Арест Фургала, назначение Дегтярёва: жизнь Хабаровского края — все новости
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. По данным следствия, он является организатором убийств и покушений на убийства ряда предпринимателей. Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в ноябре 2019 года по подозрению в организации заказных убийств был задержан и помещен в СИЗО города Москвы давний деловой партнер Сергея Фургала и его супруги Ларисы Стародубовой Николай Мистрюков.
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По версии следствия, Сергей Фургал «является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей» на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004—2005 годах. Следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ продолжаются активные следственные действия. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России.
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Обязанности задержанного по подозрению в организации убийств предпринимателей губернатора Хабаровского края Сергея Фургала временно будет исполнять зампредседатель правительства региона Юрий Золочевский.
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Спецгруппа силовиков ждала Сергея Фургала утром 9 июля у его дома. Губернатора задержали, надев наручники.
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В Хабаровском отделении ЛДПР заявили, что не собираются исключать из партии губернатора Сергея Фургала, которого силовики задержали по подозрению в организации нескольких убийств предпринимателей.
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Политолог считает, что произошедшее с Фургалом — не политическая месть, а часть планомерного процесса по очищению государства от тех, кто подрывает его основы.
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Глава города Советская Гавань в Хабаровском крае Павел Боровский, комментируя задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, отметил, что люди очень устали от постоянных криминальных новостей и скандалов, связанных с ЛДПР.
Читайте подробнее: Люди ждут от власти работы, а не криминальной хроники: мнение
Задержание силовиками губернатора Хабаровского края Сергея Фургала произошло после того, как против него были получены показания арестованных в 2019 году четырёх фигурантов уголовных дел.
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Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала был для местных жителей ожидаемым, но всё зависит от решения президента РФ Владимира Путина.
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Сергей Фургал занимается бизнесом с 1999 года, а в 2005 году был избран в Законодательную думу Хабаровского края (от партии ЛДПР). Помимо этого, он трижды был депутатом Госдумы, работал на руководящих постах в филиале Государственной экспертизы проектов МЧС России. Губернатором избран в ходе второго тура в сентябре 2018 года, получив от избирателей 69,7% голосов. Супруга Фургала — Лариса Стародубова занимается бизнесом.
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В случае отправки в отставку президентом РФ Владимиром Путиным с формулировкой «утрата доверия» губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, выборы нового главы региона пройдут только в 2021 году.
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Спустя несколько часов после задержания хабаровского губернатора Сергея Фургала его сторонники заявили требования о его освобождении и призывают жителей региона на масштабную акцию протеста, невзирая на взрывной рост заражений коронавирусом в крае, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В арбитраж Хабаровского края поступил банкротный иск к компании «Торэкс», где 25% принадлежит Ларисе Стародубовой — супруге задержанного сегодня, 9 июля 2020 года, губернатора Сергея Фургала. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.
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Компания «Скрап Фар Ист», которая управляет долями в фирмах задержанного хабаровского губернатора Сергея Фургала и его супруги, получила банкротный иск. Претензии к ней имеет государственный банк, кредитующий малый и средний бизнес, — АО «МСП Банк». Заявление арбитражем Хабаровского края пока не принято к производству.
Об этом: Госбанк банкротит фирму, которая управляет бизнесом губернатора Фургала
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — оперативное видео.
Арбитраж Хабаровского края 14 июля 2020 года планирует начать рассмотрение иска Ларисы Стародубовой — супруги задержанного 9 июля 2020 года губернатора Сергея Фургала. Она оспаривает продажу бывшим хабаровском депутатом Николаем Мистрюковым доли в 25% в ООО «Торэкс». Стародубова считает, что было нарушено её преимущественное право на выкуп доли, как действующего совладельца компании.
Подробности в материале: Жена задержанного губернатора Фургала оспаривает продажу доли в «Торэксе»
Главной повесткой Дальнего Востока на данный момент является факт задержания силовиками губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к преступлениям 15-летней давности. У многих возникает логичный вопрос: почему так долго правоохранители молчали?
Об этом: В этом событии есть некая политическая подоплёка: КПРФ о задержании Фургала
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (ЛДПР) — это последовательное избавление от несогласованных с Центром губернаторов. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко, отметив, что в этом же ряду отставка коммуниста Сергея Левченко (Иркутская область) в конце 2019 года, а третьим в списке неугодных значится Валентин Коновалов (Хакасия). По его мнению, «Центр требует регулярной политики, а не лояльности сквозь зубы».
Об этом: Дело Фургала — знак другим: Центру не нужна «лояльность сквозь зубы»
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем микроблоге отреагировала на новость о задержании Сергея Фургала:
Арбитражный суд Хабаровского края 13 августа 2020 года рассмотрит по существу иск ООО «Скрап Фар Ист», под чьим управлением находятся доли коммерческих компаний, принадлежащие задержанному губернатору Сергею Фургалу. 9 июля 2020 года по спору на 326,6 млн рублей прошло предварительное заседание.
Читайте подробнее: С компании жены задержанного губернатора Фургала требуют 326 млн рублей
Два эпизода убийства фигурируют в деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного 9 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах края.
«Организатор, два эпизода — два убийства. Убийства квалифицированы», — уточнил собеседник.
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Хабаровский край за время губернаторства Сергея Фургала увеличил свой кредитный портфель на 6 млрд рублей.
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Старший брат Сергея Фургала, депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал, 13 июня 2020 года умер в результате болезни COVID-19, вызванной коронавирусной инфекцией, в возрасте 67 лет.
В Хабаровском крае страсти после задержания губернатора Сергея Фургала накаляются. Жители региона на страницах губернатора в соцсетях оставляют тысячи комментариев и практически все — в его поддержку.
Подробности в материале: В соцсетях тысячи отзывов в поддержку задержанного главы Хабаровского края
По данным сервисов по наблюдению самолетов, 9 июля из Хабаровска в Москву вылетели два самолета — авиакомпаний «России» и «Аэрофлота». Воздушные суда вылетели в 11:52 и 11:56 (4:52 и 4:56 мск) соответственно. Время полета составит около 7 часов 30 минут.
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Сергей Фургал прошёл путь от терапевта районной больницы до губернатора Хабаровского края.
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Задержанию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала предшествовало возобновление расследования трёх убийств, совершённых в 2004 и 2005 годах. Ранее они оставались нераскрытыми.
Были убиты предприниматели Евгений Зоря, Александр Адамов и Олег Булатов, так или иначе все они имели отношение к экспорту металла. После их гибели бизнес-структуры частично перешли к семье Фургала, пишет телеграм-канал «Нешпорт».
Об этом: Арест Фургала последовал за пересмотром дел о трёх нераскрытых убийствах
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, подозреваемый в организации убийств, может быть причастен к другим тяжким преступлениям. Это проверяют следователи, сообщила 9 июля журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Речь идет об особо тяжких преступлениях, которые были совершены в Хабаровском и Приморском краях и в Амурской области, уточнила она.
Читайте подробнее: СКР допускает причастность Фургала к другим тяжким преступлениям
«В Москве с Фургалом будут проведены следственные действия, ему будет предъявлено обвинение. Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста», — сказали в СК РФ.
Читайте также: Обвинение задержанному губернатору Сергею Фургалу предъявят в Москве
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который ранее был задержан у своего дома по подозрению в причастности к тяжким преступлениям, доставлен в Москву. Об этом 9 июля сообщает Telegram-канал «BRIEF/НЕЗЫГАРЬ».
Читайте также: Задержанного губернатора Фургала доставили в Москву
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — это одно из звеньев цепи в расследовании особо важных дел Следственного комитета РФ на Дальнем Востоке.
Об этом: Фургал задержан в рамках декриминализации обстановки на Дальнем Востоке: СК
Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал в своем микроблоге арест губернатора и бывшего коллеги по парламенту Сергея Фургала.
Директор Института развития парламентаризма, политолог Алексей Чадаев обратил внимание на проблему, которую высветило уголовное преследование губернатора Сергея Фургала.
https://www.facebook.com/alexey.chadayev/posts/3753073874721734
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного 9 июля у своего дома и этапированного в Москву для следственных действий и предъявления обвинения, подозревают в заказе убийства конкурента.
Читайте подробнее: Губернатора Фургала подозревают в заказе убийства конкурента
Внутри правящего класса России началась борьба за сферы влияния, считает президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.
Читайте подробнее: В РФ началась зачистка сильных региональных лидеров — Георгий Фёдоров
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный по подозрению в причастности к тяжким преступлениям, находился на учете МВД РФ с 1990-х годов за связь с организованным преступным сообществом. Об этом 9 июля в своем Twitter написал депутат Государственной думы Александр Хинштейн («Единая Россия»).
Подробности в материале: Хинштейн сообщил о связи Фургала с ОПС «Общак» из 1990-х
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ЧП, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Читайте также: Жириновский назвал задержание Фургала ЧП — он не сбежит
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский возмущен задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и обещает ему поддержку, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Об этом: Жириновский обещает защиту Фургалу и членство в ЛДПР
В уголовном деле в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала наверняка появятся новые эпизоды, поскольку теперь пострадавшие от его криминальной деятельности смогут открыто о них заявить. Об этом 9 июля заявил председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.
Читайте подробнее: Дело Фургала: «Вся его жизнь теперь будет исследована под микроскопом»
Около 23 тыс. пользователей интернета, по данным на 12:00 мск, подписали петицию в защиту задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. «Мы от лица народа Хабаровского края хотим поддержать Сергея Ивановича и не допустить его отставки. За столь короткий срок он показал, что он губернатор для народа, а не общественная показуха, и народ встанет за него горой», — заявляют авторы петиции на сайте Change.org.
