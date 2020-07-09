Москва, 9 июля, 2020, 03:48 — ИА Регнум. Арбитраж отказался арестовывать активы бывших топ-менеджеров банка «Клиентский», которых к выплате более 10,3 млрд рублей убытков пытается привлечь конкурсный управляющий. В девятом арбитражном апелляционном суде подтвердили законность вердикта первой инстанции, отказавшейся налагать обеспечительные меры. Основное требование судом будет рассмотрено 28 августа 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Суд

Проверив обстоятельства банкротства банка, в котором инвентаризация показала недостачу на более чем 15 млрд рублей, конкурсный управляющий обратился в арбитраж Москвы с заявлением «о привлечении контролировавших банк лиц к ответственности в виде возмещения причинённых убытков в размере 10 345 942 000 рублей». Одновременно с заявлением было подано ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде ареста активов восьми ответчиков. Среди последних — бывший глава правления и акционер с долей более 9,9% Андрей Лопатов, экс-член правления Анна Шерстнева, владевшая через юрлицо долей в 4,9%.

Долги банка перед 1 053 кредиторами на начало июня 2020 года составили 14,168 млрд рублей. Для погашения части из них управляющий и пытается привлечь к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров банка.

Напомним, без лицензии «Клиентский» остался 3 июля 2015 года.