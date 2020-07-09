Вашингтон, 9 июля, 2020, 04:24 — ИА Регнум. Всего в мире по данным на утро 9 июля новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 заразились более 12 млн человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в США и по всему миру.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

По данным университета на 4:10 мск 9 июля, коронавирус был выявлен у 12 007 327 человек. В мире к настоящему времени скончались 548 799 человек, у которых подтвердился диагноз COVID-19.

Лидером по числу заразившихся и умерших продолжают оставаться США, где их число недавно превысило три млн — 3 051 427 инфицированных и 132 256 скончавшихся соответственно. На втором месте Бразилия (1 713 160, 67 964), на третьем — Индия (742 417, 20 642). Россия переместилась с третьего на четвёртое место (699 749, 10 650).

Отметим, что, занимая по числу инфицированных четвёртое место, по числу смертей Россия находится на 11 месте.

Как сообщало ИА REGNUM, количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом превысило в США три миллиона и достигло 3 009 611. Из них выздоровели 936 476 человек, умерли — 131 594.