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский прогнозирует отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина и губернатора Смоленской области Алексея Островского, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Об этом: Жириновский рассказал о последствиях задержания Фургала
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал причину задержания губернатора хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Читайте также: Жириновский: Фургал не привез в Москву три коробки
Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в московский аэропорт «Шереметьево».
Читайте подробнее: Фургала доставили в Москву и везут на допрос — СМИ
С Сергеем Фургалом надо разобраться по закону, и не менее важно — разобраться с его «доброхотами», с теми, кто оставлял нераскрытыми преступления, с теми, кто продвигал «наверх» людей с таким прошлым, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя задержание губернатора Хабаровского края.
Читайте подробнее: Дело Фургала — проявление системы, в которой всё покупается
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег лидера ЛДПР Владимира Жириновского от шантажа в связи с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Читайте подробнее: Володин предостерег Жириновского от революции в связи с задержанием Фургала
Заявление СКР о ходе расследования уголовного дела в отношении Сергея Фургала
Демонстративно скандальное поведение Владимира Жириновского по поводу ареста хабаровского губернатора Сергея Фургала, а также его угрозы отозвать «своих» губернаторов — Алексея Островского (Смоленская область) и Владимира Сипягина (Владимирская область) — это и попытка не потерять лицо, и надежда на новую «расторговку» с Кремлем. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.
Читайте также: Скандал Жириновского в Госдуме — надежда на новую «расторговку» с Кремлем
Ситуация с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала достаточно прозрачная, в ней нет никакого политического подтекста, мести или чего-то подобного, считает политолог Анна Федорова.
Читайте также: В ситуации задержания Фургала нет никакого политического подтекста. Мнение
Инкриминируемые Сергею Фургалу деяния были совершены, по версии следствия, 15−16 лет назад, и если они действительно имели место, то правоохранители, вероятно, знали об этом и ранее, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Владимир Васильев, комментируя задержание губернатора Хабаровского края.
Читайте подробнее: Политолог о задержании Фургала: ЛДПР выдвинет тезис о политических мотивах
Решение об увольнении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может быть принято на основе материалов следствия, заявил 9 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Путин может уволить Фургала на основе материалов следствия — Песков
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный по подозрению в причастности к тяжким преступлениям, не признал вину в организации убийств.
Читайте подробнее: Фургал при задержании не признал вину в организации убийств
Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала является не последним задержанием чиновника такого уровня в России. Об этом 9 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»
«Это не последнее задержание руководителя такого уровня. То, что мы видим сейчас, — это пример грамотной, квалифицированной работы ФСБ. И это та самая национализация элит, за которую мы голосовали в том числе путем одной из поправок к Конституции РФ. Во власти должны быть люди, которые ориентированы на работу в интересах страны, народа. Которые не должны иметь ни криминальных связей, ни связей с иностранными государствами. Это вопрос национальной безопасности», — сказал Коротченко.
Подробности в материале: Эксперт предсказал новые аресты губернаторов в России
В Хабаровском крае продолжаются задержания. На этот раз в поле зрения сотрудников ФСБ попали депутаты краевой думы. Но, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти задержания пока не связаны с делом главы региона Сергея Фургала.
Читайте подробнее: В Хабаровском крае задержаны два депутата краевой думы
За преступления, в которых обвиняют губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, главе региона может грозить высшая мера наказания. Такое предположение высказал адвокат Дмитрий Аграновский.
Читайте подробнее: Главе Хабаровского края может грозить пожизненный срок
Депутаты Тюменской областной думы из фракции ЛДПР готовы сдать мандаты и полным составом выйти из нынешнего созыва регионального парламента. Об этом Znak.com заявил лидер фракции Глеб Трубин.
Он также сообщил, что сейчас фракции «соколов Жириновского» в парламентах субъектов РФ готовят петицию в поддержку Сергея Фургала.
Во фракцию ЛДПР Тюменской областной думы входят четыре депутата из 48-ми.
Подробности в материале: Тюменские депутаты от ЛДПР готовы сложить мандаты за Фургала
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 9 июля прокомментировал уголовное дело своего однопартийца и главы Хабаровского края Сергея Фургала.
Читайте подробнее: Владимирский губернатор прокомментировал уголовное дело Фургала
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 9 июля заявил, что не собирается досрочно покидать пост из-за уголовного дела в отношении главы Хабаровского края Сергея Фургала, который также является членом ЛДПР.
Читайте также: Владимирский губернатор не собирается уходить в отставку из-за дела Фургала
Необходимо выработать правила проверок кандидатов на ответственные посты, иначе могут вновь произойти события, подобные нынешним, дискредитирующие само понятие власти, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя задержание губернатора Хабаровского края.
Подробности в материале: Нужны проверки для кандидатов на ответственные посты: о задержании Фургала
Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала— неординароное событие, даже несмотря на то, что слухи о его отставке ходили уже давно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политологНиколай Евдокимов. Но предполагалось, что менее чем два года на должности губернатора всё-таки слишком небольшой срок. Кроме того, ожидалось, что это будет отставка по утрате доверия, а не уголовное дело. Очевидно, что сам факт ареста — это сигнал тем, кто пытается бросить вызов системе. Однако он вызывает и определённые вопросы.
Читайте подробнее: Арест Фургала — это сигнал тем, кто пытается бросить вызов системе: мнение
Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено официальное обвинение по уголовному делу о покушении на убийства и организации убийств, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Читайте также: СК предъявил обвинение губернатору Хабаровского края по делу об убийствах
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признаёт себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников после посещения его в изоляторе временного содержания на Петровке.
Читайте также: Хабаровский губернатор не признаёт вины в инкриминируемых преступлениях
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает свою вину в организации убийств и покушениях на убийства.
Читайте также: Губернатор Сергей Фургал не признает своей вины
Уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала положит конец внутриэлитным конфликтам в регионе, уверена кандидат политических наук, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева.
Читайте также: Компромат на Фургала ждал своего часа: эксперт
Арбитраж Хабаровского края 9 сентября 2020 года рассмотрит иск супруги задержанного 9 июля 2020 года губернатора Сергея Фургала — Ларисы Стародубовой. Истица пытается исключить из состава владельцев сталелитейной компании одного из участников — московское АО «Армада». Такое же требование к Стародубовой выдвинула и компания «Армада».
Подробности в материале: Вокруг сталелитейной компании семьи Фургала разгорается скандал
В задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала очевидны две причины: им недовольны наверху, что косвенно подтверждается тем, что дело ведёт ФСБ, а также на лицо конфликт местных элит, считает политолог Андрей Данилов.
Читайте подробнее: За каждым большим состоянием, лежит большое преступление: эксперт
Депутат Госсобрания Якутии, лидер якутского отделения ЛДПР Гаврил Парахин высказал мнение по громкому делу коллеги по партии, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Подробности в материале: Власть опасается руководства другой политической силой: ЛДПР
Госсистема должна сделать выводы после обнародования громкого уголовного дела с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, заявил политолог Андрей Данилов.
Читайте также: Нужен механизм отзыва с выборных должностей за утрату доверия: эксперт
Сегодня, по словам политолога Сергея Михеева, рушится убежденность некоторых деятелей, что приход во власть является гарантией их неприкосновенности и защиты от тех дел, которые они творили в прошлом.
Читайте также: «Зачем ты пошел в губернаторы?» — Михеев задал вопрос Фургалу
Отправившись, пусть и не до конца, от шока с задержанием губернатора Сергея Фургала, чиновники и депутаты Хабаровского края продолжают работать в прежнем режиме.
Подробности в материале: Задержание Фургала не отразилось на работе органов власти Хабаровского края
Задержанного по подозрению в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поместили в двухместную камеру без соседей. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.
Читайте также: Стали известны условия содержания Фургала в ИВС
В Хабаровском крае у шести членов партии ЛДПР, включая губернатора Сергея Фургала, 9 июля прошли обыски.
Читайте также: В Хабаровском крае силовики провели обыски у членов партии ЛДПР
Басманный районный суд Москвы 10 июля рассмотрит ходатайство следствия об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Читайте также: Басманный суд Москвы примет решение об аресте Сергея Фургала
Ходатайство следственных органов об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поступило в Басманный суд Москвы.
Читайте также: Следователи попросили арестовать Фургала до 9 сентября
Центральный райсуд Хабаровска 10 июля вынес решение об аресте двоих депутатов (фракция ЛДПР) думы Хабаровского края.
Читайте подробнее: Два депутата думы Хабаровского края от ЛДПР отправлены в СИЗО до 8 сентября
Полиция доставила губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Басманный суд Москвы, где рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения.
Читайте также: Фургал доставлен в Басманный суд Москвы
Рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, подозреваемому в убийствах, пройдет в закрытом режиме. Об этом 10 июля передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Постановляю провести рассмотрение ходатайства в закрытом режиме», — сказал судья.
Производством по уголовному делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала занимается следователь по особо важным делам Юрий Буртовой. Среди расследований Буртового — дела в отношении бывших акционера ЮКОСа, сообщает 10 июля портал dvnovosti.ru.
Читайте подробнее: Делом Фургала занимается следователь дела ЮКОСа
Басманный суд Москвы пока не принял решение об избрании меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, передает «Россия 24». Следствие требует поместить Фургала под стражу по 9 сентября 2020 года.
Адвокат губернатора Хабаровского края подтвердил, что Сергей Фургал не признаёт своей вины в организации убийств и покушений на убийство, а также возражает против избрания ему меры пресечения в виде помещения под стражу.
По сообщению телеканала «Россия 24», одним из аргументов защиты в пользу непризнания вины Сергея Фургала в инкриминируемых ему тяжких преступлениях является тот факт, что Фургал по образованию — врач, он давал клятву Гиппократа, а потому, считает адвокат политика, якобы не мог быть причастным к убийствам.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал полностью отверг причастность к убийствам, в организации которых его обвиняют. Об этом сообщил защитник губернатора Борис Кожемякин, передаёт 10 июля ТАСС.
