Москва, 9 июля, 2020, 08:00 — ИА Регнум. За отмену «мигалок» на автомобилях и в пользу разделительных сооружений на напряженных автодорогах высказались участники круглого стола, посвященного безопасности дорожного движения в современной России, который состоялся в московском пресс-центре ИА «Росбалт».

Пресс-центр ИА «Росбалт» Алексей Нечаев: партия «Новые люди» усилит безопасность на дорогах

Основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил о необходимости установки «отбойников» и аналогичных сооружений для разделения встречных потоков на автострадах. Он уверен, что такая мера будет действовать гораздо эффективнее обычных разделительных полос на асфальте. Кроме того, по мнению Нечаева, кроме президента РФ, у российских чиновников вряд ли есть необходимость в специальном режиме езды. Основатель «Новых людей» пообещал, что, если займет пост председателя партийной фракции в Государственной думе РФ, не будет пользоваться «мигалкой». Также выступающий выразил мнение, что на многих дорожных участках в стране чрезмерно ограничена скорость. Он считает, что видеокамеры чаще используются для поборов с водителей, а не для безопасности.

Другой участник круглого стола, лидер движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов заявил, что принятая в стране статистика дорожно-транспортных происшествий обманчива. По официальным данным, в 90% ДТП виноват водитель, исходя из этого, наказания для водителей регулярно ужесточаются, в то время как в не менее половины ДТП виноваты неудовлетворительные дорожные условия. «На дороге есть три объекта: машина, водитель и непосредственно дорога, — подчеркнул Шкуматов. — Все нештатные ситуации развиваются не изолированно друг от друга, а во взаимодействии».

Алексей Нечаев прокомментировал информацию о том, что за ним числятся более 100 неоплаченных штрафов за последнее время. «В 2011 году у меня истек срок действия водительского удостоверения и с тех пор я за руль не садился. Машина, в которой я езжу, работает в корпоративном режиме, там несколько водителей, и они возят не только меня, но и ездят по делам компании. Что касается цифры — более ста штрафов — я сам удивился. Но я хочу отметить, что это за два года, а не за полгода, как писали. В основном это за небольшое превышение скорости. И только один штраф за существенное превышение — свыше 40 км/ч. Ничего хорошего, конечно, в нарушениях нет», — отметил он.

В ходе круглого стола обсуждались обстоятельство недавнего ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Петр Шкуматов обратил внимание собравшихся на то, что джип самого Ефремова почти не пострадал, тогда как отечественный автомобиль, в котором ехал погибший Сергей Захаров, при ударе «смялся, как фольга». По его словам, за последние 20 лет число человеческих жертв в ДТП в стране снизилось почти вдвое — исключительно благодаря выбытию из автопарка «самых непрочных машин типа ВАЗ-2106−09».

«Надо устанавливать «отбойники», резко ужесточать требования к пассивной безопасности автомобилей, запрещать эксплуатацию небезопасных, возможно, делая какие-то компенсационные программы для их владельцев», — предложил Петр Шкуматов. Выступавший на встрече известный радиоведущий Сергей Стиллавин призвал избавиться от нерегулируемых пешеходных переходов на широких трассах в 4−5 полос, а также умерить «самоуправство» дорожных ремонтников. Главный редактор журнала «За рулем» Петр Меньших предложил создавать базы данных нарушителей с накоплением штрафных баллов — а главное, пригласить в Россию иностранных специалистов по обустройству дорог.