Доля граждан России, которые были вынуждены отказаться от запланированного отдыха в 2020 году, увеличилась до 50%. Об этом 17 июля заявила член Совета Федерации РФ Инна Святенко. В сфере туризма ещё до введения режима самоизоляции сохранялось немало проблем, в том числе и социального характера. В частности, туристическая активность населения оставалась пониженной — лишь 45% граждан РФ выезжали для отдыха за пределы региона проживания. При этом глава Минздрава России Михаил Мурашко предложил начать возобновление авиасообщения с другими странами. И хотя главные курорты России в Краснодарском крае и Крыму уже открыты, многие жители будут отдыхать возле дома. Как и где отдохнуть в России, откроются ли международные перелёты — в трансляции ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Пляж

18:52 08.07.2020 В Кургане по итогам межведомственной инспекции с 8 июля открывается пляж «Голубые озёра». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Зауралья. Читайте также: В Кургане открыли единственный пляж из трёх официальных

18:53 08.07.2020 В Ростовской области объявили о начале купального сезона. В настоящее время в регионе открыто более 50 пляжей, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 8 июля. Читайте также: В Ростовской области открыли более полусотни пляжей

18:54 08.07.2020 В Марий Эл планируется скорректировать сроки открытия пляжей. Об этом заявил глава республики Александр Евстифеев в ходе заседания оперативного штаба. Читайте также: В Марий Эл скорректируют сроки открытия пляжей

18:57 08.07.2020 Жителям Карачаево-Черкесии, несмотря на сильную жару, установившуюся в последние дни, еще не скоро удастся охладиться в водоемах. В республике действует запрет на купание в связи с пандемией коронавируса. С предупреждением соблюдать режим изоляции и запрет на купание, введенный им, выступила мэрия города Черкесска. Читайте также: В Карачаево-Черкесии из-за коронавируса не открывают купальный сезон

19:02 08.07.2020 С 15 июля в Подмосковье могут отменить ряд ограничений. Об этом 8 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1». В рамках нового этапа снятия ограничений планируется разрешить работу пляжей, аттракционов и ресторанов. «Третий этап на носу. Наш задача к 15 июля постараться открыть аттракционы, открыть рестораны, открыть пляжи. Понятно, что мы и сейчас видим там людей, но все это требует еще и разрешения главного санитарного врача», — сказал Воробьёв. Читайте также: С 15 июля в Подмосковье откроются пляжи

19:05 08.07.2020 В Челябинске для купания официально открыто 12 пляжей. Об этом сообщили журналистам в мэрии. Всего на территории имеется 39 мест отдыха граждан, добавили в мэрии. В 27 местах купаться запрещено. На этих площадках организовать пляж невозможно из-за особенностей рельефа и из-за присутствия гидротехнических сооружений. Читайте также: В Челябинске для купания открыли 12 пляжей

19:32 08.07.2020 Несмотря на почти середину лета, купальный сезон в Северной Осетии все еще не открыт. Причиной является введенный в республике режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Читайте также: В Северной Осетии остается под запретом купание в водоемах

20:02 08.07.2020 Пляж в Ростове-на-Дону. 61.mchs.gov.ru

06:23 09.07.2020 В Чувашии на официальных пляжах купаться по-прежнему запрещено, но несчастные случаи на воде продолжаются. Читайте подробнее: За сутки в Чувашии утонули два человека

07:07 09.07.2020 В Чувашии с приходом жары участились случаи купания людей в необорудованных местах и в состояния алкогольного опьянения, сообщает республиканская поисково-спасательная служба. Читайте подробнее: В Чувашии группу подростков сняли с канала судоходного шлюза

10:06 09.07.2020 В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летней девочки. Подросток утонула во время отдыха с матерью, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР. Читайте также: В Ростовской области на базе отдыха утонула 16-летняя девочка

10:08 09.07.2020 В Ростовской области утонул 11-летний мальчик. Следователи выясняют обстоятельства гибели ребёнка, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР. Трагедия произошла 7 июля на городском пляже Волгодонска, где ребёнок отдыхал вместе с матерью и знакомыми. Подробнее: Ростовские следователи выясняют обстоятельства гибели 11-летнего ребёнка

10:26 09.07.2020 Правила поведения на воде. 45.mchs.gov.ru

10:47 09.07.2020 Число рейдов для обеспечения безопасности отдыхающих на водоёмах увеличилось в Барнауле, сообщили 9 июля в правительстве Алтайского края. В местах несанкционированного купания в четырех районах Барнаула специалисты вручили 105 памяток, провели 35 бесед. Составлено четыре протокола о правонарушениях, двух подростков доставили в отдел полиции для передачи их родителям. Подробности в материале: В Барнауле выросло число рейдов для безопасности на водоёмах

10:57 09.07.2020 Власти Дагестана намерены разработать целевую программу по стабилизации санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на побережье Каспийского моря, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. Об этом: В Дагестане разработают целевую программу по борьбе с загрязнением Каспия

11:57 09.07.2020 В Ульяновской области в муниципальных образованиях в местах для купания организуют дежурство спасателей и дружинников. Подробности в материале: В местах для купания в Ульяновской области будут дежурить дружинники

14:25 09.07.2020 В Томской области сотрудники оперативных служб спасли двоих детей на реке. Днем 8 июля в региональное управление МЧС поступило сообщение, что в районе старого коммунального моста на середине реки Томь прохожие заметили двоих детей: один плыл на спасательном круге к берегу, другой просил помощи. Нештатный инспектор спасателей на лодке в течение 20 минут доставил обоих детей на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.

15:25 09.07.2020 Пляжный волейбол. Андрей Пронин © ИА REGNUM

15:39 09.07.2020 В Кургане открыли пляж «Бабьи пески» с 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Межведомственная комиссия признала, что здесь созданы все необходимые условия для безопасного и комфортного отдыха и купания людей. Дно водоёма обследовано и очищено водолазами, определены места для купания детей и лиц, не умеющих плавать. Есть график дежурства спасателей. На пляже размещены кабинки для переодевания, урны, туалеты. Подробности в материале: В Кургане открыли ещё один пляж

15:59 09.07.2020 В Челябинске заработал ещё один муниципальный пляж. Об этом пишут СМИ. По данным чиновников, он находится на Шершневском водохранилище и работает бесплатно для посетителей. Здесь созданы душевые, кабинки для переодевания, туалеты, а также лавочки. Также здесь дежурят спасатели. Читайте также: В Челябинске открыт новый пляж

16:30 09.07.2020 Озеро Шарташ в Екатеринбурге признано негодным для купания, сообщили 9 июля в свердловском управлении Роспотребнадзора. Ранее в регионе считались чистыми два водоёма: Шарташ (с восточного берега) и озеро Щучье недалеко от Тавды. Теперь же оба водоёма забраковали санитарные врачи. Если в Шарташе не соответствует требованием качество воды, то в Щучье показатели проб остаются в норме, но собственник местного пляжа не организует лабораторный контроль качества воды. Поэтому ни один из свердловских водоёмов теперь не является безопасным. Читайте также: В Свердловской области запретили купаться в озере Шарташ

17:46 09.07.2020 Купальный сезон в Крыму. Фото: Ангелина Потеряйко, ИА REGNUM

18:42 09.07.2020 В Свердловской области с начала сезона погибли 14 человек. Из них пятеро детей, сообщает региональное управление МЧС.

22:23 09.07.2020 Люди на пляже в Подмосковье. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

08:26 10.07.2020 На сегодняшний день в Хакасии разрешено купание на 11 пляжах республики. В ближайшие дни планируют открыть ещё три пляжа. На контроле муниципальных образований находится 12 мест неорганизованного купания с размещенными на них спасательными постами, сообщили в республиканском правительстве.

09:25 10.07.2020 Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам вечером 9 июля нашли в реке Обь в Молчановском районе Томской области тело 15-летней девочки. Предположительно, девочка утонула. Несчастный случай произошёл вечером 7 июля во время отдыха на берегу реки. Читайте также: В Томской области в Оби нашли тело девочки

11:09 10.07.2020 По факту гибели 15-летней девочки во время купания в реке Обь в Молчановском районе Томской области возбуждено уголовное дело. Читайте подробнее: В Томской области после гибели девочки в реке возбуждено уголовное дело

11:10 10.07.2020 Берег Томи. Томск. 70.mchs.gov.ru

11:35 10.07.2020 В Сургуте (ХМАО) в котловане недостроенного дома, наполненного водой, купаются дети. Сургутяне просят мэрию засыпать котлован недостроя, чтобы купания детей не закончились трагедией. Читайте также: В Югре дети купаются в опасном котловане недостроенного дома

11:36 10.07.2020 Случаев передачи коронавируса через воду на сегодняшний день не выявлено. Это сказано в рекомендациях Роспотребнадзора по выбору водоема для купания, опубликованных 10 июля на сайте ведомства. Читайте также: Коронавирус не передается через водоемы — Роспотребнадзор

11:39 10.07.2020 С начала лета на водоемах Свердловской области уже погибли 13 человек, из них 5 детей. 66.mchs.gov.ru

13:59 10.07.2020 В Московской области рабочие подсыпают песок в пляжных зонах водоёма «Южный» Подольского городского округа. Об этом сообщается в группе округа в соцсети «ВКонтакте». "В Подольске продолжается благоустройство территории водоема «Южный», — говорится в информации. Читайте подробнее: В подмосковном Подольске создают пляжные зоны у водоёма «Южный»

14:33 10.07.2020 Люди на пляже в Дагестане. 05.mchs.gov.ru

15:55 10.07.2020 Управление гражданской защиты мэрии Кирова информирует граждан о соблюдении необходимых правил безопасности у водоемов и о правилах поведения в экстремальной ситуации: «Оказавшись в воде, наберите в легкие больше воздуха, примите вертикальное положение. Не поддавайтесь панике, ведите себя спокойно. Необходимо повернуться на спину, отдохнуть, восстановить ровное дыхание, плыть к берегу по течению». Напомним, городской пляж Кирова открыли официально: в понедельник, 6 июля, получил положительное заключение от ГУ МЧС по Кировской области. Специалисты муниципалитета проверили, как проведена очистка территории от мусора и организована работа спасательного и медицинского постов.