Кожемякин напомнил также, что ранее Фургал работал врачом и давал клятву Гиппократа, а потому не мог лишить кого-то жизни.
Читайте подробнее: Фургал заявил в суде, что совершенно невиновен
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отправлен в СИЗО на два месяца, как и просило следствие. Такое решение в закрытом режиме принял Басманный суд Москвы.
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство СК об аресте до 9 сентября губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств, сообщили 10 июля корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе суда.
Об этом: Суд арестовал Фургала на два месяца
Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову неизвестно, информировали ли следователи Кремль о разработках по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом Песков сообщил 10 июля журналистам.
Об этом: Песков не смог ответить, знали ли в Кремле о деле Фургала
По решению Басманного суда Москвы под стражу был взят губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого обвиняют в убийствах в начале 2000-х годов.
Читайте подробнее: Басманный суд Москвы арестовал Сергея Фургала на два месяца
Слова лидера ЛДПР депутата Госдумы Владимира Жириновского о том, что от задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала якобы требовали возить коробки с деньгами в Москву, очень серьезные и нуждаются в доказательствах. Об этом 10 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подробности в материале: В Кремле ответили на слова Жириновского о вымогательстве денег у Фургала
Защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийства бизнесменов, намерена обжаловать решение об аресте подозреваемого, сообщает 10 июля РИА Новости.
«Да, мы будем обжаловать решение», — заявил защитник.
Читайте подробнее: Адвокаты Фургала намерены обжаловать решение суда об аресте
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов в связи с арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала рекомендует избирателям внимательно изучать биографии претендентов на выборные должности, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.
Читайте подробнее: В связи с арестом Фургала Миронов дал несработавший совет избирателям
«Пока мы не знаем, кто именно займет пост врио губернатора в случае ожидаемого прекращения полномочий Сергея Фургала, но шансы привлечь к себе как минимум умеренную часть электората последнего у этого нового руководителя будут», — считает аналитик Михаил Нейжмаков.
Подробности в материале: О причинах и значении задержания хабаровского губернатора Сергея Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опроверг организацию акции в Хабаровском крае в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.
Об этом: Жириновский опроверг организацию ЛДПР акций в поддержку Фургала
Граждан Китая, которые проживают в Хабаровске, китайские информационные платформы в соцсети WeChat призвали не участвовать в митингах в поддержку арестованного по подозрению в тяжких преступлениях губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом 11 июля сообщает портал biang.ru.
Читайте также: Граждан КНР в Хабаровске призвали не ходить на митинг в поддержку Фургала
Несогласованные массовые акции в поддержку арестованного по подозрению в соучастии в тяжких преступлениях губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которые состоялись в Хабаровске, были организованы командой политика. Об этом 11 июля сообщает региональное управление МВД РФ.
Читайте также: В полиции Хабаровска сообщили об организаторах акции в поддержку Фургала
Новые несогласованные акции в поддержку арестованного по подозрению в соучастии в тяжких преступлениях губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске прошли без задержаний их участников правоохранительными органами. Об этом 12 июля сообщает ТАСС.
Об этом: Новые акции в поддержку губернатора Фургала прошли без задержаний
Пресс-секретарь задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко опровергла информацию о своем задержании.
Читайте также: Пресс-секретарь Фургала опровергла сообщения о задержании
В Хабаровске полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.
Об этом: В Хабаровске задержали митингующих у здания правительства края
После задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в арбитраж региона от сталелитейного ООО «Торэкс-Хабаровск» к ООО «Торэкс» за двое суток поступило сразу пять финансовых исков. В обеих компаниях по 25% доли принадлежат супруге Фургала — Ларисе Стародубовой. Иски судами пока не приняты к производству. Самые крупные претензии превышают 145 млн рублей.
Фирмы семьи задержанного губернатора Фургала делят через суд 145 млн рублей
Уже до конца этой рабочей недели арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может уйти в отставку, а на его место назначат врио.
Читайте также: Почему затянулся процесс назначения врио губернатора Хабаровского края?
В правительстве Хабаровского края призывают не допускать массовых беспорядков, столкновений с полицией, напоминая, что прошедшие акции и митинги не санкционированы.
Читайте подробнее: Акции протеста в Хабаровске: набирают очки несистемная оппозиция и блогеры
Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровск неофициально.
Читайте подробнее: Трутнев дал силовикам наставления по ситуации с протестным Хабаровском?
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский рассказал, когда партия проведет митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.
Подробности в материале: Жириновский объяснил протесты в Хабаровске и рассказал о планах на митинги
Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, обжалован его защитниками. Об этом сообщил 13 июля адвокат Фургала Борис Кожемякин.
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев приехал в Хабаровск для того, чтобы убедиться в том, что управляющая регионом команда продолжает стабильно работать в отсутствие губернатора. Об этом Трутнев заявил 13 июля.
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский сообщил о новом приветствии членов партии, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.
Читайте подробнее: «Хабаровск!» вместо приветствия: Жириновский рассказал о новом символе ЛДПР
«Мы выделили миллиарды на строительство онкодиспансера, дворца самбо, но ничего не построено», — сказал Трутнев в Хабаровске.
Либерально-демократическая партия России может предложить кандидатов, которые будут временно исполнять обязанности губернатора Хабаровского края после ареста Сергея Фургала, заявил 14 июля лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала RTVI.
Подробности в материале: Жириновский назвал возможных кандидатов на смену Фургалу
Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
Об этом: В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края
Вечером 13 июля в Хабаровске состоялась очередная акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.
Об этом: На третий день протестных акций в Хабаровске было немноголюдно
Любое управление массами — это высочайшее искусство, но в России не выработаны меры противодействия массовым протестам, прокомментировал ситуацию с акциями протеста в Хабаровском крае в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его мнению, в тюрьму вместе с Фургалом должны сесть те, кто 15 лет не предпринимал меры по его наказанию.
Читайте также: Сесть с Фургалом должны те, кто всё знал: генерал ФСБ
Глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник из-за протестов в городе не ушёл в согласованный ранее с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом отпуск.
Читайте также: Мэр Комсомольска-на-Амуре из-за протестов отложил отпуск
Обращения, которые якобы направляла лидеру ЛДПР Владимиру ЖириновскомуНаталья Сандалова— мать предпринимателя Романа Сандалова, убитого в 2004 году, по её утверждению, окружением губернатора Хабаровского краяСергея Фургала, больше похоже на вброс, чем на правду. Об этом говорится в заявлении ЛДПР, передаёт корреспондентИА REGNUM.
Читайте также: «Обращение» к Жириновскому по поводу Фургала в ЛДПР назвали вбросом
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук высказал мнение, впервые с момента ареста губернатора Сергея Фургала, о прошедших акциях протеста в городе.
Читайте также: Мэр Хабаровска нарушил молчание и сказал, что думает о протестах и митингах
Между тем власти Хабаровского края, который лихорадит уже несколько дней, обеспокоены возросшим числом новых случаев заражения коронавирусом. Вполне возможно, что в регионе введут ЧС. За минувшие сутки выявлен 121 новый носитель коронавируса.
В администрацию Хабаровска поступило более 20 жалоб от жителей города на шум на улицах в ночное и дневное время от митингов и протестов в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
Читайте подробнее: В Хабаровске жители пожаловались на шумные митинги в поддержку Фургала
Для ЛДПР праздник 11 июля, день мирной демонстрации в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля, об этом сообщил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.
Об этом: Жириновский: ЛДПР будет отмечать 11 июля — Хабаровск показал силу
Несанкционированные митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала чреваты эпидемиологическими последствиями, заявил 14 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Протесты в Хабаровске могут усугубить эпидемию, считают в Кремле
Решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который арестован по подозрению в соучастии в тяжких преступлениях, и назначении на его место временно исполняющего обязанности (врио) не принято президентом России Владимиром Путиным. Об этом 14 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков прокомментировал возможность назначения врио главы Хабаровского края
Владимир Жириновский надеется сохранить контроль своей партии над Хабаровским краем, но жители этого региона выбрали губернатором Сергея Фургала не потому, что он представлял именно ЛДПР, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 14 июля, политолог Валентин Бианки.
Об этом подробнее: В Хабаровске голосовали за Фургала не потому, что он из ЛДПР — эксперт
В Хабаровском крае продолжаются акции протеста в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора Сергея Фургала. На четвертый день количество протестующих значительно снизилось, однако это продиктовано тем, что выходные закончились, и люди вышли на работу. Социальные сети продолжают кипеть призывами продолжать протесты. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не устаёт называть эти протесты стихийными. Но с таким мнением согласны далеко не все в Хабаровском крае.
Подробнее — в статье Ольги Демиденко: Феномен Фургала: люди кричат «народный». Да какой же он народный?
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 июля высказал мнение Кремля по поводу нестандартной ситуации в протестном Хабаровском крае, связанной с арестом губернатора региона Сергея Фургала.
Читайте подробнее: Путин не торопится с выводами по поводу Фургала: Песков
Находящийся под арестом в тюрьме «Лефортово» губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не владеет ситуацией, которая происходит в регионе после его задержания. Он не знает о прошедших в его поддержку акциях и митингах.
Об этом: Фургал в «Лефортово» не знает о митингах и покрылся аллергической сыпью
Мосгорсуд 16 июля рассмотрит апелляционную жалобу защиты на арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Читайте также: Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвокатов на арест Сергея Фургала 16 июля
Большой резонанс, который приобрело дело губернатора Сергея Фургала, заставляет пристальнее присмотреться к его финансовой империи.
