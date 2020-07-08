«Нужны как воздух»: власти Киргизии срочно отзывают из отпуска всех медиков
Бишкек, 8 июля, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом правительство Киргизии отзывает всех медицинских работников, находящихся в трудовом отпуске. Такое поручение дал премьер-министр Кубатбек Боронов сегодня, 8 июля, на заседании республиканского оперативного штаба.
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Высокопоставленный чиновник отметил, что «медики сегодня нужны стране, как воздух».
"Те, кто находится на больничном, пусть лечатся и поправляют свое здоровье. Однако медицинские работники, находящиеся в полном здравии и в отпусках, должны выйти на работу и помочь своим коллегам, которые сутками дежурят в больницах, принимая больных», — подчеркнул он.
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