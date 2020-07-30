17:36 09.07.2020

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 9 июля прокомментировал уголовное дело своего однопартийца и главы Хабаровского края Сергея Фургала.

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Читайте подробнее: Владимирский губернатор прокомментировал уголовное дело Фургала

17:44 09.07.2020

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 9 июля заявил, что не собирается досрочно покидать пост из-за уголовного дела в отношении главы Хабаровского края Сергея Фургала, который также является членом ЛДПР.

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Читайте также: Владимирский губернатор не собирается уходить в отставку из-за дела Фургала

17:50 09.07.2020 Необходимо выработать правила проверок кандидатов на ответственные посты, иначе могут вновь произойти события, подобные нынешним, дискредитирующие само понятие власти, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя задержание губернатора Хабаровского края. Подробности в материале: Нужны проверки для кандидатов на ответственные посты: о задержании Фургала

18:41 09.07.2020 Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала— неординароное событие, даже несмотря на то, что слухи о его отставке ходили уже давно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политологНиколай Евдокимов. Но предполагалось, что менее чем два года на должности губернатора всё-таки слишком небольшой срок. Кроме того, ожидалось, что это будет отставка по утрате доверия, а не уголовное дело. Очевидно, что сам факт ареста — это сигнал тем, кто пытается бросить вызов системе. Однако он вызывает и определённые вопросы. Читайте подробнее: Арест Фургала — это сигнал тем, кто пытается бросить вызов системе: мнение

20:16 09.07.2020 Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено официальное обвинение по уголовному делу о покушении на убийства и организации убийств, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Читайте также: СК предъявил обвинение губернатору Хабаровского края по делу об убийствах

22:51 09.07.2020 Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. sledcom.ru

23:55 09.07.2020 Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признаёт себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников после посещения его в изоляторе временного содержания на Петровке. Читайте также: Хабаровский губернатор не признаёт вины в инкриминируемых преступлениях

01:05 10.07.2020 Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает свою вину в организации убийств и покушениях на убийства. Читайте также: Губернатор Сергей Фургал не признает своей вины

02:44 10.07.2020 Уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала положит конец внутриэлитным конфликтам в регионе, уверена кандидат политических наук, заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева. Читайте также: Компромат на Фургала ждал своего часа: эксперт

04:28 10.07.2020 Арбитраж Хабаровского края 9 сентября 2020 года рассмотрит иск супруги задержанного 9 июля 2020 года губернатора Сергея Фургала — Ларисы Стародубовой. Истица пытается исключить из состава владельцев сталелитейной компании одного из участников — московское АО «Армада». Такое же требование к Стародубовой выдвинула и компания «Армада». Подробности в материале: Вокруг сталелитейной компании семьи Фургала разгорается скандал

06:24 10.07.2020 В задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала очевидны две причины: им недовольны наверху, что косвенно подтверждается тем, что дело ведёт ФСБ, а также на лицо конфликт местных элит, считает политолог Андрей Данилов. Читайте подробнее: За каждым большим состоянием, лежит большое преступление: эксперт

07:21 10.07.2020 Депутат Госсобрания Якутии, лидер якутского отделения ЛДПР Гаврил Парахин высказал мнение по громкому делу коллеги по партии, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Подробности в материале: Власть опасается руководства другой политической силой: ЛДПР

07:31 10.07.2020 Госсистема должна сделать выводы после обнародования громкого уголовного дела с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, заявил политолог Андрей Данилов. Читайте также: Нужен механизм отзыва с выборных должностей за утрату доверия: эксперт

07:39 10.07.2020 Сегодня, по словам политолога Сергея Михеева, рушится убежденность некоторых деятелей, что приход во власть является гарантией их неприкосновенности и защиты от тех дел, которые они творили в прошлом. Читайте также: «Зачем ты пошел в губернаторы?» — Михеев задал вопрос Фургалу

07:41 10.07.2020 Доставление губернатора Сергея Фургала в аэропорт Хабаровска, 9 июля 2020 г. sledcom.ru

08:20 10.07.2020 Отправившись, пусть и не до конца, от шока с задержанием губернатора Сергея Фургала, чиновники и депутаты Хабаровского края продолжают работать в прежнем режиме. Подробности в материале: Задержание Фургала не отразилось на работе органов власти Хабаровского края

08:25 10.07.2020 Задержанного по подозрению в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поместили в двухместную камеру без соседей. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников. Читайте также: Стали известны условия содержания Фургала в ИВС

08:52 10.07.2020 В Хабаровском крае у шести членов партии ЛДПР, включая губернатора Сергея Фургала, 9 июля прошли обыски. Читайте также: В Хабаровском крае силовики провели обыски у членов партии ЛДПР

09:10 10.07.2020 Басманный районный суд Москвы 10 июля рассмотрит ходатайство следствия об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Читайте также: Басманный суд Москвы примет решение об аресте Сергея Фургала

09:50 10.07.2020 Ходатайство следственных органов об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поступило в Басманный суд Москвы. Читайте также: Следователи попросили арестовать Фургала до 9 сентября

09:51 10.07.2020 Центральный райсуд Хабаровска 10 июля вынес решение об аресте двоих депутатов (фракция ЛДПР) думы Хабаровского края. Читайте подробнее: Два депутата думы Хабаровского края от ЛДПР отправлены в СИЗО до 8 сентября

12:27 10.07.2020 Полиция доставила губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Басманный суд Москвы, где рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения. Читайте также: Фургал доставлен в Басманный суд Москвы

12:27 10.07.2020 Басманный районный суд. Иван Лазебный © ИА Красная Весна

12:49 10.07.2020 Рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, подозреваемому в убийствах, пройдет в закрытом режиме. Об этом 10 июля передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Постановляю провести рассмотрение ходатайства в закрытом режиме», — сказал судья. Об этом: Суд закрыл для прессы заседание по Фургалу

13:38 10.07.2020 Производством по уголовному делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала занимается следователь по особо важным делам Юрий Буртовой. Среди расследований Буртового — дела в отношении бывших акционера ЮКОСа, сообщает 10 июля портал dvnovosti.ru. Читайте подробнее: Делом Фургала занимается следователь дела ЮКОСа

14:02 10.07.2020 Басманный суд Москвы пока не принял решение об избрании меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, передает «Россия 24». Следствие требует поместить Фургала под стражу по 9 сентября 2020 года.

14:03 10.07.2020 Адвокат губернатора Хабаровского края подтвердил, что Сергей Фургал не признаёт своей вины в организации убийств и покушений на убийство, а также возражает против избрания ему меры пресечения в виде помещения под стражу.

14:06 10.07.2020 По сообщению телеканала «Россия 24», одним из аргументов защиты в пользу непризнания вины Сергея Фургала в инкриминируемых ему тяжких преступлениях является тот факт, что Фургал по образованию — врач, он давал клятву Гиппократа, а потому, считает адвокат политика, якобы не мог быть причастным к убийствам.

14:07 10.07.2020 Сергей Фургал в бытность депутатом Госдумы. duma.gov.ru

14:15 10.07.2020 Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал полностью отверг причастность к убийствам, в организации которых его обвиняют. Об этом сообщил защитник губернатора Борис Кожемякин, передаёт 10 июля ТАСС. Кожемякин напомнил также, что ранее Фургал работал врачом и давал клятву Гиппократа, а потому не мог лишить кого-то жизни. Читайте подробнее: Фургал заявил в суде, что совершенно невиновен

14:37 10.07.2020 Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отправлен в СИЗО на два месяца, как и просило следствие. Такое решение в закрытом режиме принял Басманный суд Москвы.

14:39 10.07.2020 Камера СИЗО. Дарья Драй © ИА REGNUM

14:39 10.07.2020 Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство СК об аресте до 9 сентября губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств, сообщили 10 июля корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе суда. Об этом: Суд арестовал Фургала на два месяца

14:43 10.07.2020 Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову неизвестно, информировали ли следователи Кремль о разработках по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом Песков сообщил 10 июля журналистам. Об этом: Песков не смог ответить, знали ли в Кремле о деле Фургала

14:43 10.07.2020 По решению Басманного суда Москвы под стражу был взят губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого обвиняют в убийствах в начале 2000-х годов. Читайте подробнее: Басманный суд Москвы арестовал Сергея Фургала на два месяца

14:59 10.07.2020 Слова лидера ЛДПР депутата Госдумы Владимира Жириновского о том, что от задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала якобы требовали возить коробки с деньгами в Москву, очень серьезные и нуждаются в доказательствах. Об этом 10 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подробности в материале: В Кремле ответили на слова Жириновского о вымогательстве денег у Фургала

15:07 10.07.2020 Защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийства бизнесменов, намерена обжаловать решение об аресте подозреваемого, сообщает 10 июля РИА Новости. «Да, мы будем обжаловать решение», — заявил защитник. Читайте подробнее: Адвокаты Фургала намерены обжаловать решение суда об аресте

15:18 10.07.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов в связи с арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала рекомендует избирателям внимательно изучать биографии претендентов на выборные должности, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля. Читайте подробнее: В связи с арестом Фургала Миронов дал несработавший совет избирателям

16:45 10.07.2020 Сергей Миронов. duma.gov.ru

16:46 10.07.2020 СИЗО. Дарья Антонова © ИА REGNUM

17:49 10.07.2020 «Пока мы не знаем, кто именно займет пост врио губернатора в случае ожидаемого прекращения полномочий Сергея Фургала, но шансы привлечь к себе как минимум умеренную часть электората последнего у этого нового руководителя будут», — считает аналитик Михаил Нейжмаков. Подробности в материале: О причинах и значении задержания хабаровского губернатора Сергея Фургала

