Москва, 8 июля, 2020, 18:28 — ИА Регнум. По факту взлома аккаунта в Telegram депутата Госдумы Антона Горелкина («Единая Россия») возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в ответе МВД за подписью замглавы министерства Михаила Ваничкина.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Telegram

«Если дело возбудили, значит, выявлен состав преступления: взлом действительно состоялся, сомнений нет. Часть 1 статьи 272 УК РФ обещает за это от 200 тысяч штрафа до двух лет лишения свободы», — отметил Горелкин в ТГ-канале.

Парламентарий считает, что его случай — первый в России, когда по взлому аккаунта в этом мессенджере возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2018 г. в России началась блокировка мессенджера Telegram. Решение об этом вынес Таганский районный суд Москвы по иску Роскомнадзора. В июне 2020 года Роскомнадзор принял решение о разблокировке Telegram после консультаций с Генпрокуратурой.