15:56 10.07.2020 Основные меры предосторожности на воде: — не купайтесь в нетрезвом состоянии; — избегайте купания в одиночку; — воздерживайтесь от купания в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах, не ныряйте в местах с неизвестной глубиной и рельефом дна; — избегайте перегревания, переохлаждения и переутомления; — не заплывайте далеко — можно не рассчитать своих сил; — не подплывайте к моторным лодкам и другим транспортным средствам — это опасно; — не заплывайте за ограничительные знаки мест, отведенных для купания, не взбирайтесь на технические и предупредительные знаки, буйки и прочие предметы; — не оставляйте детей у воды без присмотра взрослых, научите их плавать.

16:31 10.07.2020 Практически на всей территории России установилась теплая погода. Роспотребнадзор напоминает, что когда по решению региональной власти в субъектах водоемы будут официально открыты для отдыха и купания, необходимо соблюдать ряд правил, которые помогут вам сохранить здоровье. · Планируя отдых у воды необходимо уточнить на сайте Управления Роспотребнадзора, пригоден ли водоем для купания. · При выборе мест отдыха необходимо обратить внимание на благоустройство пляжа: наличие мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, графиков уборки, организованного спасательного и медицинского пунктов. Рядом с пляжем должны быть общественные туалеты. · Собираясь на пляж, обязательно нужно взять с собой головной убор, питьевую воду, полотенце, зонтик. Загорать лучше под зонтиком в утренние и послеобеденные часы. · Нельзя пить воду из водоема, мыть в ней овощи, посуду, полоскать рот. · Необходимо избегать употребления алкогольных напитков, тем более нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. · На пляжах не рекомендуется отдыхать и купаться с домашними животными. Нельзя бросать и отставлять после себя мусор, его нужно выбрасывать в специально отведенные места. · Купайтесь только в специально оборудованных и разрешенных для этих целей местах. · При купании в водоемах и бассейнах не следует допускать попадания воды в рот. Если это случилось, рекомендуем следить за собственным здоровьем. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в медицинское учреждение. Кроме того, при попадании воды в рот очень важно сразу прополоскать рот бутилированной водой, это снизит риск заражения. · После купания в водоемах необходимо принять душ.

16:32 10.07.2020 Водоемы и коронавирус Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса. Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет. (Роспотребнадзор, 10 июля 2020 года)

16:33 10.07.2020 Купаться запрещено. 02.mchs.gov.ru

16:34 10.07.2020 Чем можно заразиться в загрязненных водоемах Церкариоз или «зуд купальщика». Инфекцию переносят утки, поскольку эти водоплавающие часто заражены паразитами. Человеку они не передаются, но способны дать аллергическую реакцию в виде мелкой зудящей красной сыпи на коже. Если вы подозреваете у себя церкариоз, необходимо обратиться к врачу-дерматологу. Лямблиоз. Лямблии — простейшие микроорганизмы, которые могут попасть к человеку из сточных вод, в которых есть фекалии. Особенно рискуют дети, которые при купании часто глотают воду. Симптомы заражения — боль в животе, тошнота, жидкий стул могут появиться через 1−2 недели. Нужно сдать анализ на лямблии, и если он будет положительным, то придется лечиться антибиотиками и соблюдать диету. Лептоспироз. Эта опасная бактериальная инфекция передаётся людям от животных и поражает печень и почки. Риск заражения повышает наличие на коже ран и ссадин. Сначала возникает головная боль и жар, начинает болеть живот, затем краснеют глаза и возникает желтуха. С такими симптомами необходимо срочно обратиться к врачу, поскольку болезнь связана с угрозой жизни и здоровью. Ротавирус. Симптомы ротавирусной инфекции — диарея, рвота, высокая температура, астения могут появиться не сразу. Инкубационный период у взрослых составляет от 15 часов до 1 недели. Этиотропного лечения нет, но есть прививка, которую необходимо сделать малышам и людям с сердечными заболеваниями, для которых обезвоживание может нести огромную опасность. Лечение ротавируса симптоматическое: обильное питье, регидратация с помощью специальных растворов, жаропонижающие лекарства, диета. Кроме этих инфекций в воде можно заразиться гепатитами А и Е, холерой, дизентерией, сальмонеллёзом, эшерихиозом, и даже брюшным тифом. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не рисковать и купаться только там, где это делать разрешено и безопасно. (Роспотребнадзор, 10 июля 2020 года)

16:35 10.07.2020 Пляж в Амурской области. 28.mchs.gov.ru

16:35 10.07.2020 Чем можно заразиться на пляже Любители закапываться в песок рискуют заразиться: — вирусным гепатитом А; — бактериальными, паразитарными и грибковыми заболеваниями; — глистными инвазиями. (Роспотребнадзор, 10 июля 2020 года)

16:36 10.07.2020 В Кургане открыли пляж «Бабьи пески». kurgan-city.ru

16:36 10.07.2020 На что обратить внимание Симптомы возможного заражения могут проявиться почти сразу, но иногда это происходит спустя несколько дней или даже через пару недель после купания в водоеме. Опасными симптомами являются зуд, высыпания на коже и слизистых, выделения из половых органов, диспепсические расстройства, подъем температуры. В этих случаях надо срочно обратиться к врачу. При подозрении на стафилококковую инфекцию и гепатит А проводят ПЦР-диагностику. Наличие антигенов рота‑ и энтеровирусов, лямблий и других возбудителей паразитарных заболеваний можно выявить по анализу кала. (Роспотребнадзор, 10 июля 2020 года)

16:37 10.07.2020 Городской пляж в Чебоксарах. 2020 [(сс) Владимир Петров]

16:38 10.07.2020 Как снизить риски — Не купаться при наличии ран и ссадин на коже и в случае заболевания ОРВИ или сразу же после болезни, так как в такие периоды у человека ослаблен иммунитет. — Во время купания не глотать воду, так как в организм бактерии чаще всего попадают через рот при заглатывании воды. — После купания в водоеме необходимо сразу ополоснуться водой (можно даже из бутылки) прямо на пляже или протереть кожу антибактериальными влажными салфетками или антисептиком. Небольшую емкость с антисептиком стоит всегда брать с собой на пляж. — Дома принять душ с мылом и мочалкой. (Роспотребнадзор, 10 июля 2020 года)

16:38 10.07.2020 С 8 июля в Кургане открывается пляж «Голубые озёра». 45.mchs.gov.ru

16:39 10.07.2020 Где нельзя купаться — Если рядом с прудом, речкой, заводью или озером есть предупредительная табличка о том, что купаться запрещено, в такой водоем действительно не стоит заходить, чтобы потом не столкнуться с серьезными дерматитами и аллергией. В них могут поступать выбросы канализационных стоков или промышленные отходы предприятий. — Лучше избегать купания в водоемах со стоячей водой, заросшей тиной. Это не просто не эстетично, но и опасно. Тем более, не стоит заходить в воду, где плавают утки или вода даже на первый взгляд не выглядит чистой. — Не стоит купаться и тем более нырять в водоем, из которого торчат коряги. (Роспотребнадзор, 10 июля 2020 года)

17:20 10.07.2020 Место на пляже, где купаться запрещено. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

17:36 10.07.2020 В Ростовской области почти за полтора летних месяца в воде утонули семеро детей. Печальную статистику ИА REGNUM привели в облправительстве 10 июля. Читайте подробнее: В Ростовской области с начала июня утонули семеро детей

17:52 10.07.2020 Пляж. Андрей Пронин © ИА REGNUM

18:33 10.07.2020 Серовский школьник спас тонущего ребенка. г. Серов. 66.mchs.gov.ru

19:04 10.07.2020 Управление Роспотребнадзора по г. Москве сообщает 10 июля, что режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Москве сохраняется, и зоны отдыха с купанием и без купания в эксплуатацию не принимались и не открывались. Вместе с тем в связи с установившейся жаркой погодой и поэтапным снятием ограничений, выходом москвичей из режима самоизоляции, Управлением Роспотребнадзора по г. Москве проводится еженедельный мониторинг санитарного состояния территорий зон отдыха города Москвы с лабораторным контролем качества и безопасности воды как купальных, так и некупальных водоемов и песка.

19:04 10.07.2020 На контроле Управления Роспотребнадзора по г. Москве находятся 56 зон отдыха, из них 9 зон отдыха с купанием (зона отдыха с купанием «Большой Садовый пруд» находится на надзоре 1-го Межрегионального Управления ФМБА России) и 46 зон отдыха без купания.