18:37 10.07.2020 Сергей Фургал [khabkrai.ru]

22:26 10.07.2020 Губернатор Владимирской области не собирается уходить в отставку из-за дела Фургала. avo.ru

12:55 11.07.2020 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опроверг организацию акции в Хабаровском крае в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля. Об этом: Жириновский опроверг организацию ЛДПР акций в поддержку Фургала

14:05 11.07.2020 Стихийный митинг жителей Хабаровска в поддержку Сергея Фургала. ldpr.ru

15:47 11.07.2020 Граждан Китая, которые проживают в Хабаровске, китайские информационные платформы в соцсети WeChat призвали не участвовать в митингах в поддержку арестованного по подозрению в тяжких преступлениях губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом 11 июля сообщает портал biang.ru. Читайте также: Граждан КНР в Хабаровске призвали не ходить на митинг в поддержку Фургала

16:08 11.07.2020 Несогласованные массовые акции в поддержку арестованного по подозрению в соучастии в тяжких преступлениях губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которые состоялись в Хабаровске, были организованы командой политика. Об этом 11 июля сообщает региональное управление МВД РФ. Читайте также: В полиции Хабаровска сообщили об организаторах акции в поддержку Фургала

14:53 12.07.2020 Новые несогласованные акции в поддержку арестованного по подозрению в соучастии в тяжких преступлениях губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске прошли без задержаний их участников правоохранительными органами. Об этом 12 июля сообщает ТАСС. Об этом: Новые акции в поддержку губернатора Фургала прошли без задержаний

17:02 12.07.2020 Пресс-секретарь задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко опровергла информацию о своем задержании. Читайте также: Пресс-секретарь Фургала опровергла сообщения о задержании

02:48 13.07.2020 В Хабаровске полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Об этом: В Хабаровске задержали митингующих у здания правительства края

03:23 13.07.2020 После задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в арбитраж региона от сталелитейного ООО «Торэкс-Хабаровск» к ООО «Торэкс» за двое суток поступило сразу пять финансовых исков. В обеих компаниях по 25% доли принадлежат супруге Фургала — Ларисе Стародубовой. Иски судами пока не приняты к производству. Самые крупные претензии превышают 145 млн рублей. Фирмы семьи задержанного губернатора Фургала делят через суд 145 млн рублей

05:21 13.07.2020 Уже до конца этой рабочей недели арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может уйти в отставку, а на его место назначат врио. Читайте также: Почему затянулся процесс назначения врио губернатора Хабаровского края?

05:36 13.07.2020 В правительстве Хабаровского края призывают не допускать массовых беспорядков, столкновений с полицией, напоминая, что прошедшие акции и митинги не санкционированы. Читайте подробнее: Акции протеста в Хабаровске: набирают очки несистемная оппозиция и блогеры

06:23 13.07.2020 Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровск неофициально. Читайте подробнее: Трутнев дал силовикам наставления по ситуации с протестным Хабаровском?

07:34 13.07.2020 Владимир Жириновский. duma.gov.ru

11:45 13.07.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский рассказал, когда партия проведет митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля. Подробности в материале: Жириновский объяснил протесты в Хабаровске и рассказал о планах на митинги

13:07 13.07.2020 Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, обжалован его защитниками. Об этом сообщил 13 июля адвокат Фургала Борис Кожемякин. Об этом: Адвокаты обжаловали арест губернатора Фургала

14:35 13.07.2020 Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

14:42 13.07.2020 Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев приехал в Хабаровск для того, чтобы убедиться в том, что управляющая регионом команда продолжает стабильно работать в отсутствие губернатора. Об этом Трутнев заявил 13 июля. Об этом: Трутнев объяснил причину своего визита в Хабаровск

15:10 13.07.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский сообщил о новом приветствии членов партии, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля. Читайте подробнее: «Хабаровск!» вместо приветствия: Жириновский рассказал о новом символе ЛДПР

15:40 13.07.2020 Цитата из видео «Митинг и шествие хабаровчан в поддержку губернатора Сергея Фургала. GuberniaTV» пользователя GuberniaTV. youtube.com

17:54 13.07.2020 «Мы выделили миллиарды на строительство онкодиспансера, дворца самбо, но ничего не построено», — сказал Трутнев в Хабаровске.

18:42 13.07.2020 Цитата из видео «Большой репортаж из протестного Хабаровска» пользователя Романов. youtube.com.

03:13 14.07.2020 Либерально-демократическая партия России может предложить кандидатов, которые будут временно исполнять обязанности губернатора Хабаровского края после ареста Сергея Фургала, заявил 14 июля лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала RTVI. Подробности в материале: Жириновский назвал возможных кандидатов на смену Фургалу

03:14 14.07.2020 Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР. Об этом: В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края

03:35 14.07.2020 Вечером 13 июля в Хабаровске состоялась очередная акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Об этом: На третий день протестных акций в Хабаровске было немноголюдно

06:00 14.07.2020 Любое управление массами — это высочайшее искусство, но в России не выработаны меры противодействия массовым протестам, прокомментировал ситуацию с акциями протеста в Хабаровском крае в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его мнению, в тюрьму вместе с Фургалом должны сесть те, кто 15 лет не предпринимал меры по его наказанию. Читайте также: Сесть с Фургалом должны те, кто всё знал: генерал ФСБ

06:40 14.07.2020 Глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник из-за протестов в городе не ушёл в согласованный ранее с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом отпуск. Читайте также: Мэр Комсомольска-на-Амуре из-за протестов отложил отпуск

08:45 14.07.2020 Цитата из видео «Большой репортаж из протестного Хабаровска» пользователя Романов. youtube.com

09:02 14.07.2020 Обращения, которые якобы направляла лидеру ЛДПР Владимиру ЖириновскомуНаталья Сандалова— мать предпринимателя Романа Сандалова, убитого в 2004 году, по её утверждению, окружением губернатора Хабаровского краяСергея Фургала, больше похоже на вброс, чем на правду. Об этом говорится в заявлении ЛДПР, передаёт корреспондентИА REGNUM. Читайте также: «Обращение» к Жириновскому по поводу Фургала в ЛДПР назвали вбросом

09:12 14.07.2020 Мэр Хабаровска Сергей Кравчук высказал мнение, впервые с момента ареста губернатора Сергея Фургала, о прошедших акциях протеста в городе. Читайте также: Мэр Хабаровска нарушил молчание и сказал, что думает о протестах и митингах

10:35 14.07.2020 Между тем власти Хабаровского края, который лихорадит уже несколько дней, обеспокоены возросшим числом новых случаев заражения коронавирусом. Вполне возможно, что в регионе введут ЧС. За минувшие сутки выявлен 121 новый носитель коронавируса.

11:26 14.07.2020 В администрацию Хабаровска поступило более 20 жалоб от жителей города на шум на улицах в ночное и дневное время от митингов и протестов в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. Читайте подробнее: В Хабаровске жители пожаловались на шумные митинги в поддержку Фургала

12:03 14.07.2020 Для ЛДПР праздник 11 июля, день мирной демонстрации в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля, об этом сообщил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский. Об этом: Жириновский: ЛДПР будет отмечать 11 июля — Хабаровск показал силу

13:21 14.07.2020 Цитата из видео «Митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске ДЕНЬ 2» пользователя POLYAKOV. youtube.com

13:30 14.07.2020 Несанкционированные митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала чреваты эпидемиологическими последствиями, заявил 14 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подробности в материале: Протесты в Хабаровске могут усугубить эпидемию, считают в Кремле

13:33 14.07.2020 Решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который арестован по подозрению в соучастии в тяжких преступлениях, и назначении на его место временно исполняющего обязанности (врио) не принято президентом России Владимиром Путиным. Об этом 14 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: Песков прокомментировал возможность назначения врио главы Хабаровского края

14:37 14.07.2020 Дмитрий Песков. Антонова Дарья © ИА REGNUM

17:51 14.07.2020 Владимир Жириновский надеется сохранить контроль своей партии над Хабаровским краем, но жители этого региона выбрали губернатором Сергея Фургала не потому, что он представлял именно ЛДПР, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 14 июля, политолог Валентин Бианки. Об этом подробнее: В Хабаровске голосовали за Фургала не потому, что он из ЛДПР — эксперт

19:53 14.07.2020 В Хабаровском крае продолжаются акции протеста в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора Сергея Фургала. На четвертый день количество протестующих значительно снизилось, однако это продиктовано тем, что выходные закончились, и люди вышли на работу. Социальные сети продолжают кипеть призывами продолжать протесты. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не устаёт называть эти протесты стихийными. Но с таким мнением согласны далеко не все в Хабаровском крае. Подробнее — в статье Ольги Демиденко: Феномен Фургала: люди кричат «народный». Да какой же он народный?

04:15 15.07.2020 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 июля высказал мнение Кремля по поводу нестандартной ситуации в протестном Хабаровском крае, связанной с арестом губернатора региона Сергея Фургала. Читайте подробнее: Путин не торопится с выводами по поводу Фургала: Песков

05:10 15.07.2020 Находящийся под арестом в тюрьме «Лефортово» губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не владеет ситуацией, которая происходит в регионе после его задержания. Он не знает о прошедших в его поддержку акциях и митингах. Об этом: Фургал в «Лефортово» не знает о митингах и покрылся аллергической сыпью

07:12 15.07.2020 Протесты в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала. Цитата видео YouTube-канала RusNews

10:49 15.07.2020 Мосгорсуд 16 июля рассмотрит апелляционную жалобу защиты на арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Читайте также: Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвокатов на арест Сергея Фургала 16 июля

11:33 15.07.2020 Позиция Владимира Жириновского по поводу протестов в Хабаровске. ldpr.ru

14:07 15.07.2020 Большой резонанс, который приобрело дело губернатора Сергея Фургала, заставляет пристальнее присмотреться к его финансовой империи. Читайте также: Финансовая империя Фургала под микроскопом

14:50 15.07.2020 Тюрьма «Лефортово», где под арестом находится губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. © A. Savin, WikiCommons

17:03 15.07.2020 Басманный суд продлил срок ареста предполагаемому соучастнику хабаровского губернатора Сергея Фургала Марату Кадырову, сообщает РИА «Новости».

