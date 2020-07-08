Москва, 8 июля, 2020, 20:26 — ИА Регнум. «Ростелеком» создал систему видеонаблюдения за Единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2020), который в этом году начался с запозданием из-за вспышки заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Видеонаблюдение

Экзамены проводятся в каждом учебном заведении среднего образования на всей территории Российской Федерации, а также за рубежом на базе посольств, консульств и воинских частей. Места, где проводится ЕГЭ, называются пунктами проведения экзаменов. «Ростелеком» охватил 130 тысячами камер 5 тысяч таких мест.

Видео из всех аудиторий транслируется на специальном портале видеонаблюдения smotriege.ru. Кроме того, в аудиториях, расположенных в труднодоступных населенных пунктах, ведётся видеозапись, которая сразу загружается на портал видеонаблюдения после окончания экзамена.

Это позволяет онлайн наблюдателям в количестве 16 тысяч человек контролировать проведение ЕГЭ в 2020 году. На помощь наблюдателем придёт искусственный интеллект, который будет анализировать поведение экзаменующихся и выявлять возможные нарушения при проведении экзаменов. Такие нововведения, по задумке их авторов, сделают процесс сдачи экзаменов ещё более прозрачным.

В этом году данная технология «машинного зрения» запущена в пунктах проведения экзаменов в пяти субъектах, определенных Рособрнадзором.

В этом году сдача ЕГЭ началась 3 июля. Экзамен проводится только для тех выпускников школ и колледжей, кто планирует стать абитуриентом вуза.