19:05 10.07.2020 Берег Иртыша в Омске. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

19:20 10.07.2020 В Москве еще не приняты в эксплуатацию зоны отдыха. Об этом 10 июля сообщает управление Роспотребнадзора по столице. По-прежнему закрытыми остаются как зоны отдыха с купанием, так и без него. Причиной является режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, который всё ещё сохраняется в Москве. На контроле столичного управления Роспотребнадзора находятся 56 зон отдыха, из них девять зон отдыха с купанием. Читайте подробнее: Ни в одном из купальных водоёмов Москвы не нашли коронавируса

19:30 10.07.2020 Следственные органы Татарии возбудили уголовные дела по фактам гибели двоих детей 9 июля 2020 года во время купания в Рыбно-Слободском районе и в городе Нижнекамске. Об этом: В Татарии во время купания утонули двое детей

19:44 10.07.2020 В Нижнекамске в субботу, 11 июля, откроется муниципальный пляж «Кама», на котором будут соблюдаться все меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Подробности в материале: В Нижнекамске с 11 июля открывается муниципальный пляж

20:01 10.07.2020 Пляж в Кирове. 43.mchs.gov.ru

20:09 10.07.2020 С 15 июля российские власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж. Об этом сегодня, 10 июля, на брифинге заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Читайте также: Голикова: с 15 июля начнется восстановление международного авиасообщения

20:12 10.07.2020 Власти ряда государств уже уведомили Россию о своей заинтересованности в возобновлении авиасообщения, приостановленного в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает 10 июля пресс-служба Росавиации. Читайте также: Ряд стран выразил заинтересованность в возобновлении авиасообщения с РФ

20:36 10.07.2020 В Челябинске 13 и 14 июля будет особенно жарко. Об этом сообщают синоптики. Воздух в городе может нагреться до плюс 35 градусов и выше. При этом и в остальные дни жара сохранится, хотя и менее сильная. Читайте подробнее: В Челябинске начало следующей недели будет особенно жарким

21:10 10.07.2020 С начала лета на водоемах Свердловской области уже погибли 13 человек, из них 5 детей. Прислушивайтесь к советам специалистов МЧС. 66.mchs.gov.ru

22:02 10.07.2020 Прошло чуть больше месяца с момента открытия первых санаториев после снятия ограничений в регионах России. Первыми для оздоровительного отдыха открылись Краснодарский и Ставропольский край. Сегодня к ним присоединяются все больше российских регионов. Для того чтобы собрать все данные о регионах и здравницах, готовых к приему гостей в сезоне — 2020, Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья при информационной поддержке Ростуризма начала публиковать и регулярно актуализировать информацию о санаторно-курортных организациях, которые уже открылись или откроются в ближайшее время. Информация о новых открывающихся санаториях размещается вспециальном разделе.

22:21 10.07.2020 В Московской области 10 июля стартует фестиваль летних видов спорта Korenevo-open 2020. Об этом сообщает пресс-служба городского округа. Мероприятие проводится месяц — с 10 июля по 10 августа. Местом проведения стала пляжная зона Кореневского карьера поселка Красково. Участвовать могут все желающие в возрасте от 15 до 60 лет. Организаторами выступили МУ «Дирекция спортивных сооружений» и комитет по физической культуре и спорту городского округа Люберцы. Читайте также: На пляже в подмосковных Люберцах стартует спортивный фестиваль

22:54 10.07.2020 Пляж. Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

05:41 12.07.2020 В Курганской области открыты и безопасны для купания лишь 12 пляжей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России и прилагает перечень разрешённых мест. Об этом: В Курганской области разрешено отдыхать на 12 пляжах

07:06 12.07.2020 В Курганской области лишь половина водоёмов в местах массового отдыха и купания населения соответствуют гигиеническим требованиям. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» произведён отбор проб из 33 планируемых мест рекреационного назначения. Лишь в 15 из них пробы воды, почвы и песка соответствуют гигиеническим требованиям. Об этом: В Зауралье забраковали половину водоёмов для купания Купание в водоёме. Курганская область 45.mchs.gov.ru

16:14 12.07.2020 В Курганской области с 14 июля открываются пришкольные и загородные детские оздоровительные лагеря. Об этом сообщает заместитель директора регионального департамента образования и науки Иван Хлебников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: Власти Курганской области открывают детские лагеря

18:18 12.07.2020 В Тюменской области в течение предстоящей недели будет стоять жаркая и безветренная погода. Это следует из данных, представленных Гидрометцентром России. Температура воздуха плюс 34−36 градусов по Цельсию продержится с 15 по 18 июля. Порывы ветра будут до 3 м/с. Ночные температуры будут держаться в районе плюс 20 градусов. Тем временем тюменцы в социальных сетях делятся фотографиями километровых очередей на автотрассах в направлении пляжей. Читайте также: Синоптики обещают тюменцам ещё одну неделю аномальной жары

18:18 12.07.2020 В Тюменской области в течение предстоящей недели будет стоять жаркая и безветренная погода. Это следует из данных, представленных Гидрометцентром России. Температура воздуха плюс 34−36 градусов по Цельсию продержится с 15 по 18 июля. Порывы ветра будут до 3 м/с. Ночные температуры будут держаться в районе плюс 20 градусов. Тем временем тюменцы в социальных сетях делятся фотографиями километровых очередей на автотрассах в направлении пляжей. Подробности в материале: Синоптики обещают тюменцам ещё одну неделю аномальной жары

19:50 12.07.2020 Люди на пляже в Подмосковье. Наталья Стрельцова ИА REGNUM

06:17 13.07.2020 В Курганской области по прогнозам синоптиков с 13 по 17 июля сохранится аномально жаркая погода. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Среднесуточные температуры воздуха будут выше нормы на семь и более градусов. Местами воздух будет прогреваться до + 36 °C. В Гидрометцентре России Курганской области предсказали ещё более затяжную жару — до 19 июля. С температурами воздуха до + 38 °C, без ветра и осадков. Об этом: Жара в Курганской области будет стоять ещё неделю

09:06 13.07.2020 Власти Якутска 11 июля официально открыли городской пляж в 202 микрорайоне. Подробности в материале: В Якутске открыли городской пляж

09:35 13.07.2020 12 июля на протоке Дурная в Курагинском районе Красноярского края утонули двое мужчин. Они пытались спасти тонущего подростка. Читайте также: В Красноярском крае двое мужчин утонули, спасая подростка

09:56 13.07.2020 Детская оздоровительная кампания стартовала в Воронежской области с 12 июля. Изменения в указ «О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» внёс губернатор Александр Гусев. Работать смогут 23 стационарных лагеря на территории региона. В числе условий работы лагерей — не более 50% отдыхающих от проектной вместимости. При этом на территории Воронежской области всё ещё запрещена работа палаточных лагерей. Подробности в материале: В Воронежской области стартовала детская оздоровительная кампания

09:59 13.07.2020 В Татарии только за прошедшую неделю, с 6−12 июля утонули 14 человек, в том числе один ребенок. Всего с начала 2020 года погибли 42 человека, из них два ребенка. Подробности в материале: В Татарии с начала года утонули 42 человека

10:04 13.07.2020 В Курганской области сняты ограничения для въезда в регион, начали работать турагентства и санатории. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. На территории Курганской области работает пять санаторно-курортных учреждений. «В Курганской области санатории и курорты восстанавливают работу постепенно. Пока не все начали принимать гостей. Санатории «Лесники», «Сосновая роща», «Озеро Медвежье» возобновляют свою работу с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора», — сообщил врио директора департамента экономического развития Владимир Ковалёв. Популярный у жителей России санаторий «Озеро Медвежье» международного уровня, куда отдыхающие приезжают поправить здоровье минеральными грязями и искупаться в акватории, идентичной Мёртвому морю, места эконом-класса по 2,5 — 2,8 тыс. рублей уже заняты. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в здравнице, несмотря на то, что ограничения сняты 6 июля, остались единичные места по 3,3 тыс. рублей за сутки. В стоимость включено питание, проживание и стандартный курс лечения. Подробности в материале: Здравницы Курганской области отмечают наплыв отдыхающих

10:33 13.07.2020 40 человек, в том числе пять детей, утонули за неделю в Башкирии. Об этом 13 июля сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров. По его словам, причинами смертельных несчастных случаев на воде являются купание в нетрезвом состоянии, купание в неустановленных местах, а также оставление детей без присмотра. Читайте также: В Башкирии за неделю утонули 40 человек

10:51 13.07.2020 Летом 2020 года цены на авиабилеты в Петербург обрушились в среднем на 21% по сравнению с аналогичными месяцами 2019 года. Подробности в материале: Цены на авиабилеты в Петербург рухнули на 21%

12:08 13.07.2020 Купаться запрещено. ГУ МЧС России по Республики Татарстан

13:17 13.07.2020 Сообщение об открытии границ Венгрии для российских граждан с 15 июля удалено со страницы посольства Венгрии в Москве в Facebook. В последнем посте отмечено, что Венгрия сохраняет ограничения для посещения страны, а с 15 июля меняются только те правила, которые касаются санитарных условий въезда.

13:26 13.07.2020 В Чувашии кратковременные грозовые дожди сменятся очередной волной жары. Местами будет до 38 градусов в тени. Подробности в материале: Жара в Чувашии: ожидается до 38 градусов в тени

13:48 13.07.2020 С начала июля в Иркутской области зарегистрировано 10 трагических случаев, произошедших в несанкционированных местах купания. Четыре из них — за прошедшую неделю, сообщает региональное управление МЧС.

14:30 13.07.2020 В Пермском крае разрешена работа аттракционов в парках отдыха и культуры, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Также возобновит свою работу «Лето Парк». Зона отдыха развернется в сквере у Театра оперы и балета. Планируется, что в 2020 году в рамках летней программы «Пермский период. Новое время» будет функционировать четыре тематических площадки: «Площадь событий», «Площадь игр», «Площадь мастеров» и «Площадь семьи».