19:31 15.07.2020 Мэр Хабаровска Сергей Кравчук. khabarovskadm.ru

01:12 16.07.2020 Ситуацию с арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала оценил 15 июля лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с RT. Читайте подробнее: Жириновский оценил ситуацию с «делом Фургала»

03:53 16.07.2020 Арбитраж Хабаровского края 18 августа 2020 года приступит к рассмотрению многомиллионного иска АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства». Ответчиком по делу на сумму свыше 0,5 млрд рублей выступает сталелитейное ООО «Торэкс-Хабаровск», где 25% принадлежит супруге арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала — Ларисе Стародубовой. Читайте подробнее: Претензии на полмиллиарда: госбанк подал иск к фирме семьи Фургала

05:07 16.07.2020 Жители Хабаровска пятый день выходят на несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Для снижения рисков заражения коронавирусом участникам акции раздали медицинские маски. Об этом: В Хабаровске на пятый день акций протестующим раздали защитные маски

05:38 16.07.2020 В главном управлении по расследованию особо важных дел СК РФ завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края, экс-вице-президента ПАО «НК «Роснефть» Виктора Ишаева и других фигурантов. Читайте также: Завершено расследование уголовного дела хабаровского экс-губернатора Ишаева

06:06 16.07.2020 От губернатора Хабаровского края Сергея Фургала незадолго до помещения в «Лефортово» в Москве требовали оставить пост главы региона. Читайте подробнее: Фургал признался, что его склоняли к уходу с должности губернатора

07:59 16.07.2020 Жители Хабаровска после публикаций в СМИ о том, что арестованный губернатор Сергей Фургал, находясь в СИЗО тюрьмы «Лефортово», не знает о ситуации в Хабаровске, начали отправлять ему письма. Читайте подробнее: Сторонники Фургала — жители Хабаровского края пишут ему письма в СИЗО

09:00 16.07.2020 ЛДПР запускает акцию в поддержку Фургала. komi.ldpr.ru

10:32 16.07.2020 В соцсетях появились фото конвертов с письмами Сергею Фургалу.

11:37 16.07.2020 Член Совета Федерации от правительства Хабаровского края Елена Грешнякова (ЛДПР) 15 июля выступила на заседании Совфеда с обращением, в котором призвала «не вешать ярлыки, соблюдать политкорректность и журналистскую этику» в отношении арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Читайте подробнее: Подливают масла в огонь и навешивают ярлыки: сенатор о деле Фургала

12:23 16.07.2020 Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 сентября. Читайте также: Мосгорсуд оставил Фургала под стражей в «Лефортово» на два месяца

13:37 16.07.2020 Письмо Фургалу [Скриншот страницы vk. comhabtv]

14:00 16.07.2020 Появившуюся информацию о возможном назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края в администрации президента назвали «кадровыми слухами» и оставили без комментариев. Об этом 16 июля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Читайте также: Песков оставил без комментариев «слухи» о назначении врио Хабаровского края

15:56 16.07.2020 Дмитрий Песков напомним, что указ главы государства о назначении врио губернатора Хабаровского края до сих пор не опубликован, решение ещё не принято. «Кадровые слухи никогда не комментируем», — подчеркнул Песков.

17:52 16.07.2020 Следственный комитет России располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения на убийство. Об этом 16 июля заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Читайте подробнее: СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к убийствам

20:45 16.07.2020 По сообщению СК, преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004—2005 годах. Работа осложнялась тем, что лица, которые были осведомлены о произошедшем, в большинстве своем «были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников».

22:27 16.07.2020 Фургал обвиняется в организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также в покушении на убийство Александра Смольного. Преступления могут быть связаны с продвижением бизнес-интересов Фургала, считают в СКР.

02:45 17.07.2020 На Сахалине полиция задержала активиста Игоря Емельяненко, более известного как Игорь Антивирус. Он призывал к организации акций в поддержку жителей Хабаровского края в связи с арестом губернатора Сергея Фургала. Читайте подробнее: На Сахалине задержали собиравшего в поддержку Фургала акцию активиста

04:57 17.07.2020 Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев 16 июля, находясь с рабочей поездкой во Владивостоке, заявил журналистам, что врио губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время. Подробности в материале: Недолго ждать: Трутнев о назначении врио хабаровского губернатора

05:46 17.07.2020 В населённых пунктах Хабаровского края в ночь с 16 на 17 июля появились плакаты, призывающие жителей выйти на акцию «Накормим голубей». Именно с таким призывом в регионе проводятся мероприятия в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Об этом: В Хабаровском крае готовятся очередные массовые акции в поддержку Фургала

07:12 17.07.2020 Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. duma.gov.ru Информацию о возможном назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края в администрации президента назвали «кадровыми слухами».

07:18 17.07.2020 Пока Хабаровский край сотрясает скандал, связанный с арестом по особо тяжкой статье действующего губернатора Сергея Фургала, в Москве завершилось расследование уголовного дела политического тяжеловеса или, как его ещё называли, «патриарха дальневосточной политики» Виктора Ишаева, который 18 лет руководил регионом в статусе губернатора и полпреда. Перед судом он предстанет по делу о растрате 7,5 млн рублей, допущенной им в статусе вице-президента «Роснефти» при аренде помещения. По вменяемой статье бывшему губернатору грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей. Ишаев находится под домашним арестом, который неоднократно с марта 2019 года продлевался. Когда дело только началось, эксперты назвали сумму «смешной» для бывшего полпреда. Сам он вины не признаёт. Политический тяжеловес погорел на аренде: дело хабаровского экс-губернатора

08:19 17.07.2020 Уже в скором времени президент РФ Владимир Путин может принять кадровое решение в отношении руководителя Хабаровского края. Об этом заявил вице-премьер, полномочный представитель российского лидера в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом: Трутнев анонсировал скорое кадровое решение по главе Хабаровского края

08:40 17.07.2020 Адвокат арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала заявил, что его подзащитный готов сотрудничать со следствием. Об этом: Установить истину: Сергей Фургал готов сотрудничать со следствием

09:52 17.07.2020 Арбитражный суд Хабаровского края. khabarovsk.arbitr.ru

12:11 17.07.2020 На здании больницы в Хабаровске появился огромный плакат с надписью: «Я/МЫ ПРОСИМ ТИШИНЫ», подписанный врачами и пациентами больницы №2. По сообщениям СМИ, это связано с увеличением числа заболевших коронавирусом в регионе. После митингов их количество может увеличиться настолько, что не хватит мест в больницах.

13:33 17.07.2020 dfo.gov.ru«>Юрий Трутнев dfo.gov.ruТрутнев считает, что в ближайшее время кадровое решение будет принято.

13:58 17.07.2020 Между тем ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске, сообщает RT.

14:15 17.07.2020 В ходе спецоперации ФСБ задержан мужчина 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов устроить теракт с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей. После этого он собирался уехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке и воевать на стороне террористов. Во время обысков обнаружены бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. Также в его телефоне найдены видео его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта, сообщает RT. Возбуждено уголовное дело.

14:21 17.07.2020 Гражданин одной из центральноазиатских республик планировал совершить теракт, применив зажигательные устройства в людных местах. Читайте также: В Хабаровске ФСБ предотвратила теракт

14:32 17.07.2020 На сегодняшний день решение о назначении временного исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края не принято. Об этом сегодня, 17 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: Кадровое решение по Фургалу ещё не принято — Кремль

14:40 17.07.2020 Кадры спецоперации в Хабаровске. ФСБ РФ

22:42 17.07.2020 Кадры спецоперации в Хабаровске. ФСБ РФ.

