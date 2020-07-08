Курган, 8 июля, 2020, 21:26 — ИА Регнум. В Курганской области вечером 8 июля ликвидировали горение двух частных домов и надворных построек общей площадью 700 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области Ликвидация пожара в деревне Передёргина

Сообщение о возгорании в деревне Передёргина Кетовского района поступило в 18:08 по местному времени (16:08 мск). По прибытию пожарных на место возгорания огнём были охвачены два дома и надворные постройки.

Ликвидация огня сопровождалась сильным задымлением в условиях жаркой и сухой погоды.

В 20:42 по местному времени (18:42 мск) пожар был потушен. Предварительная причина возгорания — аварийный пожароопасный режим работы электросети. Погибших и пострадавших нет.