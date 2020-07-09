Москва, 9 июля, 2020, 04:05 — ИА Регнум. Иск Минобороны России к заводу со 143-летней историей арбитраж Москвы не удовлетворил. Во взыскании с АО «Компрессор» почти 30 млн рублей было отказано. Вердикт суда ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Dodmedia.osd.mil Подводная лодка

«В удовлетворении иска — отказать. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд», — отметила судья Хабарова.

Полное решение суда пока не изготовлено. Известно, что речь шла «о взыскании задолженности в размере 29 676 000 рублей».

Напомним, ранее у министерства были претензии к этому же заводу по производству компрессоров и насосов, который работает в Санкт-Петербурге. Так, ведомство в декабре 2019 года подало иск на 74 млн рублей к АО, но в июне 2020 года суд отказал в его удовлетворении. В споре речь шла о неустойке по государственному контракту от 16 мая 2017 года, по которому АО обязалось выполнить работы для компрессоров подводных лодок Северного флота для нужд Минобороны России в 2017—2019 годы. Сумма контракта составляла 300 млн рублей.