05:40 18.07.2020 Жители Хабаровского края в субботу, 18 июля, вышли на очередные массовые митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Читайте подробнее: Жители Хабаровского края вышли на митинги в поддержку губернатора Фургала

05:58 18.07.2020 В Хабаровске, в субботу 18 июля, на площади Ленина в 12:00 по местному времени началась несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Читайте также: В Хабаровске по улицам прошла многотысячная колонна в поддержку Фургала

12:18 18.07.2020 В Хабаровске прошел седьмой по счету митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств и покушении. Об этом: В шествии в поддержку Фургала в Хабаровске приняли участие 10 тыс. человек

20:23 18.07.2020 Указ о назначении временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Хабаровского края может быть подписан уже в понедельник, 20 июля. Об этом заявил 18 июля глава ЛДПР Владимир Жириновский радиостанции «Комсомольская правда». Читайте также: Жириновский назвал возможную дату назначения врио главы Хабаровского края

07:58 19.07.2020 Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что назначение временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края может произойти в понедельник, 20 июля. Читайте подробнее: В ЛДПР заявили, что врио главы Хабаровского края назначат 20 июля

11:09 19.07.2020 Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в соучастии в тяжких преступлениях, продолжаются 19 июля в дальневосточных регионах России. Об этом 19 июля сообщает «Интерфакс». Подробности в материале: На Дальнем востоке продолжаются акции в поддержку губернатора Фургала

20:43 19.07.2020 Стихийный митинг жителей Хабаровска в поддержку Сергея Фургала. ldpr.ru

03:23 20.07.2020 В Биробиджане в субботу, 18 июля, состоялась несанкционированная акция протеста в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Читайте подробнее: Жители Биробиджана присоединились к протестным акциям в поддержку Фургала

09:23 20.07.2020 Многотысячная колонна прошла по Хабаровску в поддержку Сергея Фургала. Алексей Иванов © ИА REGNUM

09:59 20.07.2020 В Хабаровском крае жители засомневались в правильности действий адвоката Бориса Кожемякина, который является защитником арестованного губернатора Сергея Фургала. Читайте подробнее: Жители Хабаровского края готовы скинуться на нового адвоката для Фургала

10:30 20.07.2020 Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был в тесной связи с криминальными авторитетами Тимохой и Пуделем, заявил профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчиков в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». По его словам, ключевой вопрос в «деле Фургала» заключается в том, почему правоохранительные органы молчали последние 15 лет с момента убийств, которые инкриминируются Фургалу. Читайте также: От Тимохи до Пуделя. Эксперт рассказал, с какими авторитетами знался Фургал

11:11 20.07.2020 Власти Хабаровского края начали готовиться к вспышке коронавируса. Специалисты заявляют, что она неминуема после прошедших в регионе массовых акций протеста. Читайте также: В Хабаровском крае после акций протеста готовятся к вспышке коронавируса

12:12 20.07.2020 Хабаровск вызывает симпатии всех регионалистов, тех, кто за более справедливое распределение доходов между Центром и регионами. Но Фургал — не экономист Зубаревич. Он не за системные улучшения и комплексное решение проблем по линии «Центр — Регионы». Фургал — за себя, а о системном решении проблем говорит лишь горстка ученых. Об этом: Фургал — не Зубаревич

12:57 20.07.2020 Митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала не организованы со стороны внешнеполитических игроков. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, мы об этом не говорим. Если отвечать на этот вопрос, то ответ — нет», — сказал Песков. При этом он отметил, что в графике президента РФ Владимира Путина пока отсутствуют планы посетить Хабаровск. Песков, однако, напомнил, что у Путина всегда есть «желание и потребность общаться с людьми.

13:37 20.07.2020 Президент России Владимир Путин пока не подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Об этом сообщил 20 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «По состоянию на сейчас каких-либо указов не подписано», — сказал Песков. Читайте также: Песков: указ о назначении врио главы Хабаровского края ещё не подписан

13:48 20.07.2020 Федеральная власть должна услышать тот запрос, с которым в Хабаровске выступают участники митингов в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала. Об этом заявил член Общественной палаты РФ Никита Данюк. Подробности в материале: Требования митингующих в Хабаровске назвали «маловыполнимыми»

13:50 20.07.2020 В планах президента России Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск, заявил 20 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Песков заявил об отсутствии у Путина планов посетить Хабаровск

13:52 20.07.2020 Митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не расцениваются в Кремле, как организованные некой внешней силой. Об этом заявил 20 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте также: В Кремле не считают митинги в Хабаровске организованными извне

14:03 20.07.2020 Далеко не все в Хабаровском крае недовольны арестом Сергея Фургала, считают авторы ТМ-канала «Нешпорт». В прошлом году решением губернатора у предприятия ООО «Лесные ресурсы», где работали жители нескольких таёжных посёлков, забрали наделы леса. Причиной стало отставание по высадке новых елей. То, что это произошло из-за лесных пожаров и наводнений, Сергея Фургала не интересовало, утверждают авторы ТМ-канала «Нешпорт».

14:54 20.07.2020 Член Совета Федерации от правительства Хабаровского края Елена Грешнякова (ЛДПР) [Цитата из видео. council.gov.ru]

14:58 20.07.2020 Владимир Путин из Керчи 20 июля связался с депутатом Госдумы Михаилом Дегтяревым и предложил ему возглавить Хабаровский край.

14:58 20.07.2020 «Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край», — сказал Дегтярев, поблагодарив президента за доверие.

14:59 20.07.2020 Дегтярев готов через месяц доложить президенту о состоянии дел в Хабаровском крае.

15:04 20.07.2020 Президент Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Хабаровского края», отправив в отставку арестованного Сергея Фургала.

15:05 20.07.2020 «Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности Губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», — говорится в указе президента.

15:07 20.07.2020 Этим же указом Путин назначил на пост врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

15:31 20.07.2020 Комитет Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи в связи со сменой работы Михаила Дегтярёва возглавит депутат Госдумы от ЛДПР, заявил замглавы нижней палаты парламента Игорь Лебедев (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля. Об этом: Комитет ГД по спорту, туризму и делам молодежи возглавит депутат от ЛДПР

15:50 20.07.2020 ЛДПР в Хабаровском кейсе получила пробоину, но не проиграла. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Подробности в материале: Сможет ли ЛДПР обуздать протестную волну в Хабаровском крае?

16:11 20.07.2020 Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») назвал «серьезной политической ошибкой» назначение депутата Госдумы Михаила Дегтярёва (ЛДПР) на пост врио губернатора Хабаровского края. Читайте также: Депутат Госдумы: назначение Дегтярёва показало слабину Москвы

16:22 20.07.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский советует врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву не торопиться с увольнениями в регионе. Подробности в материале: Жириновский дал несколько советов Дегтярёву

16:28 20.07.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский дал характеристику врио главы Хабаровского края Михаилу Дегтярёву (ЛДПР). Читайте подробнее: Жириновский охарактеризовал врио губернатора Хабаровского края

16:50 20.07.2020 Комитет Госдумы по спорту, туризму и делам молодёжи возглавит депутат от ЛДПР Борис Пайкин, сообщил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР). Читайте подробнее: Комитет Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи возглавит Борис Пайкин

16:51 20.07.2020 Назначение президентом РФ Владимиром Путиным депутата Госдумы РФ Михаила Дегтярёва на пост врио губернатора Хабаровского края ожидаемо. Это, по мнению директора Центра социальных инноваций «Чёрный куб», ведущего политолога Дальнего Востока Юрия Коломейцева редкая удача Владимира Жириновского, но сможет ли Дегтярёв совладать с дальневосточным менталитетом? Об этом: Сможет ли Дегтярёв совладать с дальневосточным менталитетом?

17:58 20.07.2020 Протестная кампания, начавшаяся в Хабаровском крае после ареста Сергея Фургала, строилась на апелляциях к местной идентичности и дополнительно актуализирует дихотомию «свой-чужой» в политической повестке региона. Это — серьезный вызов для Михаила Дегтярёва. Об этом: Названы главные вызовы, которые ждут Михаила Дегтярева в Хабаровске

18:04 20.07.2020 Госдума на заседании 21 июля обсудит проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Михаила Дегтярёва (ЛДПР) в связи с назначением на пост врио главы Хабаровского края. Такое решение принял Совет Думы. Подробности в материале: Госдума 21 июля обсудит прекращение депутатских полномочий Дегтярёва

18:07 20.07.2020 Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в настоящее время завершает обучение на третьем потоке программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. За время работы председателем комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи он участвовал в реализации строительства крупных спортивных объектов на территории Хабаровского края. Большой политический опыт позволит ему эффективно отстаивать интересы региона на федеральном уровне, отметил директор ВШГУ, проректор РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Подробнее: Дегтярев — слушатель «школы губернаторов». Что это даст Хабаровскому краю?

18:11 20.07.2020 В понедельник, 20 июля президент России Владимир Путин на встрече с депутатом Госдумы от партии ЛДПР Михаилом Дегтяревым предложил ему должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Об этом: «Власти демонстрируют уважение к выбору жителей Хабаровского края». Мнение

18:13 20.07.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин обещает поддержку врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву (ЛДПР). Об этом: Володин пообещал Дегтярёву поддержку Госдумы

20:13 20.07.2020 Отправленный в отставку Сергей Фургал сможет оспорить кадровое решение, если будет оправдан судом. Об этом 20 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Константин Мусман. «Михаил Дегтярев получит статус временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. То есть президент назначает не губернатора, а лишь исполняющего обязанности. Свои обязанности Дегтярев будет выполнять до новых губернаторских выборов и оглашения их результатов. По понятным причинам Путин остановился на члене партии ЛДПР, чтобы продемонстрировать свое уважение к выбору жителей Хабаровского края, проголосовавших в свое время за представителя именно этой партии», — сказал он. Читайте подробнее: Дегтярёв — новый губернатор Хабаровского края или временная фигура?

21:36 20.07.2020 Назначение Михаила Дегтярёва в Хабаровскую область было предсказуемым — на данном этапе это единственный приемлемый кандидат как для центра, так и для краевой элиты. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Николай Евдокимов. Вместе с тем он выразил сомнение, что назначение Дегтярёва положит конец протесту в крае. Подробности в материале: Раздражение и обида хабаровчан: сможет ли Дегтярёв найти общий язык

05:34 21.07.2020 Накануне прилёта в Хабаровск нового врио губернатора Михаила Дегтярёва поступило сообщение о заложенной в аэропорту бомбе. Читайте подробнее: Хабаровск встретил врио губернатора Дегтярёва: аэропорт «заминировали»

05:57 21.07.2020 Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным на должность врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв прибыл 21 июля в Хабаровск из Москвы. Читайте также: Врио губернатора Михаил Дегтярёв прибыл в Хабаровский край

06:02 21.07.2020 В Еврейской АО Биробиджанский районный суд оштрафовал мужчину, который принимал участие в несанкционированной акции протеста в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Читайте также: В Еврейской АО суд оштрафовал участника акции в поддержку Фургала

06:21 21.07.2020 Члены ЛДПР покидают ряды в Хабаровском крае — 21 июля два депутата Законодательной и городской дум заявили в своих аккаунтах в соцсетях о выходе из партии. Об этом: За «локомотивом» ЛДПР в Хабаровском крае уходят однопартийцы

06:34 21.07.2020 Задержанного по подозрению в совершении особо тяжкого преступления Сергея Фургала отрешили от должности губернатора. Руководить Хабаровским краем, где прошли массовые протесты, будет депутат Госдумы, уроженец Самарской области 39-летний Михаил Дегтярёв — бывший конкурент Сергея Собянина в борьбе за пост мэра Москвы. ИА REGNUM проанализировало, что известно о врио губернатора Хабаровского края и его семье. Подробности в материале: У проблемного Хабаровского края — новый глава: кто он?

