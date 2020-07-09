Токио, 9 июля, 2020, 04:15 — ИА Регнум. Попытки обосновать логику тех, кто считает, что Россия владеет Курильскими островами «не по праву», зачастую иллюстрируются якобы «незаконным» нападением СССР на японские войска в 1945. Почему действия советских войск были вполне законны, а милитаристская Япония де-факто и не рассматривала пакт о нейтралитете с СССР как реально действующий, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Японские морские пехотинцы в Китае

Доказательства того, что Япония уже с 1941 года была готова напасть на СССР содержатся в документах, в которых зафиксировано содержание заседаний высших чиновников милитаристской Японии. Никакие договоренности с СССР не рассматривались тогдашней Японией как существенные, а войска только ждали подходящего момента для нападения на советский Дальний Восток.

Но хвастовство гитлеровской Германии, собиравшейся разгромить советскую армию за несколько месяцев, так и не стало явью. Поэтому и японское командование так и не дождалось своего «удобного момента» для нападения. Имеет ли нынешняя Япония моральное право говорить о том, что с тогдашними японскими милитаристами «обошлись несправедливо»?

Читайте статью Анатолия Кошкина «Как Япония отбросила Пакт о нейтралитете с СССР».