Читайте также: Финансовая империя Фургала под микроскопом
Басманный суд продлил срок ареста предполагаемому соучастнику хабаровского губернатора Сергея Фургала Марату Кадырову, сообщает РИА «Новости».
Ситуацию с арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала оценил 15 июля лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с RT.
Читайте подробнее: Жириновский оценил ситуацию с «делом Фургала»
Арбитраж Хабаровского края 18 августа 2020 года приступит к рассмотрению многомиллионного иска АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства». Ответчиком по делу на сумму свыше 0,5 млрд рублей выступает сталелитейное ООО «Торэкс-Хабаровск», где 25% принадлежит супруге арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала — Ларисе Стародубовой.
Читайте подробнее: Претензии на полмиллиарда: госбанк подал иск к фирме семьи Фургала
Жители Хабаровска пятый день выходят на несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Для снижения рисков заражения коронавирусом участникам акции раздали медицинские маски.
Об этом: В Хабаровске на пятый день акций протестующим раздали защитные маски
В главном управлении по расследованию особо важных дел СК РФ завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края, экс-вице-президента ПАО «НК «Роснефть» Виктора Ишаева и других фигурантов.
Читайте также: Завершено расследование уголовного дела хабаровского экс-губернатора Ишаева
От губернатора Хабаровского края Сергея Фургала незадолго до помещения в «Лефортово» в Москве требовали оставить пост главы региона.
Читайте подробнее: Фургал признался, что его склоняли к уходу с должности губернатора
Жители Хабаровска после публикаций в СМИ о том, что арестованный губернатор Сергей Фургал, находясь в СИЗО тюрьмы «Лефортово», не знает о ситуации в Хабаровске, начали отправлять ему письма.
Читайте подробнее: Сторонники Фургала — жители Хабаровского края пишут ему письма в СИЗО
В соцсетях появились фото конвертов с письмами Сергею Фургалу.
Член Совета Федерации от правительства Хабаровского края Елена Грешнякова (ЛДПР) 15 июля выступила на заседании Совфеда с обращением, в котором призвала «не вешать ярлыки, соблюдать политкорректность и журналистскую этику» в отношении арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Читайте подробнее: Подливают масла в огонь и навешивают ярлыки: сенатор о деле Фургала
Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 сентября.
Читайте также: Мосгорсуд оставил Фургала под стражей в «Лефортово» на два месяца
Появившуюся информацию о возможном назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края в администрации президента назвали «кадровыми слухами» и оставили без комментариев. Об этом 16 июля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков оставил без комментариев «слухи» о назначении врио Хабаровского края
Дмитрий Песков напомним, что указ главы государства о назначении врио губернатора Хабаровского края до сих пор не опубликован, решение ещё не принято.
«Кадровые слухи никогда не комментируем», — подчеркнул Песков.
Следственный комитет России располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения на убийство. Об этом 16 июля заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Читайте подробнее: СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к убийствам
По сообщению СК, преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004—2005 годах. Работа осложнялась тем, что лица, которые были осведомлены о произошедшем, в большинстве своем «были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников».
Фургал обвиняется в организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также в покушении на убийство Александра Смольного. Преступления могут быть связаны с продвижением бизнес-интересов Фургала, считают в СКР.
На Сахалине полиция задержала активиста Игоря Емельяненко, более известного как Игорь Антивирус. Он призывал к организации акций в поддержку жителей Хабаровского края в связи с арестом губернатора Сергея Фургала.
Читайте подробнее: На Сахалине задержали собиравшего в поддержку Фургала акцию активиста
Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев 16 июля, находясь с рабочей поездкой во Владивостоке, заявил журналистам, что врио губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время.
Подробности в материале: Недолго ждать: Трутнев о назначении врио хабаровского губернатора
В населённых пунктах Хабаровского края в ночь с 16 на 17 июля появились плакаты, призывающие жителей выйти на акцию «Накормим голубей». Именно с таким призывом в регионе проводятся мероприятия в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.
Об этом: В Хабаровском крае готовятся очередные массовые акции в поддержку Фургала
Пока Хабаровский край сотрясает скандал, связанный с арестом по особо тяжкой статье действующего губернатора Сергея Фургала, в Москве завершилось расследование уголовного дела политического тяжеловеса или, как его ещё называли, «патриарха дальневосточной политики» Виктора Ишаева, который 18 лет руководил регионом в статусе губернатора и полпреда. Перед судом он предстанет по делу о растрате 7,5 млн рублей, допущенной им в статусе вице-президента «Роснефти» при аренде помещения.
По вменяемой статье бывшему губернатору грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей.
Ишаев находится под домашним арестом, который неоднократно с марта 2019 года продлевался.
Когда дело только началось, эксперты назвали сумму «смешной» для бывшего полпреда. Сам он вины не признаёт.
Политический тяжеловес погорел на аренде: дело хабаровского экс-губернатора
Уже в скором времени президент РФ Владимир Путин может принять кадровое решение в отношении руководителя Хабаровского края. Об этом заявил вице-премьер, полномочный представитель российского лидера в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Об этом: Трутнев анонсировал скорое кадровое решение по главе Хабаровского края
Адвокат арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала заявил, что его подзащитный готов сотрудничать со следствием.
Об этом: Установить истину: Сергей Фургал готов сотрудничать со следствием
На здании больницы в Хабаровске появился огромный плакат с надписью: «Я/МЫ ПРОСИМ ТИШИНЫ», подписанный врачами и пациентами больницы №2.
По сообщениям СМИ, это связано с увеличением числа заболевших коронавирусом в регионе. После митингов их количество может увеличиться настолько, что не хватит мест в больницах.
dfo.gov.ru«>Трутнев считает, что в ближайшее время кадровое решение будет принято.
Между тем ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске, сообщает RT.
В ходе спецоперации ФСБ задержан мужчина 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов устроить теракт с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей. После этого он собирался уехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке и воевать на стороне террористов.
Во время обысков обнаружены бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. Также в его телефоне найдены видео его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта, сообщает RT.
Возбуждено уголовное дело.
Гражданин одной из центральноазиатских республик планировал совершить теракт, применив зажигательные устройства в людных местах.
Читайте также: В Хабаровске ФСБ предотвратила теракт
На сегодняшний день решение о назначении временного исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края не принято. Об этом сегодня, 17 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: Кадровое решение по Фургалу ещё не принято — Кремль
Жители Хабаровского края в субботу, 18 июля, вышли на очередные массовые митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.
Читайте подробнее: Жители Хабаровского края вышли на митинги в поддержку губернатора Фургала
В Хабаровске, в субботу 18 июля, на площади Ленина в 12:00 по местному времени началась несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.
Читайте также: В Хабаровске по улицам прошла многотысячная колонна в поддержку Фургала
В Хабаровске прошел седьмой по счету митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств и покушении.
Об этом: В шествии в поддержку Фургала в Хабаровске приняли участие 10 тыс. человек
Указ о назначении временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Хабаровского края может быть подписан уже в понедельник, 20 июля. Об этом заявил 18 июля глава ЛДПР Владимир Жириновский радиостанции «Комсомольская правда».
Читайте также: Жириновский назвал возможную дату назначения врио главы Хабаровского края
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что назначение временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края может произойти в понедельник, 20 июля.
Читайте подробнее: В ЛДПР заявили, что врио главы Хабаровского края назначат 20 июля
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в соучастии в тяжких преступлениях, продолжаются 19 июля в дальневосточных регионах России. Об этом 19 июля сообщает «Интерфакс».
Подробности в материале: На Дальнем востоке продолжаются акции в поддержку губернатора Фургала
В Биробиджане в субботу, 18 июля, состоялась несанкционированная акция протеста в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Читайте подробнее: Жители Биробиджана присоединились к протестным акциям в поддержку Фургала
В Хабаровском крае жители засомневались в правильности действий адвоката Бориса Кожемякина, который является защитником арестованного губернатора Сергея Фургала.
Читайте подробнее: Жители Хабаровского края готовы скинуться на нового адвоката для Фургала
Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был в тесной связи с криминальными авторитетами Тимохой и Пуделем, заявил профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчиков в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, ключевой вопрос в «деле Фургала» заключается в том, почему правоохранительные органы молчали последние 15 лет с момента убийств, которые инкриминируются Фургалу.
Читайте также: От Тимохи до Пуделя. Эксперт рассказал, с какими авторитетами знался Фургал
Власти Хабаровского края начали готовиться к вспышке коронавируса. Специалисты заявляют, что она неминуема после прошедших в регионе массовых акций протеста.
Читайте также: В Хабаровском крае после акций протеста готовятся к вспышке коронавируса
Хабаровск вызывает симпатии всех регионалистов, тех, кто за более справедливое распределение доходов между Центром и регионами. Но Фургал — не экономист Зубаревич. Он не за системные улучшения и комплексное решение проблем по линии «Центр — Регионы». Фургал — за себя, а о системном решении проблем говорит лишь горстка ученых.
Об этом: Фургал — не Зубаревич
Митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала не организованы со стороны внешнеполитических игроков. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, мы об этом не говорим. Если отвечать на этот вопрос, то ответ — нет», — сказал Песков.
При этом он отметил, что в графике президента РФ Владимира Путина пока отсутствуют планы посетить Хабаровск. Песков, однако, напомнил, что у Путина всегда есть «желание и потребность общаться с людьми.
Президент России Владимир Путин пока не подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Об этом сообщил 20 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«По состоянию на сейчас каких-либо указов не подписано», — сказал Песков.
Читайте также: Песков: указ о назначении врио главы Хабаровского края ещё не подписан
Федеральная власть должна услышать тот запрос, с которым в Хабаровске выступают участники митингов в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала. Об этом заявил член Общественной палаты РФ Никита Данюк.