14:39 13.07.2020 Продолжительность смен в «Артеке» будет сокращена с 21 дня до 14 дней. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Читайте подробнее: В «Артеке» на треть сократят продолжительность смены

14:49 13.07.2020 Детская оздоровительная кампания — 2020 в Пензенской области стартует только в августе и будет рассчитана на две смены продолжительностью по 14 дней. Читайте подробнее: В Пензенской области детская оздоровительная кампания стартует в августе

15:10 13.07.2020 18 детских оздоровительных учреждениях Республики Крым приняли уже 4429 детей, об этом 13 июля на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов. Приём в здравницы Крыма будет продлён до конца года, уточнил глава региона. Читайте подробнее: В крымских здравницах отдыхают почти 4,5 тыс. детей

15:30 13.07.2020 Для главного саратовского пляжа «Городские пески» даже не пытались получить санэпидзаключение в 2020 году, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Галина Архипова. Пляж находится на острове между Саратовом и Энгельсом.

15:52 13.07.2020 В Пермском крае в конце июля могут возобновить свою работу курорты и санатории, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Вопрос обсуждался 13 июля на заседании регионального штаба. Тему поднял заместитель председателя правительства Прикамья Сергей Никифоров. Он предложил разрешить деятельность местных курортов и санаториев с 27 июля при условии, что уровень заболеваемости будет на уровне текущей ситуации. В ходе обсуждения инициативы одним из аргументов в пользу открытия называлась возможность пермяков уехать на отдых в другие регионы России, что может быть более рискованным в ситуации, связанной с распространением коронавируса. Подробности в материале: В Прикамье в конце июля могут открыть санатории и курорты

16:21 13.07.2020 В Тольятти появился аналог Стоунхенджа. По данным местных СМИ, новая достопримечательность появилась недавно и находится в одном из парков.

17:14 13.07.2020 В Москве на парковке у метро «Филатов луг» начал работу автокинотеатр. Его сеансы будут бесплатными, их будут проводить по субботам.

17:46 13.07.2020 В России кинотеатры с 13 июля смогут возобновить работу при соответствующем решении властей регионов. Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова. Читайте полностью: Кинотеатры в РФ вернутся к работе с 13 июля при разрешении властей регионов

18:21 13.07.2020 Государство субсидирует и выделяет средства лишь на крупные проекты в сфере туризма. Именно они находятся в рисковой зоне. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель туристической консалтинговой компании «1Travel», член Российского союза туриндустрии Владимир Гетман. «Один из ярких примеров — курорты Северного Кавказа, где эффективность выполнения инвестпрограммы оценили на уровне 50% при полном освоении средств. Причина — размещение средств на депозитах вместо реальных инвестиций. Я думаю, что так будет до тех пор, пока не будет жестко прописанных правил и показателей, а также не менее жесткой ответственности за реализацию подобных проектов», — отметил Гетман. Он считает, что реализовать гораздо менее амбициозные проекты, но в большем количестве, не составляет труда — не нужен мегаподрядчик, а также проще контролировать все этапы реализации. В турдестинациях важен не столько имеющийся большой ресурс, сколько удобства, средства обслуживания и услуги для обеспечения всевозможных нужд туристов. Подробности в материале: О развитии туризма в России: риски и запросы

19:02 13.07.2020 Пляж на берегу Иртыша в Омске. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

19:40 13.07.2020 Пробежка по берегу Финского залива. Дарья Драй © ИА REGNUM

20:17 13.07.2020 В городе Ворсма Нижегородской области 1 и 2 августа состоится первый в России онлайн-фестиваль «Ворсменский Клинок», сообщает пресс-служба правительства региона. Подробности: В Нижегородской области пройдет онлайн-фестиваль ножевого промысла

20:48 13.07.2020 Отдых на берегу Верхнего Суздальского озера [Дарья Драй © ИА REGNUM]

21:35 13.07.2020 40% жителей России не планируют отдыхать за пределами дома в 2020 году, показали результаты опроса, проведённого компанией «Ромир». 27% рассказали о планах отдохнуть на даче, в гостях у родственников и друзей. 7% собираются отдохнуть во время поездки по стране. 3% планируют посетить российский санаторий или дом отдыха. 20% пока не определились с планами.

21:53 13.07.2020 Объём продаж велосипедов в России вырос в июне на 452% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Ozon. Подробности в материале: В России значительно выросли продажи велосипедов и матрасов для плавания

22:29 13.07.2020 Водный спорт на Среднем Суздальском озере [Дарья Драй © ИА REGNUM]

22:36 13.07.2020 Комитет по туризму Московской области рекомендовал жителям поправить здоровье в санаториях «Подмосковье», Verba Mayr, «Звенигород», «Литвиново» и «Солнечногорский». «Как выбрать подходящий санаторий? Лучше всего будет предварительно пройти диспансеризацию, узнать о своих заболеваниях или предрасположенности к ним, и, исходя из этих данных, выбирать лечебное учреждение. Конечно, консультация специалиста будет не лишней», — говорится в информации комитета.

07:58 14.07.2020 В Томской области пошла на спад активность клещей. При этом, по данным областной администрации, с начала сезона-2020 к медикам региона обратились 24 тысячи человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 4 тысячи детей.

08:16 14.07.2020 В Кемеровской области с начала сезона более 29,5 тыс. местных жителей обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей, что на 2,5 тыс. больше, чем в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Подробнее: С начала сезона клещи атаковали почти 30 тысяч жителей Кузбасса

09:01 14.07.2020 Уголовные дела по фактам несчастных случаев на воде возбуждены в Омске, сообщили 14 июля в областном следственном управлении СКР. Днём 13 июля в реке Иртыш в районе посёлка Крутая Горка утонула 15-летняя девочка. В этот же день в Омске в районе ул. Ч. Валиханова в реке Иртыш утонула 15-летняя школьница. Об этом: В Омской области утонули две девочки

09:20 14.07.2020 Учреждения для летнего оздоровления детей уже работают в 32 российских регионах, ещё в 13 регионах они откроются с 15 июля. Об этом сообщает 14 июля пресс-служба Роспотребнадзора. С 1 августа лагеря примут детей ещё в восьми регионах. В настоящее время в 2137 лагерях находятся 709 452 ребенка. Подробности в материале: Летние лагеря приняли детей в 32 регионах России

09:31 14.07.2020 Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале поделился сегодня, 14 июля, своими наблюдениями по поводу отдыхающих в Сочи. Глядя на морской «компот из тел» и закрытый бассейн при отеле он раскритиковал требования санитарных врачей и Роспотребнадзора: «Был на выходные в Сочи. Переполненные пляжи — яблоку некуда упасть, в море — компот из тел. При этом великолепный 50 метровый бассейн при гостинице закрыт. Вернее — на бортик пускают, а плавать — нет! Почему? Низзя, коронавирус! Требования санитарных врачей, Роспотребнадзора! И так повсеместно — на пляжах не протолкнуться, а бассейны и аквапарки закрыты по абсурдным требованиям! Как это называется? Правильно — идиотизм! Причём намного более вредный, чем просто вызывающий возмещение своей очевидной глупостью: он подрывает в принципе веру в адекватность действий Роспотребнадзора в борьбе с распространением COVID-19! Подробности в материале: «Низзя, коронавирус!»: доктор Мясников высмеял санитарные требования

09:43 14.07.2020 В первом полугодии 2020 года Железноводск собрал более 10 млн рублей курортного сбора. Это более чем в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было собрано 26 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города. Об этом: Из-за недобора курортного сбора власти пересматривают планы ремонта

09:45 14.07.2020 В Железноводске. Фото Мины Ахвердиевой

10:59 14.07.2020 В Кабардино-Балкарии приступили к строительству новой горнолыжной трассы на курорте «Эльбурс». Это будет «красная» трасса для катания, что означает повышенный уровень сложности. Читайте также: На курорте «Эльбрус» построят горнолыжную трассу красного уровня сложности

11:01 14.07.2020 Около 1,5 млн туристов ожидают в Республике Крым в июле 2020 года, на данный момент в регион уже въехали более 400 тыс. гостей. Об этом 14 июля на заседании совета министров Республики Крым сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. Подробности в материале: В Крыму в июле ждут 1,5 млн туристов

11:13 14.07.2020 Соблюдение дистанции на пляжах находится в зоне ответственности самих отдыхающих, однако необходимо полномасштабное информирование о необходимости соблюдения эпидемиологических норм. Об этом 14 июля на заседании правительства Крыма заявил глава республики Сергей Аксёнов. Подробности в материале: Глава Крыма: дистанция на пляжах — это зона ответственности самих граждан

11:14 14.07.2020 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 июля предложил авиакомпании «Аэрофлот» обратить внимание на развитие внутреннего туризма в России. «Обратите внимание на развитие туризма этим летом, — сказал Мишустин на встрече с главой авиаперевозчика Виталием Савельевым. — Мы много мер делаем по поддержке мест специальных, открываем туристический сезон в России. И «Аэрофлот» мог бы быть хорошим помощником, конечно, по разумным тарифам, в плане перевозок наших граждан к этим местам, точкам внутри России». Об этом: Мишустин призвал организовать авиаперелёты к туристическим местам в РФ

11:18 14.07.2020 Цены на перелёты эконом-классом могут снизиться на 30%, заявил 14 июля глава авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Мы можем цены в эконом-классе уменьшить на 30%», — сказал руководитель авиаперевозчика, обращаясь к главе правительства. Подробности в материале: «Аэрофлот» может понизить цены на билеты в эконом-классе на 30%