06:38 21.07.2020 Хабаровский край в первые часы после назначения Михаила Дегтярёва на пост врио губернатора продемонстрировал негативную реакцию. Однако доктор политических наук, директор Института политических технологий и коммуникаций ТОГУ Илдус Ярулин, комментируя сложную ситуацию в регионе, предлагает не торопиться с выводами и подождать. Читайте подробнее: ЛДПР в Хабаровском крае взвалила на себя тяжелейшую ношу: эксперт

07:03 21.07.2020 Михаил Дегтярев, назначенный 20 июля президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Хабаровского края, в 2019 году приезжал на молодежный форум «Алтай. Территория развития» в качестве председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Об этом в своём телеграм-канале напомнил депутат Алтайского краевого законодательного собрания Иван Мордовин («Единая Россия»). Парламентарий вспоминает, что тогда его старшему коллеге понравилось в Алтайском крае. Дегтярёв отмечал, что регион отличается «сибирским колоритом, сибирским гостеприимством, сибирским духом» и что «сибирский характер — это то, чего нам иногда не хватает и в политике, и в экономике. Этот характер в принципиальности, в умении поставить задачу, ее реализовать и проконтролировать». Об этом: Алтайский депутат рассказал, что поможет Дегтярёву на новой работе

07:33 21.07.2020 Михаил Дягтерев. duma.gov.ru

07:40 21.07.2020 Основная задача для Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края, — «успокоить» жителей и выстроить диалог со всеми силами в регионе, не обостряя сложившуюся кризисную ситуацию, считает ректор Дальневосточной академии физической культуры и спорта Сергей Галицын. Об этом: Эксперт назвал одну из главных задач врио губернатора Хабаровского края

07:57 21.07.2020 Прибыв в регион, перед непосредственным знакомством с правительством Хабаровского края, депутатами врио губернатора Михаил Дегтярёв рассказал журналистам о своих ближайших планах. Об этом: Врио губернатора Михаил Дегтярёв признался в любви ко всем хабаровчанам

08:25 21.07.2020 Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ещё в 2004 году подозревали в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, однако уголовное преследование было прекращено за недостатком доказательств. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным СКР, «на тот момент крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции», отметила Петренко, что позволило скрыть причастность Фургала к преступлению. На тех, кто давал показания, оказали давление. Читайте также: СКР: Фургал оказал «серьёзное влияние на милицию» после убийства Зори

08:46 21.07.2020 Кадры спецоперации в Хабаровске. ФСБ РФ.

09:30 21.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев перенёс пресс-конференцию. Сообщается, что в связи с большим количеством заявок и со сложной эпидемиологической ситуацией в условиях пандемии коронавируса принято решение пересмотреть формат встречи с журналистами. Дата и время будут определены дополнительно.

09:36 21.07.2020 Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев приступает к исполнению своих обязанностей. Сегодня, 20 июля, он был представлен заместителем полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорием Курановым правительству Хабаровского края. Подробности в материале: Правительству Хабаровского края представили нового главу региона

09:43 21.07.2020 В правительстве Хабаровского края сообщили о переносе пресс-конференции врио губернатора Михаила Дегтярёва. Читайте подробнее: Врио главы Хабаровского края Дегтярёв отменил первую пресс-конференцию

09:46 21.07.2020 Михаил Дегтярёв. khv.ldpr.ru

11:18 21.07.2020 Временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, назначенного на этот пост указом президента РФ Владимира Путина, 21 июля представили правительству региона. Читайте также: Врио губернатора Хабаровского края прибыл в регион и приступил к работе

11:43 21.07.2020 Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным на должность врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 21 июля приступил к исполнению своих обязанностей. Сразу после прибытия в регион он встретился с членами регионального правительства, руководителями силовых структур, фракциями политических партий. Подробности в материале: Врио губернатора Хабаровского края поставил задачи правительству региона

11:45 21.07.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский поблагодарил жителей Хабаровского края за поддержку Сергея Фургала и выразил надежду на то, что Михаила Дегтярёва также поддержат, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля. Об этом: Жириновский обещает, что Дегтярёв продолжит начинания Фургала

11:47 21.07.2020 Владимир Жириновский. Дарья Антонова © ИА REGNUM

12:15 21.07.2020 Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Михаила Дегтярёва, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля. Читайте подробнее: Госдума прекратила депутатские полномочия Михаила Дегтярёва

12:19 21.07.2020 Депутат от ЛДПР Михаил Дегтярёв назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля президентом РФ Владимиром Путиным. live.russia.tv

12:33 21.07.2020 Пресс-секретарь Владимира ПутинаДмитрий Песков пояснил, что при назначении Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края президент руководствовался задачей наладить бесперебойную работу властей в регионе.

12:36 21.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв дал первое интервью после своего назначения для программы «Вести-Хабаровск». Он заявил о первоочередных задачах, которые требуют оперативных решений. «Через месяц президент ждёт меня с докладом о состоянии дел в Хабаровском крае, в первую очередь в экономике и по нацпроектам. Вы знаете, что президент поручил правительству уточнить национальные проекты, и моя задача как временно исполняющего обязанности губернатора, во-первых, сохранить все те ресурсы, которые заложены для хабаровчан и Хабаровского края, и приумножить по отдельным статьям, поэтому очень напряжённая работа. Планирую по региону передвигаться динамично, встречаться с людьми, бывать на предприятиях».

13:00 21.07.2020 Михаил Дегтярёв на встрече с членами регионального правительства, руководителями силовых структур, фракциями партий в Хабаровске. © Вячеслав Реутов. khabkrai.ru

13:13 21.07.2020 Принимая решение о назначении главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края президент РФ Владимир Путин учитывал его деловые качества и богатый политический опыт. Об этом 21 июля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом: Песков объяснил выбор Путина кандидатуры врио главы Хабаровского края

13:30 21.07.2020 Между тем протесты в Хабаровске продолжаются и 21 июля. Сегодняшняя акция — уже десятая по счёту.

13:30 21.07.2020 Многотысячная колонна прошла по Хабаровску в поддержку Сергея Фургала. 18.07.2020 . Алексей Иванов © ИА REGNUM

14:19 21.07.2020 «Единую Россию» в Хабаровске прогнали заслуженно, эту тенденцию подхватят и другие регионы России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Подробности в материале: Миронов: «Единую Россию» прогнали из Хабаровска, прогонят и другие регионы

14:25 21.07.2020 Михаил Дегтярёв на встрече с членами регионального правительства, руководителями силовых структур, фракциями пратий в Хабаровске. © Вячеслав Реутов. khabkrai.ru.

14:37 21.07.2020 С назначением Михаила Дегтярёва митинги в Хабаровске не прекратились. К традиционным словам поддержки Фургала добавились новые лозунги: «Уходи, Дегтярёв».

14:47 21.07.2020 Акция. khv.ldpr.ru

15:21 21.07.2020 Как сообщает РИА Новости, вместе с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым в регион приехала его команда из пяти человек. Отмечается, что все они являются непубличными персонами.

15:28 21.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пообещал выйти к народу для общения после решения первоочередных задач в регионе. «Да, я с удовольствием выйду, если честно, и не раз, к хабаровчанам. И мы не раз встретимся. Но есть график, есть полномочия, есть задачи первоочередные. Поэтому я посчитал, что не время. Но с народом будем общаться и в социальных сетях, и посредством видеоконференций в связи с пандемией, и лично», — сказал Дегтярёв.

15:32 21.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что вопрос с его участием в выборах главы региона пока не рассматривается.

15:51 21.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что знает телефонные номера почти всех федеральных министров. «Отношения с Москвой это очень важно. Я лично знаю всё практически правительство, они все у меня в мобильном телефоне — министры. Со многими я учился, и с людьми в погонах, в любой момент могу дозвониться в любой практически кабинет, на любой этаж — трубку возьмут. Все свои умения, все свои связи я сейчас положил перед дальневосточниками и хабаровчанами, чтобы в ближайший год максимально достичь результата», — сказал Дегтярёв.

16:12 21.07.2020 Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не думает об участии в губернаторских выборах. Подробности в материале: Дегтярев пока не задумывался об участии в выборах главы Хабаровского края

16:41 21.07.2020 Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не планирует конкурировать с бывшим губернатором региона Сергеем Фургалом, если тот будет оправдан. Подробности в материале: Дегятрев: если Фургала оправдают — конкурировать с ним не буду

16:53 21.07.2020 Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал в интервью изданию МК описал своё пребывание в СИЗО анекдотом. «Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: «Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть», — сказал Фургал. По его словам, совесть его не мучит, а беспокоит лишь «предательство».