Подробности в материале: Требования митингующих в Хабаровске назвали «маловыполнимыми»
В планах президента России Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск, заявил 20 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков заявил об отсутствии у Путина планов посетить Хабаровск
Митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не расцениваются в Кремле, как организованные некой внешней силой. Об этом заявил 20 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте также: В Кремле не считают митинги в Хабаровске организованными извне
Далеко не все в Хабаровском крае недовольны арестом Сергея Фургала, считают авторы ТМ-канала «Нешпорт».
В прошлом году решением губернатора у предприятия ООО «Лесные ресурсы», где работали жители нескольких таёжных посёлков, забрали наделы леса. Причиной стало отставание по высадке новых елей. То, что это произошло из-за лесных пожаров и наводнений, Сергея Фургала не интересовало, утверждают авторы ТМ-канала «Нешпорт».
Владимир Путин из Керчи 20 июля связался с депутатом Госдумы Михаилом Дегтяревым и предложил ему возглавить Хабаровский край.
«Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край», — сказал Дегтярев, поблагодарив президента за доверие.
Дегтярев готов через месяц доложить президенту о состоянии дел в Хабаровском крае.
Президент Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Хабаровского края», отправив в отставку арестованного Сергея Фургала.
«Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности Губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», — говорится в указе президента.
Этим же указом Путин назначил на пост врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Комитет Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи в связи со сменой работы Михаила Дегтярёва возглавит депутат Госдумы от ЛДПР, заявил замглавы нижней палаты парламента Игорь Лебедев (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
Об этом: Комитет ГД по спорту, туризму и делам молодежи возглавит депутат от ЛДПР
ЛДПР в Хабаровском кейсе получила пробоину, но не проиграла. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Подробности в материале: Сможет ли ЛДПР обуздать протестную волну в Хабаровском крае?
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») назвал «серьезной политической ошибкой» назначение депутата Госдумы Михаила Дегтярёва (ЛДПР) на пост врио губернатора Хабаровского края.
Читайте также: Депутат Госдумы: назначение Дегтярёва показало слабину Москвы
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский советует врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву не торопиться с увольнениями в регионе.
Подробности в материале: Жириновский дал несколько советов Дегтярёву
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский дал характеристику врио главы Хабаровского края Михаилу Дегтярёву (ЛДПР).
Читайте подробнее: Жириновский охарактеризовал врио губернатора Хабаровского края
Комитет Госдумы по спорту, туризму и делам молодёжи возглавит депутат от ЛДПР Борис Пайкин, сообщил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).
Читайте подробнее: Комитет Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи возглавит Борис Пайкин
Назначение президентом РФ Владимиром Путиным депутата Госдумы РФ Михаила Дегтярёва на пост врио губернатора Хабаровского края ожидаемо. Это, по мнению директора Центра социальных инноваций «Чёрный куб», ведущего политолога Дальнего Востока Юрия Коломейцева редкая удача Владимира Жириновского, но сможет ли Дегтярёв совладать с дальневосточным менталитетом?
Об этом: Сможет ли Дегтярёв совладать с дальневосточным менталитетом?
Протестная кампания, начавшаяся в Хабаровском крае после ареста Сергея Фургала, строилась на апелляциях к местной идентичности и дополнительно актуализирует дихотомию «свой-чужой» в политической повестке региона. Это — серьезный вызов для Михаила Дегтярёва.
Об этом: Названы главные вызовы, которые ждут Михаила Дегтярева в Хабаровске
Госдума на заседании 21 июля обсудит проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Михаила Дегтярёва (ЛДПР) в связи с назначением на пост врио главы Хабаровского края. Такое решение принял Совет Думы.
Подробности в материале: Госдума 21 июля обсудит прекращение депутатских полномочий Дегтярёва
Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в настоящее время завершает обучение на третьем потоке программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. За время работы председателем комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи он участвовал в реализации строительства крупных спортивных объектов на территории Хабаровского края. Большой политический опыт позволит ему эффективно отстаивать интересы региона на федеральном уровне, отметил директор ВШГУ, проректор РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Подробнее: Дегтярев — слушатель «школы губернаторов». Что это даст Хабаровскому краю?
В понедельник, 20 июля президент России Владимир Путин на встрече с депутатом Госдумы от партии ЛДПР Михаилом Дегтяревым предложил ему должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
Об этом: «Власти демонстрируют уважение к выбору жителей Хабаровского края». Мнение
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обещает поддержку врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву (ЛДПР).
Отправленный в отставку Сергей Фургал сможет оспорить кадровое решение, если будет оправдан судом. Об этом 20 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Константин Мусман.
«Михаил Дегтярев получит статус временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. То есть президент назначает не губернатора, а лишь исполняющего обязанности. Свои обязанности Дегтярев будет выполнять до новых губернаторских выборов и оглашения их результатов. По понятным причинам Путин остановился на члене партии ЛДПР, чтобы продемонстрировать свое уважение к выбору жителей Хабаровского края, проголосовавших в свое время за представителя именно этой партии», — сказал он.
Читайте подробнее: Дегтярёв — новый губернатор Хабаровского края или временная фигура?
Назначение Михаила Дегтярёва в Хабаровскую область было предсказуемым — на данном этапе это единственный приемлемый кандидат как для центра, так и для краевой элиты. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Николай Евдокимов. Вместе с тем он выразил сомнение, что назначение Дегтярёва положит конец протесту в крае.
Подробности в материале: Раздражение и обида хабаровчан: сможет ли Дегтярёв найти общий язык
Накануне прилёта в Хабаровск нового врио губернатора Михаила Дегтярёва поступило сообщение о заложенной в аэропорту бомбе.
Читайте подробнее: Хабаровск встретил врио губернатора Дегтярёва: аэропорт «заминировали»
Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным на должность врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв прибыл 21 июля в Хабаровск из Москвы.
Читайте также: Врио губернатора Михаил Дегтярёв прибыл в Хабаровский край
В Еврейской АО Биробиджанский районный суд оштрафовал мужчину, который принимал участие в несанкционированной акции протеста в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Члены ЛДПР покидают ряды в Хабаровском крае — 21 июля два депутата Законодательной и городской дум заявили в своих аккаунтах в соцсетях о выходе из партии.
Об этом: За «локомотивом» ЛДПР в Хабаровском крае уходят однопартийцы
Задержанного по подозрению в совершении особо тяжкого преступления Сергея Фургала отрешили от должности губернатора. Руководить Хабаровским краем, где прошли массовые протесты, будет депутат Госдумы, уроженец Самарской области 39-летний Михаил Дегтярёв — бывший конкурент Сергея Собянина в борьбе за пост мэра Москвы. ИА REGNUM проанализировало, что известно о врио губернатора Хабаровского края и его семье.
Подробности в материале: У проблемного Хабаровского края — новый глава: кто он?
Хабаровский край в первые часы после назначения Михаила Дегтярёва на пост врио губернатора продемонстрировал негативную реакцию. Однако доктор политических наук, директор Института политических технологий и коммуникаций ТОГУ Илдус Ярулин, комментируя сложную ситуацию в регионе, предлагает не торопиться с выводами и подождать.
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Михаил Дегтярев, назначенный 20 июля президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Хабаровского края, в 2019 году приезжал на молодежный форум «Алтай. Территория развития» в качестве председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Об этом в своём телеграм-канале напомнил депутат Алтайского краевого законодательного собрания Иван Мордовин («Единая Россия»).
Парламентарий вспоминает, что тогда его старшему коллеге понравилось в Алтайском крае. Дегтярёв отмечал, что регион отличается «сибирским колоритом, сибирским гостеприимством, сибирским духом» и что «сибирский характер — это то, чего нам иногда не хватает и в политике, и в экономике. Этот характер в принципиальности, в умении поставить задачу, ее реализовать и проконтролировать».
Об этом: Алтайский депутат рассказал, что поможет Дегтярёву на новой работе
Основная задача для Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края, — «успокоить» жителей и выстроить диалог со всеми силами в регионе, не обостряя сложившуюся кризисную ситуацию, считает ректор Дальневосточной академии физической культуры и спорта Сергей Галицын.
Об этом: Эксперт назвал одну из главных задач врио губернатора Хабаровского края
Прибыв в регион, перед непосредственным знакомством с правительством Хабаровского края, депутатами врио губернатора Михаил Дегтярёв рассказал журналистам о своих ближайших планах.
Об этом: Врио губернатора Михаил Дегтярёв признался в любви ко всем хабаровчанам
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ещё в 2004 году подозревали в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, однако уголовное преследование было прекращено за недостатком доказательств. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По данным СКР, «на тот момент крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции», отметила Петренко, что позволило скрыть причастность Фургала к преступлению. На тех, кто давал показания, оказали давление.
Читайте также: СКР: Фургал оказал «серьёзное влияние на милицию» после убийства Зори
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев перенёс пресс-конференцию. Сообщается, что в связи с большим количеством заявок и со сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии коронавируса принято решение пересмотреть формат встречи с журналистами. Дата и время будут определены дополнительно.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев приступает к исполнению своих обязанностей. Сегодня, 20 июля, он был представлен заместителем полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорием Курановым правительству Хабаровского края.
Подробности в материале: Правительству Хабаровского края представили нового главу региона
В правительстве Хабаровского края сообщили о переносе пресс-конференции врио губернатора Михаила Дегтярёва.
Читайте подробнее: Врио главы Хабаровского края Дегтярёв отменил первую пресс-конференцию
Временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, назначенного на этот пост указом президента РФ Владимира Путина, 21 июля представили правительству региона.
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Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным на должность врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 21 июля приступил к исполнению своих обязанностей. Сразу после прибытия в регион он встретился с членами регионального правительства, руководителями силовых структур, фракциями политических партий.