11:23 14.07.2020 Проверки санаториев и гостиниц на территории Крыма на период текущего курортного сезона отменены. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил 14 июля на заседании республиканского совмина. Читайте также: Глава Крыма отменил проверки гостиниц

11:30 14.07.2020 При принятии решений о международных авиаперелётах правительство РФ будет исходить из рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом сообщил 14 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой авиакомпании «Аэрофлот» Виталием Савельевым. Читайте подробнее: Мишустин рассказал, как будет принято решение о международных перелётах

11:37 14.07.2020 С 31 июля из международного аэропорта «Гагарин» в Саратове открываются дополнительные авиарейсы в Сочи. Читайте также: Из Саратова запускают дополнительные авиарейсы в Сочи

11:58 14.07.2020 Снижение стоимости перелётов в эконом-классе будет достигнуто за счёт увеличения доли лоукостера «Победа», сообщил 14 июля глава «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Руководитель авиаперевозчика рассказал об изменении структуры авиаперелётов, при которой на среднемагистральных маршрутах будет увеличиваться доля дочерней компании — лоукостера «Победа». Читайте также: В «Аэрофлоте» объяснили, как снизят цены на перелёты

12:49 14.07.2020 С начала лета на водоемах Свердловской области уже погибли 13 человек, из них 5 детей. Прислушивайтесь к советам специалистов МЧС. 66.mchs.gov.ru

14:24 14.07.2020 В Батайске Ростовской области пляж на Солёном озере стал платным. Об этом сообщила администрация зоны отдыха в соцсетях. С 13 июля предусмотрена плата 50 рублей с человека. При этом предусмотрены льготы для детей в возрасте до 10 лет, пенсионеров, инвалидов и участников боевых действий. Читайте также: В Ростовской области пляж на Солёном озере стал платным

15:43 14.07.2020 Регионы России и туристические операторы вступили в конкурентную борьбу за российского туриста. Об этом, как передаёт корреспондентИА REGNUM, 14 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РоссииМайя Ломидзе, комментируя вопрос том, как отсутствие конкуренции с заграничными курортами сказалось на сервисе внутрироссийского туризма. Подробности: В РФ заявили об ажиотажном спросе на туристический отдых

17:55 14.07.2020 Архангельские власти сняли ограничения по въезду на Соловки, введенные из-за угрозы распространения коронавируса. Туристы и паломники смогут посетить архипелаг при наличии справки об отсутствии COVID-19. Читайте также: Соловки открыли для туристов и паломников

18:15 14.07.2020 В Югре с начала купального сезона на воде погибли 13 человек. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила 14 июля глава ХМАО Наталья Комарова. В 2019 году на 14 июля были зарегистрированы 10 погибших на воде. Как отметила губернатор, большинство погибших купались в несанкционированных местах. Также зарегистрированы случаи гибели на рыбалке и во время катания на гидроциклах. Подробности в материале: В Югре растёт количество погибших на воде

19:38 14.07.2020 Купание в Финском заливе. Дарья Драй © ИА REGNUM

05:30 15.07.2020 В Курганской области открылись 106 лагерей дневного пребывания и 18 загородных. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Особенностью летнего отдыха детей в 2020 году стала продолжительность смен: 14 дней в загородных лагерях, 15 рабочих дней в дневных городских. Читайте подробнее: В Зауралье открылись 18 загородных детских лагерей

07:11 15.07.2020 Табличка «Место для купания» на пляже «Ласковый». Дарья Драй © ИА REGNUM

08:23 15.07.2020 В Алтайском крае, где стали выявлять более 200 новых носители коронавируса ежедневно, готовятся к открытию пляжного сезона. Как следует из сообщения пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, к эксплуатации готовы 38 пляжей, в том числе шесть из них расположены в Барнауле, пять — в Бийском районе, три — в городе-курорте Яровое, а также других традиционных местах отдыха. Читайте подробнее: На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом на Алтае стартует пляжный сезон

08:47 15.07.2020 В Омской области 14 июля в реке Иртыш в рабочем посёлке Черлак утонул 15-летний школьник. По предварительным данным следствия, мальчик купался в реке вместе с друзьями. Две девушки, попав в донную яму, начали тонуть. Подросток бросился им на помощь и смог вытолкнуть девушек на берег. Сам он выбраться из воды не смог. Об этом: В Омской области утонул 15-летний подросток

09:14 15.07.2020 Спасатели МЧС ведут работы на пляже, где утонул ребенок. ГУ МЧС России по Республике Татарстан

11:07 15.07.2020 Куда поехать отдыхать в этом году? Какие есть новые интересные направления и инструменты для развития внутреннего туризма? Откроют ли в этом году границы? Как сэкономить на путешествиях? На эти вопросы 17 июля ответят на бесплатном онлайн-форуме «Россия: Туризм 2020», организованном Корпорацией «Синергия» при поддержке Федерального агентства по туризму и Министерства экономического развития России, в партнерстве с Общенациональным Союзом индустрии гостеприимства. В рамках форума будет представлен туристический потенциал российских регионов по 5 направлениям: — культурно-познавательный туризм; — активно-спортивный отдых; — оздоровительный туризм; — гастрономический туризм; — пляжный и семейный отдых.

11:07 15.07.2020 Соблюдение масочного режима в торговых точках и летних кафе контролируют в Омской области, сообщили 15 июля в правительстве региона. За обслуживание посетителей без масок предусмотрена административная ответственность. В масках и перчатках должны находиться и сами сотрудники хозяйствующих субъектов. За неделю проверили 31 объект. Подробности в материале: В омских торговых точках и летних кафе ловят нарушителей масочного режима

11:09 15.07.2020 Цель онлайн-форума «Россия: Туризм 2020», который состоится 17 июля, — помочь миллионам жителей страны открыть для себя путешествия по России в 2020 году, показать все возможности внутрироссийского туризма, а также поддержать туркомпании и объединить усилия для развития отрасли. Среди спикеров мероприятия — опытные путешественники, блогеры, журналисты, телеведущие, руководители курортов и турпроектов. Участники предложат путешественникам новые форматы отдыха, обсудят перспективы создания региональных турпродуктов и туристических кластеров, представят реальные кейсы и инструменты для развития внутреннего туризма и стимулирования бизнес-активности туроператоров, а также расскажут о способах привлечения инвестиций в турлокации. Трансляция форума будет доступна на платформе Synergy.Online на всей территории страны.

11:09 15.07.2020 Трансляция форума будет доступна на платформе Synergy.Online на всей территории России. Для просмотра необходима регистрация или авторизация. Программа форума будет опубликована в разделе платформы «Программа» за несколько дней до мероприятия. Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.

11:10 15.07.2020 Культурно-познавательный туризм презентуют такие регионы, как Нижний Новгород и Волгоград. Карелия, Алтай и Камчатка рады будут приветствовать любителей активного спортивного отдыха. Калининградская область и Дагестан наравне с Краснодарским краем и Крымом включат в себя почти весь пляжный и семейный отдых России. Казань и курорты Кавказа — оздоровительный туризм. Ну, а на Байкале и Сахалине участники форума смогут насладиться гастрономическим туризмом, отмечают в Ростуризме.

11:11 15.07.2020 Пляж в Гурзуфе. Крым. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

11:31 15.07.2020 Фонд Росконгресс в партнерстве с Ростуризмом и АНО «Национальные приоритеты» организовал серию специальных материалов о туристических возможностях российских регионов. Тематические обзоры, презентации и интервью с участием официальных представителей республик, краев, областей и городов, местных блогеров и лидеров мнений познакомят россиян с преимуществами отдыха внутри страны. До конца лета 2020 года на электронных ресурсах Фонда Росконгресс выйдет более семи информационных циклов для туристов. Зрители увидят блоги, полезные статьи и рекомендации об отдыхе в разных уголках страны: на озере Байкал, в Республике Хакасия, Алтае, Краснодарском крае, в Калининграде, Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

12:06 15.07.2020 Ведомство Анны Поповой полностью следует фарватеру ставшей с недавнего времени «коммерческой» Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ / WHO). Читайте также: Зачем WHO и Попова открывают для россиян Мексику

12:14 15.07.2020 Дату заезда детей в оздоровительные лагеря перенесли в Самарской области. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба регионального министерства социально-демографической и семейной политики. По сообщению пресс-службы ведомства, заезды детей, которые были запланированы на 16, 17 и 18 июля, перенесены на 19 июля. Читайте подробнее: В Самарской области перенесли дату заезда детей в оздоровительные лагеря

12:24 15.07.2020 Сегодня, 15 июля, до 20:00 мск в ряде регионов Приволжского федерального округа закрыто движение для транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по специальным разрешениям. Такая мера связана с температурой воздуха выше 32 °C. Читайте также: Из-за жары в ряде регионов Поволжья для большегрузов закрыты автодороги

12:33 15.07.2020 Дмитрий Песков не знает, собирается ли Владимир Путин этим летом в отпуск.

