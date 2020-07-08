Калуга, 8 июля, 2020, 19:40 — ИА Регнум. Сегодня, 8 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша, в рамках знакомства с восстановлением производственных процессов ведущими предприятиями региона в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по коронавирусу, посетил завод ООО «Фольксваген Груп Рус».

Пресс-служба правительства Калужской области Глава Калужской области посетил завод ООО «Фольксваген Груп Рус»

Как сообщает пресс-служба правительства области, он осмотрел медицинский центр, познакомился с работой кузовного цеха, завода двигателей.

В ходе рабочей встречи с руководством предприятия обсуждались перспективы развития предприятия, возможные меры по поддержке автомобильной отрасли.

Пресс-служба правительства Калужской области Глава Калужской области посетил завод ООО «Фольксваген Груп Рус»

По итогам посещения завода Владислав Шапша подчеркнул: «Фольксваген» всегда был и остается одним из ведущих предприятий Калужской области. Менеджмент компании показывает эталонное поведение и во времена расцвета, и в кризисные периоды. Мы всегда с повышенным вниманием относимся к работе завода. В июне падение продаж автомобилей сократилось до 15%. Экономика постепенно восстанавливается. Уверен, что «Фольксваген» наберет прежние обороты».

С 2007 года завод выпустил 1 451 556 автомобилей, концерн инвестировал около 250 млн. евро в создание предприятия по выпуску двигателей внутреннего сгорания.

Пресс-служба правительства Калужской области Глава Калужской области посетил завод ООО «Фольксваген Груп Рус»

Объем экспорта автомобилей в 2019 году составил 5 479 670 тыс. руб. (в 2018 г. — 7 339 426). Экспорт осуществлялся в Азербайджан, Белоруссию, Украину, Казахстан, Молдавию, Армению, Германию. По итогам 5 мес. 2020 г. — 2 145 400 тыс. рублей. Страны экспорта — Армения, Белоруссия, Молдавия, Таджикистан, Германия.

За 2019 год доля ООО «Фольксваген Груп Рус» в объеме промышленного производства региона составила 15,4% (5 мес. 2020 г. — 13%). В 2019 году подписан Специальный инвестиционный контракт (СПИК) по модернизации производственных мощностей в г. Калуге и г. Нижний Новгород.