17:16 21.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дягтерёв. © Вячеслав Реутов. Источник: khabkrai.ru

19:36 21.07.2020 Вместо Сергея Фургала теперь руководить Хабаровским краем будет депутат Госдумы, 39-летний Михаил Дегтярёв. Корреспондент ИА REGNUM Анастасия Степанова рассказывает, что известно об одном из самых молодых глав регионов России. Подробности в материале: Новый глава Хабаровского края: от «Пузика» до Деда Мороза по ГОСТу

20:23 21.07.2020 Следственный изолятор (СИЗО). Дарья Антонова © ИА REGNUM

05:14 22.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в первое рабочее утро пошёл в здание правительства региона пешком, записывая по дороге «утренний стрим» и общаясь с прохожими. Читайте также: Людям по живому резанули, задержали Фургала: врио главы Хабаровского края

05:41 22.07.2020 Несмотря на негативный настрой жителей Хабаровска, назначенный врио губернатора края Михаил Дегтярёв намерен завоевать их любовь и уважение. Подробности в материале: «Дегтярёв, уходи!» — не уйду, ответил врио губернатора Хабаровского края

06:01 22.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сказал, на чей опыт будет опираться в работе на новой должности. Читайте также: Врио губернатора Хабаровского края назвал авторитета-управленца

06:36 22.07.2020 В первый рабочий день врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв по дороге к зданию правительства региона съел мороженное, угостил журналистов, пообщался с прохожими и посмотрел на «жирных» голубей на площади Ленина. Читайте также: Хабаровские голуби самые жирные и счастливые в России: врио губернатора

08:29 22.07.2020 Беседа Владимира Путина с Михаилом Дегтярёвым в режиме видеоконференции. kremlin.ru

09:46 22.07.2020 Временно исполняющий обязанности Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен ориентироваться в своей работе на посту главы региона на ведущих руководителей края, на опыт своих предшественников. Видео с таким заявление он разместил в Instagram. Подробности в материале: Врио главы Хабаровского края назвал ориентиры в своей работе

09:48 22.07.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский поблагодарил жителей Хабаровского края за поддержку Сергея Фургала и выразил уверенность, что он вернется туда «когда-нибудь», передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Об этом: Жириновский рассказал о будущем Сергея Фургала

09:51 22.07.2020 Следственный комитет РФ начал процедуру отвода адвокатов обвиняемого в убийствах и покушениях бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Подробности в материале: Если скажут, что признал вину — я нуждаюсь в психиатрической помощи: Фургал

10:08 22.07.2020 В правительстве Хабаровского края появились первые кадровые изменения — заявление по собственному желанию об уходе написал первый зампред — руководитель аппарата Владимир Хлапов. Об этом: В правительстве Хабаровского края начались кадровые потери

11:06 22.07.2020 Вместо того чтобы устраивать митинги под окнами главы Хабаровского края, лучше стоит направить эти усилия на волонтёрство. Об этом сегодня, 22 июля, в ходе пешей прогулки до работы заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев. Видео он выложил в Instagram. Подробности в материале: Дегтярев посоветовал митингующим, куда направить свою энергию

12:19 22.07.2020 Скриншот страницы twitter @mqvMWylYnhiPwR1

12:51 22.07.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский рассказал о том, что Сергей Фургал намеревался писать заявление об отставке с поста губернатора по собственному желанию, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Читайте подробнее: Жириновский: Фургал собирался писать заявление «по собственному желанию»

12:55 22.07.2020 На прием к врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву уже записалось очень много людей, но пока у него есть возможность встречаться только с чиновниками. Об этом 22 июля заявил сам Дегтярев. Читайте также: Дегтярев пообещал пообщаться с протестующими жителями Хабаровска

13:29 22.07.2020 Глава правительства РФ Михаил Мишустин обещает помощь врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля. Читайте подробнее: Мишустин пообещал помощь Дегтярёву и звонок

14:26 22.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дягтерёв. © Вячеслав Реутов. khabkrai.ru.

20:53 22.07.2020 Пост Михаила Дегтярёва о фейковом аккаунте в Instagram.

03:23 23.07.2020 Вполне возможно, что в будущем в Хабаровском крае будет женщина-губернатор. О своём желании пойти на выборы заявила певица Вика Цыганова. Подробности в материале: Певица Вика Цыганова метит в кресло губернатора Хабаровского края

04:20 23.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 22 июля на встрече с представителями регионального отделения партии ЛДПР назвал основные приоритеты в работе. Читайте также: Любые просчёты, неудачи ложатся пятном на партию: глава Хабаровского края

08:04 23.07.2020 Член Совета Федерации РФ от правительства Хабаровского края Елена Грешнякова (ЛДПР) планирует на следующей неделе прилететь из Москвы в Хабаровск для встречи с митингующими в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала горожанами. Читайте также: Письма в «Лефортово» Фургалу идут со всей России: сенатор

08:45 23.07.2020 Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вознамерился помочь населению края и снизить «неприемлемые для многих» тарифы на жилищно-коммунальные услуги в регионе. Об этом руководитель края заявил на совещании по вопросам ЖКХ. Подробности в материале: Дегтярев озаботился тарифами на услуги ЖКХ в Хабаровском крае

09:23 23.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв попал в регион в непростой момент — в самом разгаре подготовка к отопительному сезону, которая вызывает много вопросов. Один из основных — большие долги за услуги ЖКХ у населения. На данный момент долгов — более 500 млн рублей. Об этом: У людей нет денег на жизнь, а тут оплата ЖКХ: Дегтярёв о снижении тарифов

10:22 23.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев идет верной дорогой, предлагая снизить тарифы ЖКХ для населения. Пусть от этой идеи веет популизмом, считает доктор экономических наук Никита Кричевский. Комментируя данную инициативу в своем телеграм-канале, он также отметил, что параллельно с предоставлением дотаций (субсидий) нужно было бы объявить тотальный аудит всех предприятий коммунальной сферы. Читайте также: «Хабаровчанам несказанно повезло»: о снижении тарифов на услуги ЖКХ

11:26 23.07.2020 Юрист из Хабаровска подал в Верховный суд РФ административное исковое заявление о признании незаконным пункта Указа президента РФ Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Читайте также: В Верховный суд подали иск на Указ Путина об отрешении Фургала от должности

13:09 23.07.2020 У тех, кто расследует уголовное дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, нет сомнений в его причастности к преступлениям. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в опубликованном 23 июля интервью «Российской газете». «У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом», — сказал Бастрыкин. Подробности в материале: Бастрыкин: в деле Фургала собраны весомые доказательства

13:24 23.07.2020 Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не уходит от общения с протестующими гражданами, но занимается делами первостепенной важности. Об этом 23 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Песков: Дегтярев не уходит от общения с гражданами, но решает срочные дела

14:03 23.07.2020 Жителям Хабаровского края нужен эффективный и деятельный губернатор, который решит накопившиеся за долгие годы проблемы в регионе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2020 года. Читайте также: Матвиенко оценила назначение Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

15:11 23.07.2020 Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин [Kremlin.ru]

16:12 23.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не намерен выходить к участникам проходящих в столице региона несанкционированных акций, предочитая встречи в «корректных форматах». Об этом он сказал журналистам в четверг, 23 июля, после посещения краевой больницы. «Вообще, тут есть чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами… Не выйду», — сказал господин Дегтярев. «Я выхожу к людям постоянно, но я общаюсь с людьми в форматах корректных. С вами, например, с врачами сегодня, с пациентами. А вот так выйти к группе товарищей, по требованию… Это неуважение, ни ко мне, ни к президенту, за которого большинство россиян проголосовали, ни в первую очередь к себе. Те, кто так делает, себя не уважают», — отметил он.

16:17 23.07.2020 Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о телефонном разговоре с премьером Михаилом Мишустиным и сообщил о выделении федеральным центром региону дополнительных 1,3 млрд рублей. «Как и обещал, мне только что позвонил Председатель Правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин. Правительство России выделит дополнительные ₽1.3 миллиарда Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время и рассмотрит наши предложения, которые мы сформулируем в течение ближайшего месяца», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале. Читайте также: Мишустин позвонил Дегтярёву

16:57 23.07.2020 Скриншот из телеграм-канала ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА

17:38 23.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в Краевой клинической больнице №2. © Вячеслав Реутов. khabkrai.ru.

18:19 23.07.2020 «Большое спасибо всем медикам Хабаровского края за героический труд. Специализированный коечный фонд для инфицированных коронавирусом в крае на пределе, но у нас есть в запасе места в военном модульном госпитале в Анастасьевке (спасибо @mil_ru) и план по переоборудованию медучреждений. Берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию», — написал врио губернатора Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале после посещения Краевой клинической больницы №2.

19:00 23.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в Краевой клинической больнице №2. © Вячеслав Реутов. khabkrai.ru.

19:13 23.07.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский ответил тем, кто обвиняет партию в том, что та бросила Сергея Фургала. «Мы же пытались спасти Фургала с октября 2019 года! Я много раз обращался к президенту, к премьер-министру, ко всем главам силовых ведомств. Суть посланий одна — в Хабаровском крае сложная ситуация, идет раздел завода «Амурсталь», губернатор старается его спасти, но есть силы, которые этому мешают, есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы убрать и самого Сергея Ивановича», — отметил Жириновский в соцсетях. Подробности в материале: Жириновский ответил обвиняющим ЛДПР в «отказе» от Фургала

19:50 23.07.2020 Владимир Жириновский. duma.gov.ru.