12:34 15.07.2020 О рекомендациях, как выбрать водоем для купания. 42.rospotrebnadzor.ru

13:01 15.07.2020 По прогнозам синоптиков, с 16 по 20 июля в Новосибирске ожидается жаркая погода до +33 °С. Специалисты предупреждают, что из-за жары может ухудшиться пожарная обстановка. Также это может способствовать гибели людей на водных объектах. Горожан просят соблюдать меры безопасности. Подробности в материале: Новосибирск накроет жара до +33 °С

13:02 15.07.2020 До сих пор развитию туризма незаслуженно мало уделялось внимания и денег, исключительно в рамках каких-то иных проектов, в частности, повышения инвестиционной привлекательности регионов. Хотя привлекательными они для начала должны стать для своего народа, самих россиян, ведь тот же Макдональдс, если рассматривать его как зарубежного инвестора, не приходит туда, где мало людей, где низкая проходимость. Читайте также: Внутреннему туризму — свой нацпроект

13:03 15.07.2020 Пандемия заострила внимание на давно существующей необходимости более активного развития внутреннего туризма в России. Если посчитать, сколько денег россияне потратили на отдых за рубежом, то в России уже можно было бы создать свое искусственное море. На данный момент правительство уже приступило к разработке проекта, который, как сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, приведёт к общему знаменателю все задачи по развитию отрасли в России. При этом премьер Михаил Мишустин рекомендует российскому бизнесу уже активно участвовать в развитии внутреннего туризма, способствовать мобильности граждан внутри страны, в частности, Аэрофлот должен уделить внимание прежде всего межрегиональным маршрутам, а не ждать, когда откроют международные рейсы.

13:34 15.07.2020 Туристы, идущие к Белухе. Горный Алтай. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

13:48 15.07.2020 Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») сообщила главе Республики Крым Сергею Аксёнову о жалобах жителей на ограждение и взимание платы на территории пляжа в Сакском районе. Также Поклонская намерена просить прокуратуру провести проверки доступности пляжей в регионе. Подробности в материале: Поклонская просит прокуратуру проверить доступность пляжей в Крыму

14:03 15.07.2020 Пляж Феодосии. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

14:25 15.07.2020 Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения, дали поручения ведомствам приступить к переговорам. Россия прекратила авиасообщение с другими странами с 27 марта из-за пандемии коронавируса. В июне россиянам разрешили выезжать за границу для работы, учебы, лечения или для ухода за родственниками.

14:52 15.07.2020 Спасательная вышка на городском пляже в Якутске. Якутск. рф

15:07 15.07.2020 Двести торговых центров и дельфинарий открыли свои двери для посетителей в Новосибирской области. При этом у указанных объектов появились новые обязательства по соблюдению санитарных норм. Читайте подробнее: В Новосибирской области открылись 200 торговых центров и дельфинарий

15:23 15.07.2020 В Казанском районе Тюменской области проводится доследственная проверка по факту гибели восьмилетней девочки на реке. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Трагедия произошла 14 июля. Тело девочки обнаружено вечером в реке Алабуча. По предварительным данным, утонувший ребёнок не умел плавать. И тем не менее девочка пошла купаться вместе с другими детьми и во время ныряния утонула. Кроме того, установлено, что несанкционированный пляж, на который пришли дети, популярен среди местных жителей. В жару там много отдыхающих. Читайте подробнее: В тюменской реке Алабуча утонула девочка

15:36 15.07.2020 В Московской области с 15 июля снимаются ограничения на работу пляжей. Соответствующее решение принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, сообщила пресс-служба главы региона. Однако пляжи смогут работать только при соблюдении ряда требований. В частности, обязательно будет наличие спасательного поста и оснащение пляжа буйками. Также пляжи должны будут организовывать отдельные места для купания детей. Читайте подробнее: В Подмосковье сняли ограничения на работу пляжей

16:25 15.07.2020 В Тюмени прошла операция по спасению кота, который в течение нескольких дней кричал с балкона десятого этажа в доме на улице Беловежской в микрорайоне Антипино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. Хозяева квартиры, где живёт кот, уехали в отпуск. Животное вышло на балкон и несколько дней истошно мяукало. Соседи опасались за жизнь кота, учитывая аномальную жару, которая стоит вторую неделю в регионе. Может, он голоден и у него нет воды? До его хозяев было невозможно дозвониться. Подробности в материале: В Тюмени прошла операция по спасению заскучавшего кота

18:13 15.07.2020 Ребенок у пруда. Лариса Хорохова © ИА Красная Весна

06:23 16.07.2020 В Ульяновской области продлили действие ряда ограничительных мер до 1 августа, но к этому времени в регионе могут разрешить проведение мероприятий в местах отдыха. Читайте также: В Ульяновской области 1 августа могут разрешить массовые мероприятия

06:35 16.07.2020 В Ульяновской области детскую оздоровительную кампанию могут запустить в тестовом режиме. Читайте также: Оздоровительную кампанию для ульяновцев могут запустить в тестовом формате

08:27 16.07.2020 В Томской области расследуется несколько уголовных дел и проводятся проверки по фактам гибели людей во время купания в водоёмах. Подробности в материале: Ребёнок и двое подростков утонули в Томской области

08:51 16.07.2020 Школьники Барнаула этим летом не смогут отдохнуть в детских лагерях: власти посчитали, что поскольку в краевой столице ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, их открытие будет небезопасным. Как сообщает официальный сайт барнаульской мэрии, всем родителям будут возвращены деньги за купленные путёвки. Об этом: В Барнауле из-за коронавируса запретили работу лагерей отдыха

09:32 16.07.2020 С началом лета в Якутии отмечается рост трагических случаев на водоёмах, особенно на несанкционированных пляжах — утонувших насчитывается более 30 человек. Читайте также: В Якутии с начала года утонули 32 человека

09:53 16.07.2020 Жителей Горного Алтая предупредили о наступлении аномально жаркой погоды. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по региону, с 17 по 21 июня на большей части территории республики столбик термометра поднимется выше +30 °С. Ночная температура не будет опускаться ниже +15 °С. Читайте также: В Горный Алтай придёт аномальная жара

10:17 16.07.2020 Летом 2020 года скорее не планируют или точно не поедут в отпуск 39% жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией IDF Eurasia. Подробности в материале: Жители России назвали популярные направления для путешествий внутри страны

10:30 16.07.2020 В летних лагерях Ростовской области в текущем году отдохнут до 250 тыс. детей, сообщил донской губернатор Василий Голубев. По его словам, все места отдыха ежедневно подвергаются контролю в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом: В летних лагерях Ростовской области отдохнут до 250 тыс. детей

10:59 16.07.2020 Скейт-парк в Юго-Восточном административном округе Москвы принял первых спортсменов. Об этом 16 июля сообщается на официальной странице комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства. Площадь спортивной зоны составляет 620 квадратных метров. Воспользоваться объектом смогут жители Рязанского и других районов столицы. Скейт-парк стал частью зоны отдыха километрового пешеходного бульвара, который благоустраивается в рамках жилого комплекса. Читайте также: На юго-востоке Москвы открылся скейт-парк

12:49 16.07.2020 Из-за эпидемии коронавируса официальный купальный сезон в Алтайском крае открыли лишь накануне, 15 июля, но жаркая погода в регионе установилась уже давно. Именно этим обстоятельством объясняется значительный рост трагедий на воде, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ, всего с начала купального сезона на водоёмах региона уже погибли 35 человек, из них 11 — дети. Читайте также: С начала купального сезона погибли 35 жителей Алтайского края

13:04 16.07.2020 В России за полтора месяца лета утонули почти 150 детей, что составляет четверть от числа всех погибших на водных объектах, при этом показатель выше, чем за прошлые годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля, об этом сообщил заместитель главы МЧС Анатолий Супруновский в ходе заседания комитета Госдумы. Читайте подробнее: МЧС фиксирует рост детской смертности на воде

13:08 16.07.2020 Каждый человек индивидуально воспринимает погоду, но прохладу больше любят творческие личности. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Погода изменчива. Люди воспринимают погоду по-разному. У каждого человека свое отношение к погоде. Кто-то любит жаркую погоду, для многих людей жаркая погода не комфортна. Люди с романтическим настроением — поэты, писатели — любят холодную погоду», — сказал Вильфанд. Подробности в материале: Вильфанд: холодную погоду любят поэты и писатели

13:23 16.07.2020 В Москве зафиксировано необычное погодное явление. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Температура сейчас на несколько градусов ниже нормы. Причем интересная особенность — ночные температуры не отличаются от нормы. А вот днем прохладно», — сказал Вильфанд. Об этом: Глава Гидрометцентра назвал интересную особенность погоды в Москве

13:24 16.07.2020 К выходным температура в Москве должна подняться. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Уже в субботу начнет подрастать давление, поэтому чаще будем видеть облачность. Будут кратковременные, ненадоедливые дожди», — сказал Вильфанд. Читайте подробнее: Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в Москве на выходных

13:25 16.07.2020 Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа. Решение принято на заседании краевого оперативного штаба 16 июля, сообщили в оперштабе. Это означает, что жителям и гостям региона по-прежнему необходимо использовать в закрытых помещениях маски и перчатки, а также соблюдать социальное дистанцирование. Читайте также: В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

13:26 16.07.2020 В период с 20 по 21 июля в Москве температура воздуха прогреется до 22 градусов. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «В понедельник и во вторник температура будет от 21 до 22 градусов. Без существенных осадков», — сказал Вильфанд. Об этом: Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

13:28 16.07.2020 На организацию текущего летнего отдыха в 2020 году существенно оказали влияние ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля, об этом сообщил заместитель главы МЧС Анатолий Супруновский в ходе заседания комитета Госдумы. Подробности в материале: В МЧС рассказали об особенностях нынешнего отдыха у воды

13:46 16.07.2020 Метеорологические данные говорят, что бархатный сезон на курортах Черноморского побережья в 2020 году будет продолжительным. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его словам, период комфортного осеннего отдыха должен продлиться дольше, чем обычно. Читайте также: На курортах России ожидается продолжительный бархатный сезон

