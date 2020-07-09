Москва, 9 июля, 2020, 05:49 — ИА Регнум. Почему именно Польша так упорно лелеет свои исторические обиды на Россию и как найти путь к преодолению неприязни, для которой не существует так много причин, как иногда кажется, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и Россия

Экс-посол Польши в России Владжимеж Марчиняк известен как ученый, хорошо разбирающийся в российской истории и нынешних реалиях, языке, культуре. Казалось бы, назначение такого человека на должность посла должно было сдвинуть российско-польские отношения с мертвой точки, направив их в сторону лучшего взаимопонимания.

Но похоже, что взятая Россией на вооружение спокойная и неспешная манера выстраивания отношений, вновь была воспринята в Польше с настороженностью. Итак, диалог, необходимость которого, вроде бы, уже давно назрела, оказался опять отложен. Что по этому поводу думает теперь уже бывший посол?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Польша — Россия: между бурей и эпидемией».