Москва, 9 июля, 2020, 00:50 — ИА Регнум. День семьи, любви и верности отметили 8 июля в Москве. Летняя погода располагает для прогулки. Родители с детьми, молодые парочки или просто друзья приятно проводят время на открытом воздухе. В парке можно взять напрокат велосипед, можно детям покататься на машинках. Периодически выглядывающее из облаков жаркое солнце подсказывает купить мороженое или выпить прохладный лимонад.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прогулка в парке

В Парке Победы освежающе струятся фонтаны, детям очень хочется спастись от жары в воде, но взрослые внимательно следят за ними.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Чем бы подкрепиться

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На скамейке

Волонтеры зазывают прогуливающихся поучаствовать в акции, символом которой стала ромашка. Акцию организовал Музей Победы на своей военной площадке на открытом воздухе. Музей предлагает всем желающим пройти популярный квест «На земле, в небесах и на море». Дети среднего и старшего школьного возраста, их родители, бабушки или дедушки могут выбрать один из трёх маршрутов и ответив на вопросы, угадать зашифрованное слово. Первые десять победителей получают призы и памятные подарки.

Дети младшего возраста могут нарисовать мелками на асфальте все, что им захочется, а за лучший рисунок получат призы. Взрослые предлагают написать пожелание на одном из лепестков ромашки и тем самым поучаствовать в создании волшебного цветка исполнения желаний. Ведь давно по лепесткам ромашки принято загадывать о сокровенном.