Подробности в материале: Врио губернатора Хабаровского края поставил задачи правительству региона
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский поблагодарил жителей Хабаровского края за поддержку Сергея Фургала и выразил надежду на то, что Михаила Дегтярёва также поддержат, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.
Об этом: Жириновский обещает, что Дегтярёв продолжит начинания Фургала
Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Михаила Дегтярёва, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.
Читайте подробнее: Госдума прекратила депутатские полномочия Михаила Дегтярёва
Пресс-секретарь Владимира ПутинаДмитрий Песков пояснил, что при назначении Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края президент руководствовался задачей наладить бесперебойную работу властей в регионе.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв дал первое интервью после своего назначения для программы «Вести-Хабаровск». Он заявил о первоочередных задачах, которые требуют оперативных решений.
«Через месяц президент ждёт меня с докладом о состоянии дел в Хабаровском крае, в первую очередь в экономике и по нацпроектам. Вы знаете, что президент поручил правительству уточнить национальные проекты, и моя задача как временно исполняющего обязанности губернатора, во-первых, сохранить все те ресурсы, которые заложены для хабаровчан и Хабаровского края, и приумножить по отдельным статьям, поэтому очень напряжённая работа. Планирую по региону передвигаться динамично, встречаться с людьми, бывать на предприятиях».
Принимая решение о назначении главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края президент РФ Владимир Путин учитывал его деловые качества и богатый политический опыт. Об этом 21 июля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Об этом: Песков объяснил выбор Путина кандидатуры врио главы Хабаровского края
Между тем протесты в Хабаровске продолжаются и 21 июля. Сегодняшняя акция — уже десятая по счёту.
«Единую Россию» в Хабаровске прогнали заслуженно, эту тенденцию подхватят и другие регионы России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
Подробности в материале: Миронов: «Единую Россию» прогнали из Хабаровска, прогонят и другие регионы
С назначением Михаила Дегтярёва митинги в Хабаровске не прекратились. К традиционным словам поддержки Фургала добавились новые лозунги: «Уходи, Дегтярёв».
Как сообщает РИА Новости, вместе с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым в регион приехала его команда из пяти человек. Отмечается, что все они являются непубличными персонами.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пообещал выйти к народу для общения после решения первоочередных задач в регионе.
«Да, я с удовольствием выйду, если честно, и не раз, к хабаровчанам. И мы не раз встретимся. Но есть график, есть полномочия, есть задачи первоочередные. Поэтому я посчитал, что не время. Но с народом будем общаться и в социальных сетях, и посредством видеоконференций в связи с пандемией, и лично», — сказал Дегтярёв.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что вопрос с его участием в выборах главы региона пока не рассматривается.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что знает телефонные номера почти всех федеральных министров.
«Отношения с Москвой это очень важно. Я лично знаю всё практически правительство, они все у меня в мобильном телефоне — министры. Со многими я учился, и с людьми в погонах, в любой момент могу дозвониться в любой практически кабинет, на любой этаж — трубку возьмут. Все свои умения, все свои связи я сейчас положил перед дальневосточниками и хабаровчанами, чтобы в ближайший год максимально достичь результата», — сказал Дегтярёв.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не думает об участии в губернаторских выборах.
Подробности в материале: Дегтярев пока не задумывался об участии в выборах главы Хабаровского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не планирует конкурировать с бывшим губернатором региона Сергеем Фургалом, если тот будет оправдан.
Подробности в материале: Дегятрев: если Фургала оправдают — конкурировать с ним не буду
Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал в интервью изданию МК описал своё пребывание в СИЗО анекдотом.
«Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: «Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть», — сказал Фургал.
По его словам, совесть его не мучит, а беспокоит лишь «предательство».
Вместо Сергея Фургала теперь руководить Хабаровским краем будет депутат Госдумы, 39-летний Михаил Дегтярёв. Корреспондент ИА REGNUM Анастасия Степанова рассказывает, что известно об одном из самых молодых глав регионов России.
Подробности в материале: Новый глава Хабаровского края: от «Пузика» до Деда Мороза по ГОСТу
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в первое рабочее утро пошёл в здание правительства региона пешком, записывая по дороге «утренний стрим» и общаясь с прохожими.
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Несмотря на негативный настрой жителей Хабаровска, назначенный врио губернатора края Михаил Дегтярёв намерен завоевать их любовь и уважение.
Подробности в материале: «Дегтярёв, уходи!» — не уйду, ответил врио губернатора Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сказал, на чей опыт будет опираться в работе на новой должности.
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В первый рабочий день врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв по дороге к зданию правительства региона съел мороженное, угостил журналистов, пообщался с прохожими и посмотрел на «жирных» голубей на площади Ленина.
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Временно исполняющий обязанности Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен ориентироваться в своей работе на посту главы региона на ведущих руководителей края, на опыт своих предшественников. Видео с таким заявление он разместил в Instagram.
Подробности в материале: Врио главы Хабаровского края назвал ориентиры в своей работе
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский поблагодарил жителей Хабаровского края за поддержку Сергея Фургала и выразил уверенность, что он вернется туда «когда-нибудь», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.
Следственный комитет РФ начал процедуру отвода адвокатов обвиняемого в убийствах и покушениях бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Подробности в материале: Если скажут, что признал вину — я нуждаюсь в психиатрической помощи: Фургал
В правительстве Хабаровского края появились первые кадровые изменения — заявление по собственному желанию об уходе написал первый зампред — руководитель аппарата Владимир Хлапов.
Об этом: В правительстве Хабаровского края начались кадровые потери
Вместо того чтобы устраивать митинги под окнами главы Хабаровского края, лучше стоит направить эти усилия на волонтёрство. Об этом сегодня, 22 июля, в ходе пешей прогулки до работы заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев. Видео он выложил в Instagram.
Подробности в материале: Дегтярев посоветовал митингующим, куда направить свою энергию
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский рассказал о том, что Сергей Фургал намеревался писать заявление об отставке с поста губернатора по собственному желанию, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.
Читайте подробнее: Жириновский: Фургал собирался писать заявление «по собственному желанию»
На прием к врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву уже записалось очень много людей, но пока у него есть возможность встречаться только с чиновниками. Об этом 22 июля заявил сам Дегтярев.
Читайте также: Дегтярев пообещал пообщаться с протестующими жителями Хабаровска
Глава правительства РФ Михаил Мишустин обещает помощь врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.
Читайте подробнее: Мишустин пообещал помощь Дегтярёву и звонок
Вполне возможно, что в будущем в Хабаровском крае будет женщина-губернатор. О своём желании пойти на выборы заявила певица Вика Цыганова.
Подробности в материале: Певица Вика Цыганова метит в кресло губернатора Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 22 июля на встрече с представителями регионального отделения партии ЛДПР назвал основные приоритеты в работе.
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Член Совета Федерации РФ от правительства Хабаровского края Елена Грешнякова (ЛДПР) планирует на следующей неделе прилететь из Москвы в Хабаровск для встречи с митингующими в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала горожанами.
Читайте также: Письма в «Лефортово» Фургалу идут со всей России: сенатор
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вознамерился помочь населению края и снизить «неприемлемые для многих» тарифы на жилищно-коммунальные услуги в регионе. Об этом руководитель края заявил на совещании по вопросам ЖКХ.
Подробности в материале: Дегтярев озаботился тарифами на услуги ЖКХ в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв попал в регион в непростой момент — в самом разгаре подготовка к отопительному сезону, которая вызывает много вопросов. Один из основных — большие долги за услуги ЖКХ у населения. На данный момент долгов — более 500 млн рублей.
Об этом: У людей нет денег на жизнь, а тут оплата ЖКХ: Дегтярёв о снижении тарифов
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев идет верной дорогой, предлагая снизить тарифы ЖКХ для населения. Пусть от этой идеи веет популизмом, считает доктор экономических наук Никита Кричевский.
Комментируя данную инициативу в своем телеграм-канале, он также отметил, что параллельно с предоставлением дотаций (субсидий) нужно было бы объявить тотальный аудит всех предприятий коммунальной сферы.
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Юрист из Хабаровска подал в Верховный суд РФ административное исковое заявление о признании незаконным пункта Указа президента РФ Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Читайте также: В Верховный суд подали иск на Указ Путина об отрешении Фургала от должности
У тех, кто расследует уголовное дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, нет сомнений в его причастности к преступлениям. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в опубликованном 23 июля интервью «Российской газете».
«У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом», — сказал Бастрыкин.
Подробности в материале: Бастрыкин: в деле Фургала собраны весомые доказательства
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не уходит от общения с протестующими гражданами, но занимается делами первостепенной важности. Об этом 23 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков: Дегтярев не уходит от общения с гражданами, но решает срочные дела
Жителям Хабаровского края нужен эффективный и деятельный губернатор, который решит накопившиеся за долгие годы проблемы в регионе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2020 года.
Читайте также: Матвиенко оценила назначение Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не намерен выходить к участникам проходящих в столице региона несанкционированных акций, предочитая встречи в «корректных форматах». Об этом он сказал журналистам в четверг, 23 июля, после посещения краевой больницы.
«Вообще, тут есть чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами… Не выйду», — сказал господин Дегтярев.
«Я выхожу к людям постоянно, но я общаюсь с людьми в форматах корректных. С вами, например, с врачами сегодня, с пациентами. А вот так выйти к группе товарищей, по требованию… Это неуважение, ни ко мне, ни к президенту, за которого большинство россиян проголосовали, ни в первую очередь к себе. Те, кто так делает, себя не уважают», — отметил он.
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о телефонном разговоре с премьером Михаилом Мишустиным и сообщил о выделении федеральным центром региону дополнительных 1,3 млрд рублей.
