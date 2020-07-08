Киев, 8 июля, 2020, 17:34 — ИА Регнум. Печерский районный суд Киева в ходе заседания сегодня, 8 июля, в очередной раз не избрал меру пресечения экс-президенту страны Петру Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Об этом заявил судья Сергей Вовк, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам судьи, рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко было оставлено без рассмотрения в связи с окончанием досудебного расследования. Офис генерального прокурора согласился с этим решением.

Напомним, что речь идет о деле, в рамках которого Порошенко вменяют давление на главу Службы внешней разведки с целью назначения первым заместителем главы ведомства Сергея Семочко. Любопытно, что буквально накануне Печерский суд Киева принял решение продлить срок расследования по этому делу еще на три месяца.

Суд рассматривал вопрос о мере пресечения для Порошенко трижды — в июне, 1 июля и сегодня, 8 июля. Изначально в генпрокуратуре говорили о возможности задержания экс-президента, но потом изменили требования и просили отпустить его на время следствия под личное обязательство.

«Балаган с избранием меры пресечения Порошенко по «делу Семочко» закончился тем, что прокуроры сами отозвали свою просьбу о каких-то личных обязательствах на время расследования, поскольку расследование уже закончилось», — комментирует принятое решение политолог Дмитрий Корнейчук.

«Это реально какой-то цирк для умственно отсталых», — добавил также эксперт.