Вашингтон, 9 июля, 2020, 08:38 — ИА Регнум. Попытка противопоставить Японию как связующее звено стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе Пекину должна была привлечь в «восточное НАТО» даже тех, кто с подозрением относится к японским инициативам. Почему эта американо-японская идея оказалась мало жизнеспособной, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Kremlin.ru Участники пленарного заседания саммита Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

К противостоянию с Китаем в США пытаются приобщить срочно изобретенный так называемый индо-тихоокеанский регион, т. е. страны АСЕАН. Предполагается двухходовая комбинация, в процессе которой сначала Токио становится лидером новособранного экономического блока, в котором вместе с ним будут состоять Малайзия, Индонезия и Сингапур. Следующий шаг будет включать налаживание дальнейших связей с запланированными членами «восточного НАТО», включающего Австралию, Южную Корею и Индию.

Красивый план, но похоже, что АСЕАН склоняется, скорее, к китайскому предложению, Всеобъемлющему региональному экономическому партнерству. Таким образом, идея «восточного НАТО» может зачахнуть еще на стадии обдумывания вариантов.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Взаимодействие России и Китая меняет мир к лучшему».