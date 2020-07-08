Санкт-Петербург, 8 июля, 2020, 18:48 — ИА Регнум. АО «Почта России» продолжит вкладывать средства в развитие Почтового квартала в центре Санкт-Петербурга. Перспективы амбициозного инвестиционного проекта обсудили губернатор Северной столицы Александр Беглов и генеральный директор «Почты России» Максим Акимов, сообщили 8 июля в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Главпочтамт в Петербурге

Общественно-деловое пространство должно появиться в Адмиралтейском районе. Проект предусматривает реконструкцию территории между Исаакиевским собором и Новой Голландией вдоль Конногвардейского бульвара. Здесь находится знаменитый петербургский Главпочтамт, Дворец культуры работников связи, а также дом-усадьба Ломоносова.

«Сейчас многие здания внутри квартала, как и инженерные сети, обветшали. Требуется серьезный ремонт, реконструкция и приспособление под современное использование. Благодаря проекту развития Почтового квартала мы выполним важнейшую для города задачу — дадим историческим зданиям новую жизнь и создадим пример комфортной городской среды», — заявил Беглов.

Он убежден, что после завершения эта территория будет облюбована как горожанами, так и туристами, рентабельность недвижимости повысится, а налоговые поступления возрастут.

Дарья Драй ИА REGNUM Зал Главпочтамта Петербурга

Максим Акимов назвал проект одним из флагманских для «Почты России».

«Это наши обязательства перед городом, потому что российская почта родилась именно в Санкт-Петербурге. Такие объекты, как ДК работников связи, Главпочтамт, дом-усадьба Ломоносова заслуживают принципиально другой судьбы. Мы готовы инвестировать в проект большие ресурсы», — заверил он.

На этой территории должны появиться офисный центр, арт-галерея, музейное пространство, концертный зал и центр современного искусства. Но не забудет компания и «почтовые функции».

Стороны также обсудили и проект создания международного логистического центра «Почты России» рядом с аэропортом «Пулково». По словам Беглова, городские власти эту идею поддерживают, так как это даст новые рабочие места. Обсуждать судьбу квартала и другие совместные проекты договорились не реже раза в месяц.