19:57 23.07.2020 Лидер Либерально-Демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что он и его партия будут добиваться от президента Российской Федерации Владимира Путина помилования для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в случае обвинительного приговора суда. Подробности в материале: Жириновский: ЛДПР добьётся от Путина помилования Фургала

20:55 23.07.2020 RT опубликовала интервью с хабаровчанкой Олесей Смирновой, которая рассказала, как врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв помог ей вернуть дочь. Год назад муж Олеси взял их дочь Вику на прогулку и перестал выходить на связь. Спустя некоторое время выяснилось, что он тайно вывез ребёнка в США. Знакомые Олеси объяснили ситуацию Михаилу Дегтярёву, и он пообещал помочь. В итоге дочку удалось вернуть матери. Об этой истории Михаил Дегтярёв упоминал на встрече с хабаровскими журналистами и блогерами, которая состоялась 21 июля.

22:27 23.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв. © Вячеслав Реутов. khabkrai.ru

07:12 24.07.2020 В администрации президента РФ ничего не знали о намерении отрешённого от должности главы Хабаровского края Сергея Фургала ещё до его задержания написать заявление об уходе с занимаемой должности. Об этом 23 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: О планах Фургала подать в отставку в Кремле не знали — Песков

07:47 24.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв проведал юную хабаровчанку, которой он помог вернуться из США. Девочку в августе 2019 года отец похитил у матери и тайно вывез в США. «Вспоминаю, как это было, в Америке я просто оказалась в полном бессилии. Полиция не отдавала девочку, ведь её не было в разыскной базе. Позвонила вам, объяснила всю ситуацию, и вскоре дочь появилась в списке Интерпола», — рассказывает мать юной хабаровчанки. Читайте также: Дегтярёв навестил юную хабаровчанку, которой помог вернуться из США

07:57 24.07.2020 Трое представителей команды бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в региональном правительстве уходят в отставку. Об этом рассказал на своей странице в инстаграм исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярёв. Об этом: Трое на выход: в правительстве Хабаровского края начались перестановки

08:16 24.07.2020 Оборудование и лекарства, необходимые тяжелобольным пациентам с коронавирусом, ждут в Хабаровском крае из Москвы. Об этом сообщил 24 июля врио губернатора края Михаил Дегтярёв в своем аккаунте в Instagram. Читайте подробнее: Собянин пообещал прислать в Хабаровск лекарства от COVID-19

09:28 24.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в Краевой клинической больнице №2. © Вячеслав Реутов. khabkrai.ru

09:54 24.07.2020 В Хабаровском крае продолжает расти заболеваемость COVID-19, сообщили в правительстве региона. 24 июля ситуацию обсудили на заседании правительственного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. «За сутки у нас будет новый рекорд заболевших — 130 случаев. Недельный прирост составляет 1,7, суточный коэффициент — 2. Это высокие цифры», — заявила глава управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Зайцева. По её словам, такая ситуация возникла из-за «увеличения активности населения»: «Люди не соблюдают масочный режим, игнорируют запрет на собрания. В итоге мы имеем такие цифры». Читайте также: Заболеваемость COVID-19 в Хабаровском крае продолжает расти — власти

10:14 24.07.2020 Первые перестановки в руководстве Хабаровского края, которые произвёл врио губернатора региона Михаил Дегтярёв, прокомментировал в своем телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский: «В отставку ушел первый зам. губернатора, на эту должность будет назначен руководитель аппарата бывшего комитета Дегтярёва в Госдуме. Также должности покинут первый зампред правительства края и советник губернатора. Все они уйдут по собственному желанию. То есть формально Дегтярёв их не увольнял, они ушли сами. Не будет же он держать их насильно. Дегтярёв уточнил, что заявление об уходе от первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Юрия Золочевского идёт по почте из Москвы. Хорошо у Фургала люди работали: Хабаровском рулили из столицы. Интересно, много там таких?« Подробности в материале: «Рулили Хабаровском из Москвы»: о кадровых перестановках Михаила Дегтярёва

12:20 24.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 24 июля посетил общеобразовательные учреждения краевого центра. В лицее «Звездный» он осмотрел учебные классы, мастерские, спортзалы и столовую. В 80-й школе врио губернатора оценил оснащенность классов, столовой, спортивного зала, пообщался с педагогами, сообщили в мэрии Хабаровска. Как отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, сегодня во всех гимназиях, школах и лицеях краевой столицы завершается ремонт, идет комиссионная приемка помещений. 67 школ из 81 уже получили паспорта готовности. На ремонтные работы и развитие материально-технической базы к новому учебному году из бюджета было выделено около 170 миллионов рублей.

12:52 24.07.2020 В ходе массовых акций протеса, которые проходят в Хабаровском крае в поддержку бывшего губернатора региона, возможны провокации. Об этом сегодня, 24 июля, во время посещения лицея «Звездный» в Хабаровске предупредил врио главы края Михаил Дегтярев. Читайте также: Дегтярёв заявил о попытках раскачать ситуацию в Хабаровском крае извне

12:53 24.07.2020 Массовые митинги протеста, которые почти на протяжении двух недель проходят в Хабаровском крае, не были организованы из-за рубежа. Об этом сегодня, 24 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: Песков опроверг организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа

14:05 24.07.2020 Михаил Дегтярёв проведал юную хабаровчанку Викторию, которой помог вернуться из США. © Вячеслав Реутов. khabkrai.ru

15:33 24.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв: вопросы ужесточения санитарного режима в регионе стоят в повестке.

16:05 24.07.2020 Михаил Дегтярёв в ходе посещений учебных заведений Хабаровска. © Вячеслав Реутов. khabkrai.ru

08:06 25.07.2020 По данным мэрии Хабаровска, в несанкционированной акции в поддержку арестованного бывшего губернатора региона Сергея Фургала сегодня, 25 июля, приняли участие 6,5 тысячи человек. Читайте подробнее: Мэрия Хабаровска назвала число участников акции в поддержку Фургала

09:05 26.07.2020 Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что поддерживает требование хабаровчан об открытом суде над бывшим губернатором региона Сергеем Фургалом и считает разумным требование проводить суд в Хабаровске, а не в Москве. Читайте подробнее: Дегтярев: суд над Фургалом должен быть открытым В суде © ИА Красная Весна

08:48 27.07.2020 Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил о своей поддержке экс-губернатора края Сергея Фургала. Об этом 26 июля сообщается в заявлении пресс-службы Хабаровского края. Заявление было сделано во время общения Дегтярёва с манифестантами, требующими освобождения Фургала. По мысли Дегтярёва, ЛДПР будет поддерживать Фургала, но в первую очередь необходимо наладить работу в крае. Читайте также: Врио губернатора Хабаровского края заявил о поддержке Фургала

10:26 27.07.2020 Серия пикетов в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла 26 июля на центральной площади Махачкалы. Участники акции развернули плакат, на котором было написано: «Хабаровск, Дагестан с вами!». Об этом: В Махачкале задержали около 30 участников акции в поддержку Фургала — СМИ

11:21 27.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв на аппаратном совещании сегодня, 27 июля, поручил кабинету министров активизировать работу по оптимизации расходов и привлечению дополнительной финансовой помощи в бюджет. При этом Дегтярёв подчеркнул, что каждый руководитель будет нести персональную ответственность за возврат средств в федеральный бюджет. Читайте подробнее: Дегтярёв заявил об ответственности хабаровских министров за каждый рубль

11:33 27.07.2020 Следственный комитет РФ проверит экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала и ещё четырёх фигурантов на причастность к преступлениям, совершённым по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Подробности в материале: Следователи проверят причастность Фургала к ещё двум преступлениям — СМИ

11:54 27.07.2020 Арбитраж Хабаровского края 23 сентября 2020 года приступит к рассмотрению иска сталелитейной компании «Торэкс-Хабаровск», где четвертью доли владеет жена бывшего губернатора Сергея Фургала — Лариса Стародубова. Ответчиком по делу на более чем 768 млн рублей выступает другой актив супруги арестованного экс-губернатора — ООО «Торэкс», которое работает в сфере обработки отходов и лома чёрных металлов. Читайте также: Иск на 768 млн рублей: фирмы семьи Фургала довели конфликт до суда

13:04 27.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дягтерёв на встрече с представителями регионального отделения партии ЛДПР. © Вячеслав Реутов. khabkrai.ru.

13:37 27.07.2020 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает важным, что временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, однако оценивать результаты его работы пока рано. Читайте также: В Кремле ответили на просьбу оценить результаты работы Дегтярева

15:17 27.07.2020 Михаил Дегтярёв развернул автомобиль и вышел к людям. khabkrai.ru

15:33 27.07.2020 Лидер группы «Ленинград» и генпродюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров со съемочной группой приехал в Хабаровск, чтобы снять документальный фильм о ситуации в городе. Он взял интервью у врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, а также пообщался с жителями города. Интервью с Дегтяревым запланировано в эфире телеканала RTVI на среду, а документальный фильм о ситуации в Хабаровске покажут в пятницу.

15:44 27.07.2020 Свой приезд в Хабаровск Шнуров по традиции анонсировал с помощью стихотворения в Instagram. В нем он поддержал митингующих: «Неужто все это наймиты? // В Москве их голос слышен аж! // Колонна все мощнее шла. // Они не просят и не молят, // Они хотят, чтобы дошла //До всех ушей народа воля. // И нет задачи взять взаймы, //Нет, не у них сползает крыша. // «Мы не тупы, тупы не мы!» // А, те, кто их не хочет слышать».

15:45 27.07.2020 В ходе встречи с жителями Хабаровска Шнуров подчеркнул, что поддерживает протестующих. «Если народ требует открытого суда, если народ требует, чтобы суд проходил здесь, считаю, что нужно к мнению народа прислушиваться. Народ является у нас властью… Я вижу, что протесты проходят мирно, что нет хулиганов, никто не распивает, нет потасовок. Я вижу, что люди все вменяемые и говорят правильные вещи», — сказал Шнуров.

