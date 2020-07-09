Банк «Открытие» потребовал 2,2 млрд рублей с «ФСК ЕЭС»
Москва, 9 июля, 2020, 03:32 — ИА Регнум. Претензии банка «Финансовая корпорация «Открытие» к ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» арбитраж Москвы начнёт рассматривать 14 сентября 2020 года. В споре речь идёт о сумме свыше 2,25 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.
Иск к «дочке» Россетей поступил в суд 29 июня 2020 года, а 7 июля 2020 года дело приняла судья Валентина Каленюк. Третьим лицом в спор привлекли конкурсного управляющего АО «Энергострой М.Н.» Антона Сычева. Сумма иска — 2 258 204 627,45 рубля.
Подробности этого дела пока неизвестны, но в июне 2020 года ПАО обращалось с двумя исками к банку на сумму 90,15 млн рублей и 20,4 млн рублей (заседание назначено на 4 августа). В последнем случае речь идёт «о взыскании задолженности по банковской гарантии №281−16/БГ в размере 19 271 134,51 рубля, процентов за пользование чужими денежными средствами за период
Напомним, ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» имеет на своём балансе 142 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 944 подстанции. Услуги энергоснабжения ПАО предоставляет в 77 регионах страны. Компания входит в список системообразующих организаций РФ.