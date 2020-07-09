Чебоксары, 9 июля, 2020, 06:50 — ИА Регнум. В Чувашии создаётся филиал Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории, который также будет обслуживать Ульяновскую область. Здесь будут оказываться услуги по сертификации широкого перечня продукции и семян, что позволит не только ускорить сам процесс, но и снизить расходы на лабораторные исследования, сообщили ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

Cap.ru Встреча представителей ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» с членами чувашского правительства

Данные вопросы были обсуждены на встрече директора ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» Романа Рыбина с врио главы Чувашии Олегом Николаевым. Учреждение работает в 14 регионах, являясь испытательным центром Россельхознадзора в области ветеринарии, семеноводства, карантина и защиты растений, агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов, продуктов животного и растительного происхождения. В лабораториях выполняется полный спектр исследований сельхозпродукции, что важно для выхода производителей на российские и международные рынки.

По словам Романа Рыбина, ведомство готово открыть филиал в Чувашии, который также будет обслуживать производителей Ульяновской области. В настоящее время идёт формирование персонала, проводятся встречи с местными производителями, чтобы узнать их нужды. Планируется, что филиал начнет работать в июле 2020 года.

По данным минсельхоза Чувашии, в настоящее время в республике все пищевые и перерабатывающие предприятия имеют сертификаты и декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов. В целях защиты прав потребителей работает автоматизированная информационная система «Меркурий», которая отслеживает поднадзорные ветеринарному надзору грузы при их производстве, обороте и перемещении. Из исследованных в этом году 577 проб овощной продукции по содержанию нитратов только одна не отвечала нормативным требованиям. Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, в исследованной пищевой продукции не выявлены.

Специалистами управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области с начала 2020 года выдано 818 фитосанитарных сертификатов и 2076 карантинных сертификатов на подкарантинную продукцию, отправляемую за пределы регионов.