16:19 27.07.2020 Музыкант, генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск. Он планирует снять документальный фильм о ситуации в регионе. Шнуров вместе со съемочной группой уже встретился с врио губернатора региона Михаилом Дегтярёвым и взял у него интервью, а также поговорил с жителями региона и оппозиционными выступающими. Показ документального фильма запланирован на 31 июля, интервью с Дегтярёвым — на 29 июля. Об этом: «Меня никто не приглашал»: Шнуров рассказал, зачем приехал в Хабаровск

17:40 27.07.2020 Сергей Шнуров. Дарья Драй © ИА REGNUM

17:51 27.07.2020 Сопредседатель Партии роста, музыкант Сергей Шнуров снимает документальный фильм о ситуации в Хабаровске. Читайте подробнее: Шнуров снимает документальный фильм о протестах в Хабаровске

18:10 27.07.2020 Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края собрал предпринимателей после их коллективного видеообращения, в котором рестораторы отмечают плачевное состояние отрасли из-за введенных коронавирусных ограничений. За четыре месяца запрета только в Хабаровске несколько десятков заведений были вынуждены закрыться. Частично исправить ситуацию помогло открытие летних веранд. Однако существенно на финансовую ситуацию в отрасли это не повлияло. «Понимание есть, что открываться надо, так как отрасль действительно сильно пострадала. Однако ситуация с коронавирусом в регионе очень сложная, — отметил он. — От рестораторов ждем ответственности и организованности». Об этом: Михаил Дегтярёв обсудил с хабаровскими рестораторами снятие ограничений

19:50 27.07.2020 Михал Дегтярёв на встрече с главой регионального управления Роспотребнадзора Татьяной Зайцевой. © Вячеслав Реутов. khabkrai.ru

06:29 28.07.2020 Пока продолжается расследование уголовного дела, фигурантом которого стал теперь уже бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, и проверяется его причастность к новым эпизодам, империя семьи затрещала по швам — в арбитраж поступают всё новые и новые финансовые претензии к активам, вплоть до банкротных. ИА REGNUM проанализировало ситуацию вокруг бизнеса семьи Фургала. Читайте также: Империя Фургала трещит по швам? Судьба бизнеса после ареста губернатора

07:06 28.07.2020 Следственный комитет. Фото: sledcom.ru

07:46 28.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в интервью сопредседателю «Партии роста» Сергею Шнурову извинился перед хабаровчанами за шутку о «жирных голубях». В одном из своих прямых эфиров в Instagram чиновник заявил, что местные голубы — «самые жирные и счастливые». «Если кого-то это задело, и он не понял моего искреннего такого юмора по отношению в первую очередь к себе, я прошу прощения у всех хабаровчан. Простите меня, если я вас обидел своим первым стримом, голубями», — сказал Дегтярёв.

07:50 28.07.2020 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил о вооружённых людях, присутствовавших на одной из несогласованных акций в Хабаровске. «В субботу на акции несанкционированной в Хабаровске правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришёл с топором на массовую акцию?» — сказал Дегтярёв в ходе прямого эфира в Instagram.

08:39 28.07.2020 Михаил Дегтярёв с активистами Ванинского района. (сс) Вячеслав Реутов. Источник: khabkrai.ru.

08:56 28.07.2020 Хабаровские медики в срочном порядке оборудуют новые места в больницах для пациентов с коронавирусом. По данным правительства региона, после массовых митингов ожидается прирост — до 140−150 пациентов в сутки. Подробности в материале: Хабаровские власти ожидают роста числа пациентов с коронавирусом

09:19 28.07.2020 В Хабаровском крае с 9 августа вновь заработают кафе и рестораны. Решение принято в ходе заседания оперативного штаба сегодня, 28 июля. Об этом: Хабаровские власти назвали дату открытия кафе и ресторанов

09:25 28.07.2020 Власти Хабаровского края намерены обсудить возобновление работы спортивных объектов и музеев. Речь об этом шла в ходе заседания оперативного штаба сегодня, 28 июля. Подробности в материале: Хабаровские власти подумывают об открытии спортивных объектов и музеев

09:28 28.07.2020 Ножи и топор были изъяты в Хабаровске у участников несогласованной акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом заявил врио главы региона Михаил Дегтярёв в прямом эфире в Instagram. «Зачем человек пришел с топором на несанкционированную акцию?» — задался вопросом Дегтярев. Читайте также: Дегтярёв: у протестующих в Хабаровске изъяли ножи и топор

10:31 28.07.2020 Михаил Дегтярёв с активистами Ванинского района. (сс) Вячеслав Реутов. Источник: khabkrai.ru

11:10 28.07.2020 В Хабаровском крае, по данным на сегодня, 28 июля, выявлено 7192 случая заражения коронавирусом, за сутки — 101 новый пациент. Читайте также: В Хабаровском крае выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом

12:01 28.07.2020 Михаил Дегтярёв на встрече с хабаровскими рестораторами. (сс) Вячеслав Реутов. Источник: khabkrai.ru

12:50 28.07.2020 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал корректными и адекватными ситуации действия правоохранительных органов в Хабаровске в рамках митингов, которые проходили в регионе.

12:50 28.07.2020 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал корректными и адекватными ситуации действия правоохранительных органов в Хабаровске в рамках митингов, которые проходили в регионе.

12:55 28.07.2020 Правоохранители учитывают специфику Хабаровского края, реагируя на акции протеста в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Об этом заявил 28 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом: Песков оценил действия полиции на митингах в поддержку Фургала

12:55 28.07.2020 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, чего Кремль ждёт от Михаила Дегтярёва на посту врио главы Хабаровского края. «В настоящее время Дегтярёв на месте работает, он находится в процессе активного общения с хабаровчанами и жителями края. Надеемся, что активными делами он продемонстрирует главную цель — заботу о жителях края, о судьбах края в плане социально-экономического развития и решения насущных проблем», — сказал Песков.

13:43 28.07.2020 В ходе рабочей встречи с депутатами регионального парламента в Законодательной думе врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв подверг критике состояние Комсомольска-на-Амуре и ход строительства социальных объектов в городе. «Из того, что я за последнюю неделю по Комсомольску-на-Амуре увидел — у меня просто волосы на голове шевелятся. Я буду разбираться. Я не могу пока сформулировать и определить ответственных. Но по ряду строек, по ряду объектов у меня уже однозначно есть понимание. Что ни Барак Обама, ни Дональд Трамп, ни Москва не виноваты в том, что там происходит», — сказал Дегтярёв.

14:04 28.07.2020 Михаил Дегтярёв общается с протестующими. Инстаграм Михаила Дегтярёва. Источник: degtyarev_info

15:16 28.07.2020 Мещанский суд Москвы арестовал координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова на 10 суток за организацию акций в поддержку митингов в Хабаровске, об этом 28 июля сообщили в суде. Читайте подробнее: Суд в Москве арестовал Удальцова за организацию акций в поддержку Фургала

16:21 28.07.2020 Сергей Удальцов. Владимир Беляев © ИА Красная Весна

17:41 28.07.2020 В Хабаровском крае готовятся к открытию детских оздоровительных и загородных лагерей. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, решение об этом в ходе оперативного штаба сегодня, 28 июля, принял врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Он подчеркнул, что на этот шаг власти идут только на условиях соблюдения строгого санитарного режима во всех учреждениях.

19:07 28.07.2020 Михаил Дегтярёв на встрече с депутатами Законодательной думы края. (сс) Вячеслав Реутов. khabkrai.ru

07:07 29.07.2020 Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв на встрече с депутатами региональной Законодательной думы 28 июля заявил о напряжённой общественно-политической ситуации в регионе: «Депутатская работа очень важная, вы представляете интересы людей, являетесь связующим звеном между человеком и властью. Сегодня у нас сложилась напряженная общественно-политическая ситуация, связанная с проведением несанкционированных массовых акций. У нас есть угроза общественной безопасности, а также риски распространения коронавирусной инфекции. Призываю всех — беречь себя, соблюдать социальную дистанцию и не принимать участия в несанкционированных мероприятиях».

08:29 29.07.2020 Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что сложившаяся в столице региона ситуация в целом вселяет «осторожный оптимизм». Читайте подробнее: Дегтярёв оценил ситуацию в Хабаровске

10:00 29.07.2020 Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил создать народный совет и отметил, что уже сейчас набирает в него лидеров общественного мнения.

11:16 29.07.2020 На должность первого заместителя председателя правительства Хабаровского края — руководителя аппарата губернатора и правительства края назначен Александр Никитин. Предложение о его кандидатуре на рассмотрение в Законодательную думу представил врио губернатора края Михаил Дегтярёв.

11:28 29.07.2020 Первым заместителем председателя правительства Хабаровского края — руководителем аппарата губернатора и правительства края назначен Александр Никитин. Его кандидатуру предложил врио губернатора Михаил Дегтярёв. Решение о согласовании депутаты Законодательной думы региона приняли единогласно. Об этом: Назначен первый заместитель председателя правительства Хабаровского края

13:07 29.07.2020 Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал разобраться в ситуации с давлением на СМИ в Хабаровске. Об этом он заявил 29 июля на брифинге. Читайте также: Песков: давление на СМИ в Хабаровске недопустимо

13:11 29.07.2020 Ситуация в Хабаровском крае, обострившаяся после ареста бывшего главы региона Сергея Фургала и смены руководства региона, со временем уляжется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: Песков оценил вероятность стабилизации ситуации в Хабаровском крае

14:53 29.07.2020 Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края — руководитель аппарата губернатора и правительства края Александр Никитин. khabkrai.ru