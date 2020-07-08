Ярославль, 8 июля, 2020, 17:25 — ИА Регнум. Бюро Центрального комитета КПРФ выдвинуло на довыборы в Госдуму по 194-му округу депутата Ярославской областной думы Елену Кузнецову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском обкоме КПРФ.

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Таким образом, в избирательной гонке примут участие минимум два действующих депутата облдумы — от «Единой России» на довыборы выдвинут депутат, председатель профсоюза КХЛ и олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

Кузнецова имеет больший политический опыт, в областной думе она работает второй созыв.

«Кандидат очень достойный, Елена Дмитриевна прошла трудовой путь от станка, знает проблемы простых людей. Глубоко вникает в социальные вопросы, отстаивает интересы ярославцев», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Противостояние на довыборах в Госдуму в Ярославской области обещает быть серьезным. В выборах примет участие и экс-губернатор Анатолий Лисицын, он выдвинут «Справедливой Россией».