Кострома, 8 июля, 2020, 19:22 — ИА Регнум. В Костромской области крупный ювелирный завод Sokolov отравляет воду в посёлке Красном-на-Волге. Об этом со ссылкой на информацию правоохранительных органов сообщает интернет-телевидение Logos.

Yarregion.ru Сточная вода

Проверки проб воды из стоков предприятия и в его окрестностях проводились в октябре 2019-го и в 2020 году. По результатам исследований 2019 года выяснилось, что в каждом из 7 взятых образцов установлены значительные превышения по содержанию тяжёлых металлов, а содержание «крайне вредных для здоровья и жизни людей веществ в отходах ювелирного производства превышает допустимые нормы в десятки тысяч раз».

Несколько аналогичных проверок по факту сбросов загрязнённых стоков производства в Красном-на-Волге было проведено в январе-марте 2020 года. В них участвовали сотрудники УМВД России по Костромской области, Костромской природоохранной прокуратуры, Верхне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.

«В исследованной сточной воде ювелирного предприятия, сбрасываемой через системы водоотведения специализированной организации в ручей Безымянный и далее реку Дмиха,… выявлены значительные превышения загрязняющих веществ. Костромской межрайонной природоохранной прокуратурой направлено исковое заявление в суд для обязания ювелирного предприятия и специализированной организации устранить нарушения природоохранного законодательства и взыскать вред, причинённый компонентам окружающей среды. Устранение выявленных нарушений закона находится под контролем», — сообщила Костромская природоохранная прокуратура в ответ на официальный запрос Logos.

Отметим, что по информации организации «Водоканалсервис», ответственной за водоотведение в Красносельском районе, у группы компаний Sokolov не заключён договор на водоотведение. Интересно, что результаты проверок, проведённых в посёлке ювелиров, на официальных ресурсах не публиковались. Таким образом, материалы инспекций несколько месяцев находятся в стадии проверки, а ситуация с загрязнением местных водных объектов не исправлена.

Отметим, что Sokolov является крупнейшим производителем ювелирных изделий в России. На заводе, расположенном в поселке Красное-на-Волге в Костромской области, трудится более 4 тысяч работников. Производственный комплекс занимает площадь свыше 35 000 квадратных метров. Украшения, выпускаемые на предприятии, продаются во многих странах мира.