13:46 16.07.2020 Погода на Черноморском побережье во вторую половину лета будет комфортной для отдыхающих. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Если Черное море прогрелось, а оно действительно прогрелось, можно говорить, что во второй половине лета температура моря будет высокая. Поэтому жаркая, комфортная половина лета будет», — сказала Вильфанд. Подробности в материале: Глава Гидрометцентра рассказал о погоде на курортах

13:54 16.07.2020 Климатическое потепление в мире и России будет только нарастать. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Каждые 5 лет ситуация ухудшается. Глобальное потепление означает усреднённое повышение температуры. Но ведь глобальное потепление имеет выраженные территориальные и временные особенности. Меняются циркуляционные механизмы при глобальном потеплении», — сказал Вильфанд. Подробности в материале: Вильфанд рассказал о влиянии на север России глобального потепления

14:00 16.07.2020 Урожайность зерна в 2020 году в России будет сопоставима с показателями последних пяти лет. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Сейчас идёт речь об урожайности ранних и поздних яровых культур и пропашных культур. Вот условия очень жаркой погоды, конечно же, сказываются не самым благоприятным образом. В то же время тут целый ряд факторов. К середине третей декады будет выпущен более точный прогноз валового сбора урожая. В регионах, где сильные дожди — почва становится слишком влажной. Там, где слишком жарко — отмечается щуплость зерна», — сказал Вильфанд. Читайте также: Глава Гидрометцентра спрогнозировал урожайность зерна в 2020 году

14:08 16.07.2020 До 8 млн туристов способны принять курорты Крыма в течение года без ущерба качеству обслуживания. Об этом заявила 16 июля на пресс-конференции председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова. Читайте подробнее: Крым готов принять до 8 млн туристов — больше не позволяет инфраструктура

14:10 16.07.2020 2020 год может стать самым жарким за всю историю климатических наблюдений. Об этом 16 июля сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «2020 год. Смотрите уже несколько месяцев: январь, март — это были самые теплые месяцы за весь период наблюдения. Пока на первом месте идет 2016 год. Но он был самым теплым не только за счет… вернее, большой вклад в то, что он был самым теплым, внес такой вот эффект — есть периоды, когда значительно повышается температура в Тихом океане. И поскольку экваториальная зона большая, появляется дополнительный источник тепла. И это привело к тому, что 2016 год оказался самым теплым», — рассказал Вильфанд. Читайте подробнее: 2020 год может стать самым тёплым в истории наблюдений

14:15 16.07.2020 Человеческая деятельность ускоряет глобальное потепление климата. Об этом 16 июля сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Идет один постоянно действующий фактор — деятельность человечества, когда в атмосфере за счет деятельности людей увеличивается концентрация парниковых газов. Без этого потепление тоже произойдёт, но не так бурно», — сказал Вильфанд. Читайте подробнее: Глава Гидрометцентра РФ рассказал о влиянии человека на потепление в мире

14:25 16.07.2020 Сухие грозы едва ли являются причиной каждого второго лесного поджара. Об этом 16 июля сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Отвечая на вопрос представителей СМИ о том, могут ли сухие грозы быть причиной каждого второго лесного пожара, метеоролог высказался с большой долей скепсиса относительно этой информации. Читайте подробнее: Глава Гидрометцентра не считает сухие грозы причиной лесных пожаров

15:41 16.07.2020 В Тюменской области проводится доследственная проверка по факту гибели двух мужчин, которые утонули, спасая ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Об этом: Два тюменца погибли, спасая тонущего ребёнка

16:14 16.07.2020 Перспективы по летнему отпуску в 2020 году все те же — самым стабильным направлением является Россия. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель туристической консалтинговой компании «1Travel», член Российского союза туриндустрии Владимир Гетман. «Думаю скоро к этому направлению добавится не менее долгожданная Абхазия. Не думаю, что стоит переживать за свой отдых в спокойной и малонаселенной стране», — сказал он. От заграничных поездок Владимир Герман настоятельно рекомендует туристам воздержаться, как минимум до официально изложенного на бумаге решения российских властей. Об этом: Перспективы по летнему отпуску: «Стабильным направлением является Россия»

16:26 16.07.2020 В Ингушетии планируют открыть туристический сезон — 2020 с наступлением августа. Дать старт началу сезона планируют велопоходом, сообщили в республиканском комитете по туризму. Об этом подробнее: В Ингушетии туристический сезон стартует в августе

16:42 16.07.2020 Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что вторая половина лета в стране будет жаркой, но неоднородной. Читайте также: Вильфанд рассказал о погоде во второй половине лета в России

20:43 16.07.2020 Сеть винных баров намерены развивать в курортных городах Краснодарского края в целях продвижения вина местного производства. Первым для реализации проекта сети винных баров был выбран Геленджик. Здесь установлены нестационарные объекты общественного питания с лицензиями на реализацию алкогольной продукции: гостям города и жителям предлагают вина местных производителей, а также черноморские мидии и устрицы. На очереди открытие таких баров в Анапе и Сочи. Подробнее: На курортах Кубани запустили проект сети винных баров

22:26 16.07.2020 Роспотребнадзор с 15 июля 2020 года отменяет правило двухнедельной изоляции для прибывающих в Россию регулярными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление воздушного сообщения, сообщается 16 июля на официальном сайте ведомства. Подробнее: Роспотребнадзор отменил две недели изоляции для приехавших из-за границы

07:05 17.07.2020 За последнее время в Хакасии значительно выросли показатели правонарушений с участием несовершеннолетних. Эта информация прозвучала на совещании по проблемам организации детского отдыха в регионе. Как сообщили 17 июля в республиканском правительстве, по словам замглавы Хакасии по социальным вопросам Татьяны Курбатовой, пока уровень заболеваемости COVID-19 в регионе не позволяет говорить об открытии детских оздоровительных лагерей. Подробности в материале: В Хакасии выросло количество преступлений с участием детей и подростков

07:14 17.07.2020 Знак «Купаться запрещено». 54.mchs.gov.ru

07:51 17.07.2020 В Свердловской области количество утонувших в водоёмах увеличилось в два с половиной раза по сравнению с сезоном 2019 года. Погибли 43 человека, сообщает региональное управление МЧС. Подробности в материале: На Среднем Урале число утонувших выросло в 2,5 раза

08:01 17.07.2020 В Свердловской области нет ни одного водоёма, который был бы оборудован для купания. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Читайте подробнее: В Свердловской области нет предназначенных для купания водоёмов

08:11 17.07.2020 В Новосибирской области ежегодно более 30 человек получают травмы при приготовлении шашлыков, сообщили 17 июля в ГУ МЧС России по региону. Только за прошедшую неделю любители шашлыков получили ожоги, используя горючую жидкость. В Новосибирске 16 июля на набережной реки Обь мужчина 1988 года рождения разжигал мангал с помощью жидкости для розжига. Он получил ожоги средней степени тяжести и был госпитализирован. Вечером 16 июля в селе Прокудское Коченевского района женщина 1985 года рождения получила ожоги головы и тела, выливая жидкость в разведённый огонь в мангале. Подробности в материале: Десятки новосибирцев ежегодно получают травмы при приготовлении шашлыков

08:14 17.07.2020 На Урале невыносимая жара закончится уже 20 июля. Пойдут дожди. Читайте подробнее: На Урале назвали сроки ухода аномальной жары

08:16 17.07.2020 Во Владивостоке отобрано 43 пробы морской воды на санитарно-химические показатели, из них 100% проб соответствует требованиям гигиенических нормативов; 53 пробы взяты на микробиологические показатели, из них 24 — не соответствуют требованиям гигиенических нормативов. Это в местах отдыха: бухта Лазурная, Щитовая, Седанка и Садгород. Наиболее неблагополучным является пляж в бухте Лазурная, популярной у местных жителей и приезжих, — Шамора. Читайте подробнее: Во Владивостоке вода на популярном пляже признана самой грязной

08:28 17.07.2020 Городской пляж в Якутске. Якутск. рф

08:29 17.07.2020 В московских парках вновь открылись коворкинги, сообщает 17 июля официальный сайт мэра и правительства Москвы. Читайте также: В парках Москвы начали работать коворкинги

09:09 17.07.2020 На водных объектах Республики Алтай с начала года зарегистрировано 13 происшествий, в которых утонули 14 человек. Ещё двое числятся пропавшими без вести. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства. Подробности в материале: В Горном Алтае с начала года утонули 14 человек

09:56 17.07.2020 МЧС России по Омской области в усиленном режиме следит за отдыхом людей у воды и на воде. 55.mchs.gov.ru

10:38 17.07.2020 Новый железнодорожный маршрут дальнего следования с 20 июля пройдет через территорию Саратовской области. Прямой поезд в Крым сообщением Вологда — Симферополь будет отправляться раз в три дня и проследует через города: Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пенза, Ртищево, Поворино, Ростов-на-Дону. Читайте подробнее: Жители Саратовской области смогут попасть в Крым прямым поездом

11:19 17.07.2020 В Бурятии отменили третий сезон летней оздоровительной кампании. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение было принято региональным оперативным штабом в связи с текущей эпидемиологической обстановкой. Об этом: Летний оздоровительный сезон в Бурятии полностью отменён

11:20 17.07.2020 Девушки загорают на берегу реки в Подмосковье. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11:54 17.07.2020 Всероссийский детский центр «Орлёнок» (Краснодарский край) начал приём детей из других регионов с 17 июля — в рамках восьмой смены лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе «Орлёнка». Читайте подробнее: Центр «Орлёнок» первым в России начал приём детей из других регионов