«Как и обещал, мне только что позвонил Председатель Правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин. Правительство России выделит дополнительные ₽1.3 миллиарда Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время и рассмотрит наши предложения, которые мы сформулируем в течение ближайшего месяца», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.
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«Большое спасибо всем медикам Хабаровского края за героический труд. Специализированный коечный фонд для инфицированных коронавирусом в крае на пределе, но у нас есть в запасе места в военном модульном госпитале в Анастасьевке (спасибо @mil_ru) и план по переоборудованию медучреждений. Берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию», — написал врио губернатора Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале после посещения Краевой клинической больницы №2.
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский ответил тем, кто обвиняет партию в том, что та бросила Сергея Фургала.
«Мы же пытались спасти Фургала с октября 2019 года! Я много раз обращался к президенту, к премьер-министру, ко всем главам силовых ведомств. Суть посланий одна — в Хабаровском крае сложная ситуация, идет раздел завода «Амурсталь», губернатор старается его спасти, но есть силы, которые этому мешают, есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы убрать и самого Сергея Ивановича», — отметил Жириновский в соцсетях.
Подробности в материале: Жириновский ответил обвиняющим ЛДПР в «отказе» от Фургала
Лидер Либерально-Демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что он и его партия будут добиваться от президента Российской Федерации Владимира Путина помилования для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в случае обвинительного приговора суда.
Подробности в материале: Жириновский: ЛДПР добьётся от Путина помилования Фургала
RT опубликовала интервью с хабаровчанкой Олесей Смирновой, которая рассказала, как врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв помог ей вернуть дочь. Год назад муж Олеси взял их дочь Вику на прогулку и перестал выходить на связь. Спустя некоторое время выяснилось, что он тайно вывез ребёнка в США. Знакомые Олеси объяснили ситуацию Михаилу Дегтярёву, и он пообещал помочь.
В итоге дочку удалось вернуть матери. Об этой истории Михаил Дегтярёв упоминал на встрече с хабаровскими журналистами и блогерами, которая состоялась 21 июля.
В администрации президента РФ ничего не знали о намерении отрешённого от должности главы Хабаровского края Сергея Фургала ещё до его задержания написать заявление об уходе с занимаемой должности. Об этом 23 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв проведал юную хабаровчанку, которой он помог вернуться из США.
Девочку в августе 2019 года отец похитил у матери и тайно вывез в США.
«Вспоминаю, как это было, в Америке я просто оказалась в полном бессилии. Полиция не отдавала девочку, ведь её не было в разыскной базе. Позвонила вам, объяснила всю ситуацию, и вскоре дочь появилась в списке Интерпола», — рассказывает мать юной хабаровчанки.
Читайте также: Дегтярёв навестил юную хабаровчанку, которой помог вернуться из США
Трое представителей команды бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в региональном правительстве уходят в отставку. Об этом рассказал на своей странице в инстаграм исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярёв.
Об этом: Трое на выход: в правительстве Хабаровского края начались перестановки
Оборудование и лекарства, необходимые тяжелобольным пациентам с коронавирусом, ждут в Хабаровском крае из Москвы. Об этом сообщил 24 июля врио губернатора края Михаил Дегтярёв в своем аккаунте в Instagram.
Читайте подробнее: Собянин пообещал прислать в Хабаровск лекарства от COVID-19
В Хабаровском крае продолжает расти заболеваемость COVID-19, сообщили в правительстве региона. 24 июля ситуацию обсудили на заседании правительственного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«За сутки у нас будет новый рекорд заболевших — 130 случаев. Недельный прирост составляет 1,7, суточный коэффициент — 2. Это высокие цифры», — заявила глава управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Зайцева.
По её словам, такая ситуация возникла из-за «увеличения активности населения»:
«Люди не соблюдают масочный режим, игнорируют запрет на собрания. В итоге мы имеем такие цифры».
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Первые перестановки в руководстве Хабаровского края, которые произвёл врио губернатора региона Михаил Дегтярёв, прокомментировал в своем телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский:
«В отставку ушел первый зам. губернатора, на эту должность будет назначен руководитель аппарата бывшего комитета Дегтярёва в Госдуме. Также должности покинут первый зампред правительства края и советник губернатора. Все они уйдут по собственному желанию. То есть формально Дегтярёв их не увольнял, они ушли сами. Не будет же он держать их насильно.
Дегтярёв уточнил, что заявление об уходе от первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Юрия Золочевского идёт по почте из Москвы. Хорошо у Фургала люди работали: Хабаровском рулили из столицы. Интересно, много там таких?«
Подробности в материале: «Рулили Хабаровском из Москвы»: о кадровых перестановках Михаила Дегтярёва
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 24 июля посетил общеобразовательные учреждения краевого центра. В лицее «Звездный» он осмотрел учебные классы, мастерские, спортзалы и столовую. В 80-й школе врио губернатора оценил оснащенность классов, столовой, спортивного зала, пообщался с педагогами, сообщили в мэрии Хабаровска.
Как отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, сегодня во всех гимназиях, школах и лицеях краевой столицы завершается ремонт, идет комиссионная приемка помещений. 67 школ из 81 уже получили паспорта готовности. На ремонтные работы и развитие материально-технической базы к новому учебному году из бюджета было выделено около 170 миллионов рублей.
В ходе массовых акций протеса, которые проходят в Хабаровском крае в поддержку бывшего губернатора региона, возможны провокации. Об этом сегодня, 24 июля, во время посещения лицея «Звездный» в Хабаровске предупредил врио главы края Михаил Дегтярев.
Читайте также: Дегтярёв заявил о попытках раскачать ситуацию в Хабаровском крае извне
Массовые митинги протеста, которые почти на протяжении двух недель проходят в Хабаровском крае, не были организованы из-за рубежа. Об этом сегодня, 24 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом: Песков опроверг организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв: вопросы ужесточения санитарного режима в регионе стоят в повестке.
По данным мэрии Хабаровска, в несанкционированной акции в поддержку арестованного бывшего губернатора региона Сергея Фургала сегодня, 25 июля, приняли участие 6,5 тысячи человек.
Читайте подробнее: Мэрия Хабаровска назвала число участников акции в поддержку Фургала
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что поддерживает требование хабаровчан об открытом суде над бывшим губернатором региона Сергеем Фургалом и считает разумным требование проводить суд в Хабаровске, а не в Москве.
Читайте подробнее: Дегтярев: суд над Фургалом должен быть открытым
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил о своей поддержке экс-губернатора края Сергея Фургала. Об этом 26 июля сообщается в заявлении пресс-службы Хабаровского края.
Заявление было сделано во время общения Дегтярёва с манифестантами, требующими освобождения Фургала.
По мысли Дегтярёва, ЛДПР будет поддерживать Фургала, но в первую очередь необходимо наладить работу в крае.
Читайте также: Врио губернатора Хабаровского края заявил о поддержке Фургала
Серия пикетов в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла 26 июля на центральной площади Махачкалы. Участники акции развернули плакат, на котором было написано: «Хабаровск, Дагестан с вами!».
Об этом: В Махачкале задержали около 30 участников акции в поддержку Фургала — СМИ
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв на аппаратном совещании сегодня, 27 июля, поручил кабинету министров активизировать работу по оптимизации расходов и привлечению дополнительной финансовой помощи в бюджет. При этом Дегтярёв подчеркнул, что каждый руководитель будет нести персональную ответственность за возврат средств в федеральный бюджет.
Читайте подробнее: Дегтярёв заявил об ответственности хабаровских министров за каждый рубль
Следственный комитет РФ проверит экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала и ещё четырёх фигурантов на причастность к преступлениям, совершённым по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Подробности в материале: Следователи проверят причастность Фургала к ещё двум преступлениям — СМИ
Арбитраж Хабаровского края 23 сентября 2020 года приступит к рассмотрению иска сталелитейной компании «Торэкс-Хабаровск», где четвертью доли владеет жена бывшего губернатора Сергея Фургала — Лариса Стародубова. Ответчиком по делу на более чем 768 млн рублей выступает другой актив супруги арестованного экс-губернатора — ООО «Торэкс», которое работает в сфере обработки отходов и лома чёрных металлов.
Читайте также: Иск на 768 млн рублей: фирмы семьи Фургала довели конфликт до суда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает важным, что временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, однако оценивать результаты его работы пока рано.
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Лидер группы «Ленинград» и генпродюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров со съемочной группой приехал в Хабаровск, чтобы снять документальный фильм о ситуации в городе. Он взял интервью у врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, а также пообщался с жителями города.
Интервью с Дегтяревым запланировано в эфире телеканала RTVI на среду, а документальный фильм о ситуации в Хабаровске покажут в пятницу.
Свой приезд в Хабаровск Шнуров по традиции анонсировал с помощью стихотворения в Instagram. В нем он поддержал митингующих:
«Неужто все это наймиты? // В Москве их голос слышен аж! // Колонна все мощнее шла. // Они не просят и не молят, // Они хотят, чтобы дошла //До всех ушей народа воля. // И нет задачи взять взаймы, //Нет, не у них сползает крыша. // «Мы не тупы, тупы не мы!» // А, те, кто их не хочет слышать».
В ходе встречи с жителями Хабаровска Шнуров подчеркнул, что поддерживает протестующих.
«Если народ требует открытого суда, если народ требует, чтобы суд проходил здесь, считаю, что нужно к мнению народа прислушиваться. Народ является у нас властью… Я вижу, что протесты проходят мирно, что нет хулиганов, никто не распивает, нет потасовок. Я вижу, что люди все вменяемые и говорят правильные вещи», — сказал Шнуров.
Музыкант, генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск. Он планирует снять документальный фильм о ситуации в регионе.
Шнуров вместе со съемочной группой уже встретился с врио губернатора региона Михаилом Дегтярёвым и взял у него интервью, а также поговорил с жителями региона и оппозиционными выступающими.
