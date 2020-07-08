Кострома, 8 июля, 2020, 19:25 — ИА Регнум. Жители посёлка Лесобаза в Мантуровском районе Костромской области написали властям «письмо отчаяния», в котором попросили вернуть им фельдшерско-акушерский пункт и дороги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в региональном отделении партии «Справедливая Россия».

Дорога до посёлка Лесобаза

«В нашем посёлке Лесобаза был раньше фельдшерско-акушерский пункт, куда за медицинской помощью обращались все жители посёлка. Когда наша медсестра по семейным обстоятельствам уволилась с работы, то закрыли и медпункт. Сейчас мы вынуждены первую медицинскую помощь оказывать себе сами. В нашем посёлке живут старики-пенсионеры, многим из которых уже за 70 лет. Посёлок небольшой, около 400 человек. Пожилых людей некому осмотреть и посоветовать лекарства, а многие из них просто не в состоянии добраться до районного центра, так как они с трудом передвигаются по своему двору», — рассказали представителям партии местные жители.

Часть жителей посёлка страдают хроническими заболеваниями и нуждаются во внутримышечных инъекциях и капельницах. Инъекции местные жители научились делать самостоятельно, но «ставить» капельницы друг другу пока не решаются.

«Но если и дальше останемся без медпомощи, то на свой страх и риск возьмёмся и за них. Ведь не у всех есть свой транспорт, чтобы возить больного на уколы и капельницы. Да и скорую помощь каждый день не вызовешь», — пожаловались обитатели посёлка.

В посёлке есть проблемы с транспортной доступностью. Дорога, соединяющая Лесобазу с федеральной трассой Кострома — Шарья — Киров — Пермь, находится в плохом состоянии. По ней местные жители добираются на работу и ездят за продуктами в районный центр. По этой же дороге детей Лесобазы возят на школьных автобусах.

«Речь идёт о жизни и здоровье наших детей. Вся дорога в выбоинах и ямах. Мы писали обращения в Мантуровскую межрайонную прокуратуру и департамент образования и науки Костромской области. В департаменте нам ответили, что дорогу приведут в порядок до 20 декабря 2019 года, но воз и ныне там», — рассказали ИА REGNUM на условиях анонимности родители учащихся, живущих в посёлке.

Два обращения — по поводу ФАПа и дорог — жители направили заместителю губернатора Костромской области по социальным вопросам и здравоохранению Ольге Ерёминой и Юрию Макову, ответственному за дорожное хозяйство области. Они ждут ответа.