11:58 17.07.2020 Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу позволяет Забайкальскому краю, в рамках ослабления ограничительных мероприятий, разрешить работу парков, скверов, пляжей и зоопарков. Как сообщает сегодня, 17 июля, пресс-служба забайкальского губернатора, неизменным условием для открытия является соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил. Читайте подробнее: В Забайкалье после карантина открывают парки, зоопарки и пляжи

11:59 17.07.2020 К началу туристического сезона в Ингушетии могут открыться новые маршруты. Гостям из России и из-за рубежа будут интересны туры в горные районы республики, где есть множество уникальных памятников истории и архитектуры, считают в центре культуры, спорта и туризма Магаса. Читайте также: В Ингушетии готовятся открыть новые туристические маршруты в горах

12:50 17.07.2020 Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Красноярскому краю обеспечат безопасность экипажа и пассажиров теплохода «Максим Горький», который совершит круиз по Енисею от Красноярска до полярного круга. Это первый круиз по Енисею более чем за десять лет. Об этом: Безопасность первого за десять лет круиза по Енисею обеспечит Росгвардия

13:07 17.07.2020 Аномальная жара в Алтайском крае привела не только к десяткам природных пожаров. В местах, не предназначенных для купания, с начала пляжного сезона утонули 40 человек. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ. «Стихийных, несанкционированных мест отдыха в регионе много. Если говорить о статистике, то в этом году вновь зафиксирована гибель на реке Алей, где в Рубцовске утонули сразу три ребёнка, четыре случая на реке Бия в Бийске и Бийском районе, в Барнауле происшествия зафиксированы на реках Обь, Ляпиха и Власиха», — пояснили спасатели. Подробности в материале: Аномальная жара на Алтае привела к десяткам трагедий на воде

13:34 17.07.2020 Сотрудники МЧС России по Приморскому краю проводят проверки мест летнего детского отдыха. 25.mchs.gov.ru

13:45 17.07.2020 Турпоток в Крым в 2020 году может превысить цифры 2019 года. Об этом на заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации 17 июля заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. «Имеем тенденцию преодоления показателя 2019 года», — отметил Константинов, добавив, что в настоящее время заполняемость мест размещения составляет 95%, и бронирование продолжается. Подробности в материале: В Крыму рассчитывают на рекордный поток туристов

13:47 17.07.2020 Алтайский спикер Александр Романенко выступил сегодня, 17 июля, на заседании Совета законодателей РФ, заявив о том, что регион ожидает скорейшего закрепления в законодательстве понятия «сельский туризм», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Также, по мнению главы регионального парламента, требуется как можно скорее легализовать деятельность гидов и представителей экскурсионных услуг, на которых государство 30 лет не обращало внимания. Об этом: На Алтае ждут послаблений для приграничного туризма

13:53 17.07.2020 Пандемия и закрытие границ привели в Крым туристов, которые в другой ситуации никогда бы не приехали в регион. Об этом на заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации, состоявшегося в режиме видеоконференции 17 июля, заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Читайте подробнее: В Крым приехали туристы, которых не ждали

14:34 17.07.2020 Южное побережье Крыма. Дарья Антонова © ИА REGNUM

14:49 17.07.2020 В период с июля по ноябрь Федеральным агентством по туризму будет организована серия информационных и пресс-туров для представителей туристической отрасли, федеральных СМИ и отраслевой прессы. Главная задача проекта — показать туристические возможности и перспективы развития регионов. Участники проекта предложат путешественникам новые форматы отдыха, создание интересных туров, ориентированных на разные финансовые возможности. Безусловно, это привлечет туристов как из ближайших регионов, так и со всей России. Туры будут представлены для 14 регионов. Среди них: Республика Карелия, Башкирия, Татария, Алтай, Крым, Хакасия, Пермский, Алтайский, Красноярский, Краснодарский край, а также Ульяновская, Кемеровская, Самарская области и город Севастополь.

14:50 17.07.2020 Первый тур будет отправлен в регион, который стал эксклюзивным предложением для этого сезона, в красивейшую республику южной Сибири — Хакасию.

14:50 17.07.2020 Черноморское побережье России. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

15:08 17.07.2020 Житель Пензенской области 17 июля 2020 года утонул на Волге, приехав на отдых с семьей в Марксовский район Саратовской области. Около 10 часов утра порывом ветра на середину реки унесло плавательный матрас-лодку, глава семьи направился за плавсредством, но не учел наличие резкого обрыва в реке, стал тонуть и вскоре исчез с поверхности воды. Об этом: В Саратовской области утонул мужчина, спасая унесенную ветром лодку

15:21 17.07.2020 Доля граждан РФ, которые были вынуждены отказаться от запланированного отдыха в 2020 году, увеличилась до 50%. Об этом 17 июля заявила член Совета Федерации РФ Инна Святенко на пресс-конференции в Москве. Об этом: Половина населения РФ отказалась от планов на отдых — член Совфеда

15:43 17.07.2020 Костромские власти ведут переговоры с ОАО «РЖД» о запуске ещё одного поезда «Ласточка». Об этом ИА REGNUM сообщил директор регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Кананин. Если частота курсирования скоростных электропоездов увеличится, необходимость в ночном поезде до столицы может отпасть.

15:57 17.07.2020 В поселке Юдино Кировского района Казани в конце августа появится новый молодежный центр, в котором будут созданы 10 спортивных секций. В новейшем центре горного туризма построят скалодром и ниндзя-трассу, аналогов которым в городе нет, сообщает пресс-служба мэрии. Подробности в материале: В Казани откроют новый молодежный центр горного туризма

15:59 17.07.2020 Приостановленное Россией в конце марта авиасообщение с другими странами нужно вернуть. Об этом в Екатеринбурге заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко. Он отметил, что сделать это можно лишь при условии соблюдения мер профилактики заражения коронавирусом. Это же касается и всех остальных послаблений в текущей ситуации.

16:04 17.07.2020 Загородные оздоровительные детские лагеря откроются с 19 июля в Самарской области. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба областного департамента информационной политики. По сообщению пресс-службы ведомства, такое решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по недопущению коронавируса в регионе. Подробности в материале: В Самарской области с 19 июля откроются детские оздоровительные лагеря

17:25 17.07.2020 На среднерусской равнине встречаются и такие экземпляры. Конёк-горбунок, Суздаль. Фото Андрея Дьчкова

17:26 17.07.2020 Конёк-горбунок, Суздаль. Фото Андрея Дьчкова

17:47 17.07.2020 В тюменском городе Тобольск 14-летняя школьница спасла тонущего в реке мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области. Сигнал о происшествии в районе Первой Речной улицы подгорной части Тобольска на реке Иртыш поступил днём 17 июля. По прибытии спасателям сообщили, что 14-летняя тоболячка Екатерина Лутовинина, находясь на берегу реки, услышала громкие крики о помощи. Увидев тонущего человека, девочка взяла на берегу надувной круг и устремилась на помощь. Уцепившись за круг, мужчина добрался до суши, отдышался и покинул место происшествия. Об этом: Юная тюменка спасла тонущего мужчину

17:59 17.07.2020 АО «Российские железные дороги» прогнозируют падение перевозок пассажиров в дальнем следовании на 30% по итогам всего 2020 года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Дмитрий Пегов. По его словам, по итогам года падение дальних пассажирских перевозок по железной дороге составит около 30%, если показатели зимних месяцев будут на том же уровне, что и в минувшие годы. «Я думаю, что мы вытянем, наверное, процентов 30, чтобы падение было. Но, конечно же, надо стараться хотя бы, за исключением этих месяцев, восстановить хотя бы то, что мы перевозили зимой ежемесячно», — сказал Пегов.

18:03 17.07.2020 В Тюменской области с начала купального сезона 2020 жертвами водной стихии стали 11 человек. Об этом сообщает ТРК «Регион-Тюмень». В Тюменской области на сегодня официально открыты 12 пляжей, где дежурят спасатели. По словам начальника ГИМС МЧС России по Тюменской области Сергея Каплина, все трагические случаи произошли в водоёмах, где купаться запрещено. Запрещённые для купания места тюменцы облюбовали из-за аномальной жары, которая продлится до 20 июля. Напомним, за последние две недели с тепловым ударом к медикам обратились восемь тюменцев. Читайте подробнее: С начала лета на воде погибли 11 тюменцев

19:25 17.07.2020 Туристический поток в столицу будет восстановлен в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, чьи слова приведены на портале mos.ru. По его словам, в ближайшее время внутренний российский туристический поток будет меньше показателей аналогичного периода предыдущего года. Однако в течение нескольких месяцев он должен восстановиться, уверен глава столицы. «Зарубежных туристов, к сожалению, намного будет меньше в этом году, это очевидно. Надеемся, что взаимные туристические потоки осенью-зимой начнут восстанавливаться. Конечно, без туристов уже трудно представить наш город», — заявил Собянин.

20:09 17.07.2020 Открытие фестиваля состоялся сегодня, 17 июля, в Нижнем Новгороде в театре драмы имени Горького, сообщает портал «В городе N». Фестиваль проходит в четвертый раз. Откроется он фильмом «Гагаринцы МХТ». Его представят президент «Горький fest» Михаил Пореченков и актеры Константин Хабенский и Игорь Верник. «Горький fest» — это фестиваль нового российского кино, который проходит на ведущих площадках Нижнего Новгорода.

22:19 17.07.2020 В 19 часов 17 минут на железнодорожный вокзал в Костроме прибыла первая «Ласточка» — скоростной электропоезд из Москвы. Важнейшее логистическое событие в регионе, несмотря на ветреную и дождливую погоду провели торжественно — с духовым оркестром и большим количеством медийщиков.