Показ документального фильма запланирован на 31 июля, интервью с Дегтярёвым — на 29 июля.
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Сопредседатель Партии роста, музыкант Сергей Шнуров снимает документальный фильм о ситуации в Хабаровске.
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края собрал предпринимателей после их коллективного видеообращения, в котором рестораторы отмечают плачевное состояние отрасли из-за введенных коронавирусных ограничений. За четыре месяца запрета только в Хабаровске несколько десятков заведений были вынуждены закрыться. Частично исправить ситуацию помогло открытие летних веранд. Однако существенно на финансовую ситуацию в отрасли это не повлияло.
«Понимание есть, что открываться надо, так как отрасль действительно сильно пострадала. Однако ситуация с коронавирусом в регионе очень сложная, — отметил он. — От рестораторов ждем ответственности и организованности».
Об этом: Михаил Дегтярёв обсудил с хабаровскими рестораторами снятие ограничений
Пока продолжается расследование уголовного дела, фигурантом которого стал теперь уже бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, и проверяется его причастность к новым эпизодам, империя семьи затрещала по швам — в арбитраж поступают всё новые и новые финансовые претензии к активам, вплоть до банкротных. ИА REGNUM проанализировало ситуацию вокруг бизнеса семьи Фургала.
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в интервью сопредседателю «Партии роста» Сергею Шнурову извинился перед хабаровчанами за шутку о «жирных голубях». В одном из своих прямых эфиров в Instagram чиновник заявил, что местные голубы — «самые жирные и счастливые».
«Если кого-то это задело, и он не понял моего искреннего такого юмора по отношению в первую очередь к себе, я прошу прощения у всех хабаровчан. Простите меня, если я вас обидел своим первым стримом, голубями», — сказал Дегтярёв.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил о вооружённых людях, присутствовавших на одной из несогласованных акций в Хабаровске.
«В субботу на акции несанкционированной в Хабаровске правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришёл с топором на массовую акцию?» — сказал Дегтярёв в ходе прямого эфира в Instagram.
Хабаровские медики в срочном порядке оборудуют новые места в больницах для пациентов с коронавирусом. По данным правительства региона, после массовых митингов ожидается прирост — до 140−150 пациентов в сутки.
Подробности в материале: Хабаровские власти ожидают роста числа пациентов с коронавирусом
В Хабаровском крае с 9 августа вновь заработают кафе и рестораны. Решение принято в ходе заседания оперативного штаба сегодня, 28 июля.
Об этом: Хабаровские власти назвали дату открытия кафе и ресторанов
Власти Хабаровского края намерены обсудить возобновление работы спортивных объектов и музеев. Речь об этом шла в ходе заседания оперативного штаба сегодня, 28 июля.
Подробности в материале: Хабаровские власти подумывают об открытии спортивных объектов и музеев
Ножи и топор были изъяты в Хабаровске у участников несогласованной акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом заявил врио главы региона Михаил Дегтярёв в прямом эфире в Instagram.
«Зачем человек пришел с топором на несанкционированную акцию?» — задался вопросом Дегтярев.
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В Хабаровском крае, по данным на сегодня, 28 июля, выявлено 7192 случая заражения коронавирусом, за сутки — 101 новый пациент.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал корректными и адекватными ситуации действия правоохранительных органов в Хабаровске в рамках митингов, которые проходили в регионе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал корректными и адекватными ситуации действия правоохранительных органов в Хабаровске в рамках митингов, которые проходили в регионе.
Правоохранители учитывают специфику Хабаровского края, реагируя на акции протеста в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Об этом заявил 28 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: Песков оценил действия полиции на митингах в поддержку Фургала
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, чего Кремль ждёт от Михаила Дегтярёва на посту врио главы Хабаровского края.
«В настоящее время Дегтярёв на месте работает, он находится в процессе активного общения с хабаровчанами и жителями края. Надеемся, что активными делами он продемонстрирует главную цель — заботу о жителях края, о судьбах края в плане социально-экономического развития и решения насущных проблем», — сказал Песков.
В ходе рабочей встречи с депутатами регионального парламента в Законодательной думе врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв подверг критике состояние Комсомольска-на-Амуре и ход строительства социальных объектов в городе.
«Из того, что я за последнюю неделю по Комсомольску-на-Амуре увидел — у меня просто волосы на голове шевелятся. Я буду разбираться. Я не могу пока сформулировать и определить ответственных. Но по ряду строек, по ряду объектов у меня уже однозначно есть понимание. Что ни Барак Обама, ни Дональд Трамп, ни Москва не виноваты в том, что там происходит», — сказал Дегтярёв.
Мещанский суд Москвы арестовал координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова на 10 суток за организацию акций в поддержку митингов в Хабаровске, об этом 28 июля сообщили в суде.
Читайте подробнее: Суд в Москве арестовал Удальцова за организацию акций в поддержку Фургала
В Хабаровском крае готовятся к открытию детских оздоровительных и загородных лагерей. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, решение об этом в ходе оперативного штаба сегодня, 28 июля, принял врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Он подчеркнул, что на этот шаг власти идут только на условиях соблюдения строгого санитарного режима во всех учреждениях.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв на встрече с депутатами региональной Законодательной думы 28 июля заявил о напряжённой общественно-политической ситуации в регионе:
«Депутатская работа очень важная, вы представляете интересы людей, являетесь связующим звеном между человеком и властью. Сегодня у нас сложилась напряженная общественно-политическая ситуация, связанная с проведением несанкционированных массовых акций. У нас есть угроза общественной безопасности, а также риски распространения коронавирусной инфекции. Призываю всех — беречь себя, соблюдать социальную дистанцию и не принимать участия в несанкционированных мероприятиях».
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что сложившаяся в столице региона ситуация в целом вселяет «осторожный оптимизм».
Читайте подробнее: Дегтярёв оценил ситуацию в Хабаровске
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил создать народный совет и отметил, что уже сейчас набирает в него лидеров общественного мнения.
На должность первого заместителя председателя правительства Хабаровского края — руководителя аппарата губернатора и правительства края назначен Александр Никитин. Предложение о его кандидатуре на рассмотрение в Законодательную думу представил врио губернатора края Михаил Дегтярёв.
Первым заместителем председателя правительства Хабаровского края — руководителем аппарата губернатора и правительства края назначен Александр Никитин. Его кандидатуру предложил врио губернатора Михаил Дегтярёв. Решение о согласовании депутаты Законодательной думы региона приняли единогласно.
Об этом: Назначен первый заместитель председателя правительства Хабаровского края
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал разобраться в ситуации с давлением на СМИ в Хабаровске. Об этом он заявил 29 июля на брифинге.
Читайте также: Песков: давление на СМИ в Хабаровске недопустимо
Ситуация в Хабаровском крае, обострившаяся после ареста бывшего главы региона Сергея Фургала и смены руководства региона, со временем уляжется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков оценил вероятность стабилизации ситуации в Хабаровском крае
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв принял участие в видеосовещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в России и о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил присвоить Комсомольску-на-Амуре статус города трудовой доблести.
Подробности в материале: Дегтярев предложил назвать Комсомольск-на-Амуре городом трудовой доблести
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что в регион приехали организаторы провокаций, в том числе и из Грузии.
Организаторы провокаций приехали в Хабаровский край из разных стран, в том числе из Грузии, заявил 29 июля врио губернатора региона Михаил Дегтярёв в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову.
Об этом: Дегтярёв назвал возможных организаторов провокаций в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, что регион получает дополнительную помощь от Минздрава РФ и мэрии Москвы. В качестве помощников прибыли 28 медиков высокого класса. Их распределят не только по больницам Хабаровска, но и в районы.
Кроме того, краю переданы СИЗ, аппараты ИВЛ, экспресс-тесты.
Подробности в материале: В Хабаровский край поступит более 200 тонн гуманитарного груза
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв оценил работу крупнейшего в регионе угольного терминала СУЭК — АО «Дальтрансуголь», расположенного в морском порту Ванино. Глава региона отметил не только уникальное оборудование и создание сотен рабочих мест, но и большой вклад компании в развитие территории.
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Члены Общественной наблюдательной комиссии побывали в тюрьме «Лефортово» в Москве, где содержится бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. По словам Евы Меркачевой, им повезло встретиться с заключённым.
Подробности в материале: В СИЗО Фургала завалили расчёсками и кипятильниками, а писем он не получает
Контроль за расходом трансфертов из федеральной казны в бюджет Хабаровского края нужно усилить, заявил врио губернатора края Михаил Дегтярёв в интервью каналу RTVI.
«Контроль, контроль и ещё раз контроль за расходованием крупных финансовых поступлений, в том числе из федерального центра», — подчеркнул Дегтярёв.
Читайте подробнее: Дегтярёв пообещал строже контролировать дотации в хабаровский бюджет
Депутат Законодательной думы Хабаровского края Пётр Емельянов внёс законопроект о поправках в Устав региона. Он предложил законодательно закрепить запрет занимать пост губернатора края кандидатам, проживающим в регионе менее 10 лет.
Подробности в материале: В Хабаровском крае хотят запретить «варягам» становиться губернаторами
«Я считаю, что губернатором региона может быть только человек, проживший в регионе не менее десяти лет. Для которого Хабаровский край является домом, который знает о жизни и проблемах наших жителей не понаслышке», — подчеркнул депутат Законодательной думы Хабаровского края Пётр Емельянов.
Семья экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала заявила о том, что денег на адвокатов у них нет, так как счета арестованы.
Подробности в материале: У семьи экс-губернатора Хабаровского края Фургала нет денег на адвокатов
У семьи экс-губернатора Хабаровского края появилась надежда на то, что дело в отношении Сергея Фургала можно выиграть.
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