Южно-Сахалинск, 9 июля, 2020, 02:41 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске в пятиэтажном жилом доме по улице Поповича ночью 9 июля прогремел взрыв. Произошло разрушение межэтажного перекрытия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

Мастер Снов Баллоны с кислородом

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В подвале пятиэтажки взорвался баллон с кислородом. Возгорания не произошло.

Жильцы пострадавшего от взрыва подъезда эвакуированы. Один человек, который в момент взрыва находился в подвале, госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли при перекачке сжиженного газа из стационарной ёмкости в автоцистерну в Казахстане.