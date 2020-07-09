Москва, 9 июля, 2020, 03:32 — ИА Регнум. Претензии банка «Финансовая корпорация «Открытие» к ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» арбитраж Москвы начнёт рассматривать 14 сентября 2020 года. В споре речь идёт о сумме свыше 2,25 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна
Деньги

Иск к «дочке» Россетей поступил в суд 29 июня 2020 года, а 7 июля 2020 года дело приняла судья Валентина Каленюк. Третьим лицом в спор привлекли конкурсного управляющего АО «Энергострой М.Н.» Антона Сычева. Сумма иска — 2 258 204 627,45 рубля.

Подробности этого дела пока неизвестны, но в июне 2020 года ПАО обращалось с двумя исками к банку на сумму 90,15 млн рублей и 20,4 млн рублей (заседание назначено на 4 августа). В последнем случае речь идёт «о взыскании задолженности по банковской гарантии №281−16/БГ в размере 19 271 134,51 рубля, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 06.03.2019 по 09.01.2020 г. в размере 1 180 290,99 рубля».

Напомним, ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» имеет на своём балансе 142 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 944 подстанции. Услуги энергоснабжения ПАО предоставляет в 77 регионах страны. Компания входит в список системообразующих организаций РФ.