых 20 городов, которые в год 75-летия Победы получат почётное звание «Город трудовой доблести», вошли восемь городов Поволжья.
Читайте также: Восемь городов Поволжья получат звание «Город трудовой доблести»